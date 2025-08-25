Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мужчина с гантелями
мужчина с гантелями
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Пять движений, которые делают руки крепче и тренировки эффективнее

Майк Мэттьюс: укрепление предплечий помогает предотвратить синдром запястного канала

Попробуй представить: ты готов поднять вес, знаешь, что твои ноги справятся, но руки вдруг "сдают" раньше времени. Причина в слабом звене — предплечьях. Именно они определяют силу хвата, а значит, влияют не только на твои тренировки, но и на повседневные задачи. Сумки, коробки, спортивные снаряды — всё это держится благодаря им.

Почему важны сильные предплечья

Автор книги Bigger Leaner Stronger и основатель Legion Майк Мэттьюс объясняет:

"Если во время упражнений, требующих сильного хвата — например, становой тяги, подтягиваний или тяги штанги, — предплечья устают раньше других мышц, вы не получите максимальной пользы от тренировки".

Он отмечает, что именно предплечья часто становятся причиной того, что подход приходится завершать раньше, чем остальные мышцы успеют поработать. Кроме того, их укрепление помогает снизить риск развития синдрома запястного канала, улучшает стабильность суставов и уменьшает вероятность травм локтя.

Кстати, анатомия этой области тоже интересна: предплечье тянется от локтя до запястья и состоит из двух костей — лучевой и локтевой. Мышцы делятся на сгибатели (они сгибают пальцы и кисть) и разгибатели (разгибают кисть и пальцы). Всё это работает в связке, позволяя нам выполнять сотни мелких движений каждый день.

Лучшие упражнения для предплечий

Если ты новичок, обычных тренировок с гантелями будет достаточно. Но для тех, кто хочет прибавить в весах или готовится к соревнованиям, полезно включить специальные упражнения:

Вис на перекладине (Dead Hang)

Отличный тест силы хвата. Если не можешь удержаться хотя бы 30 секунд, пора добавить упражнения для предплечий.

Сгибания кистей с гантелью (Forearm Curl)

Простое и доступное движение, которое точечно нагружает мышцы предплечья, не мешая основной программе тренировок.

Удержание диска (Plate Hold)

Имитация хвата, который пригодится при выполнении тяг. Прекрасно изолирует мышцы и тренирует выносливость.

Тяга гантели в наклоне (Dumbbell Row)

Задействует не только предплечья, но и спину, бицепсы, плечи. Важно не ставить гантель на пол между повторениями — тогда нагрузка остаётся максимальной.

Румынская тяга (Romanian Deadlift)

Работает на всё тело, но особенно сильно нагружает предплечья, ведь вес не опускается на пол между повторениями.

Немного фактов

  • Исследования показывают: у людей с сильным хватом ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Тренировка предплечий положительно влияет на координацию движений и даже на скорость восстановления после травм кисти.

Итак, сильные предплечья — это не просто бонус к красивому телу. Это фундамент, который поможет и в спорте, и в жизни, защищая суставы и повышая качество тренировок.

