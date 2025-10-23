Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford
Ford
© flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:03

Ford снова под прицелом: как неисправная камера может превратить парковку в катастрофу

Ford отзывает 1,45 млн автомобилей Ford и Lincoln из-за неисправности камеры заднего вида

Ford вновь оказался в центре внимания из-за одной из крупнейших отзывных кампаний в истории компании. На этот раз под проверку попадают почти 1,5 миллиона автомобилей Ford и Lincoln. Масштаб инициативы действительно впечатляет и побуждает экспертов сравнивать её с продажами других автомобильных брендов.

Количество отзываемых машин превышает совокупные продажи японских марок Honda и Acura в США за весь 2024 год. В сумме эти компании реализовали 1 423 857 автомобилей, тогда как Ford отзывает 1 448 655 машин. Для наглядности это число также больше, чем мировые продажи культового Mazda MX-5 с момента его появления в 1989 году: всего было продано чуть более 1,2 миллиона экземпляров.

Какие модели под угрозой

Кампания охватывает широкий спектр моделей, выпущенных в период с 2014 по 2020 год. Список включает:

  1. Ford Fiesta

  2. Ford C-Max

  3. Ford Taurus

  4. Ford Flex

  5. Ford Fusion

  6. Ford Explorer

  7. Ford Mustang

  8. Ford Escape

  9. Lincoln MKZ

  10. Lincoln MKT

Суть проблемы

Основная причина отзыва связана с нарушением передачи видеосигнала с камеры заднего вида. Из-за этого изображение на экране мультимедийной системы может искажаться, прерываться или исчезать полностью. Такая неисправность повышает риск столкновения с препятствиями при движении задним ходом, что делает её серьёзной с точки зрения безопасности.

Особенность этой проблемы заключается в том, что её невозможно решить удалённым обновлением программного обеспечения. Проблема находится в аппаратной части самой камеры, поэтому владельцам необходимо лично посетить официального дилера для проведения диагностики. В случае выявления дефекта камера будет заменена на новую. Ford заявляет, что новые компоненты будут выпускаться с улучшенной технологией и усиленным контролем качества.

Сравнение масштабов

Параметр Количество автомобилей Примечание
Отзыв Ford и Lincoln 1 448 655 Охватывает 2014-2020 годы
Продажи Honda + Acura в США 2024 1 423 857 На один год продаж меньше, чем отзыв
Продажи Mazda MX-5 за всю историю 1 200 000 Исторический спорткар

Как действовать владельцам

  1. Проверить уведомление от дилера о возможном отзыве.

  2. Записаться на осмотр и диагностику в официальном сервисе.

  3. В случае подтверждения дефекта пройти замену камеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование уведомления → Повышенный риск ДТП при движении задним ходом → Обязательная проверка и замена камеры.

  • Попытка исправить программно → Неэффективно → Аппаратная замена.

А что если…

Если не провести замену камеры, водитель рискует столкновением с препятствием, особенно в городских условиях с плотным движением и узкими парковками. Новая камера снижает риск инцидентов и обеспечивает корректное отображение изображения на экране.

FAQ

Как проверить, попал ли автомобиль под отзыв?
Следует обратиться к официальному дилеру Ford или проверить по VIN на сайте компании.

Сколько времени занимает замена камеры?
Диагностика и замена обычно занимают от 30 минут до 2 часов в зависимости от загруженности сервиса.

Что делать, если камера периодически работает, но иногда сбоит?
Даже при частичном сбое необходимо пройти проверку и при необходимости заменить устройство.

Мифы и правда

  • Миф: проблему можно решить обновлением ПО.

  • Правда: только замена камеры устраняет неисправность.

3 интересных факта

  1. Кампания Ford 2025 года стала уже 126-й по счету.

  2. Отзыв затрагивает как массовые модели, так и представительские Lincoln.

  3. Общая численность отзываемых машин сопоставима с совокупными продажами нескольких крупных брендов за один год.

Исторический контекст

Система заднего вида впервые стала массовой в 2000-х годах и постепенно стала обязательной в новых автомобилях. Ford активно внедрял камеры заднего вида с 2010-х годов, но впервые сталкивается с настолько масштабным отзывом из-за аппаратного сбоя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минпромторг: льготная ставка утилизационного сбора сохранится для авто до 160 л. с. сегодня в 0:27
Реформа Минпромторга грозит параллельному импорту — кого сметёт первым

Реформа утилизационного сбора может изменить российский автопарк: одни модели подорожают, другие исчезнут. Какие машины останутся доступными и почему.

Читать полностью » Автоюрист Мельников: 15% жалоб на действия инспекторов ГИБДД касаются именно спорных ситуаций вчера в 23:51
Инспектор тормозит — что делать дальше? Автоюрист составил пошаговую инструкцию безопасности

Автоюрист рассказал о популярных уловках, которые до сих пор используют некоторые инспекторы ГАИ, и объяснил, как не попасться на эти подставы.

Читать полностью » Автомойщик Герасимов: грязь на моторе ухудшает теплоотвод и скрывает мелкие течи вчера в 23:47
Мыть или не мыть двигатель — вот в чём вопрос: эксперт раскрыл главную опасность мойки

Автомойщик рассказал, как безопасно очистить двигатель автомобиля, не повредив электронику и детали — пошаговые советы для тех, кто делает всё сам.

Читать полностью » Капитан полиции Власов: 5 поведенческих факторов делают водителя мишенью для проверки вчера в 22:28
Гаишники вычисляют нарушителей по этим признакам — и вы даже не подозреваете об этом

Капитан полиции рассказал, по каким признакам инспекторы определяют подозрительных водителей и как вести себя, чтобы не попасть под лишнюю проверку на дороге.

Читать полностью » Романов: после покупки б/у авто важно заложить в бюджет не только цену, но и расходы на обновление вчера в 22:24
Покупка подержанного авто — как минное поле: эти детали взрываются чаще всего — проверьте их сразу

Опытный перекуп рассказал, какие детали и жидкости нужно заменить сразу после покупки подержанного автомобиля, чтобы избежать поломок и продлить срок службы машины.

Читать полностью » В Европе за неправильную обувь за рулём вводятся штрафы до 200 евро — Саймон Уильямс вчера в 21:27
Педальный кошмар: как неправильная обувь увеличивает тормозной путь и риски ДТП

Выбор обуви за рулём важен не только для комфорта, но и для безопасности. В Европе неправильная обувь может обойтись сотнями евро, а реакции на дороге резко ухудшаются.

Читать полностью » Гидроудар способен полностью разрушить двигатель за считанные секунды вчера в 20:07
Вода как ловушка: почему весенние лужи убивают моторы

Весенние лужи на дорогах скрывают угрозу для шин, дисков и электроники. Узнайте, как избежать дорогостоящих поломок и сохранить автомобиль в безопасности.

Читать полностью » Дорожные реагенты ускоряют разрушение краски и металла на повреждённых участках кузова вчера в 19:02
Металл плачет под снегом: как зимние реагенты разрушают кузов даже без заметной ржавчины

Исследование показало, как зимние дорожные реагенты воздействуют на кузов автомобиля, и какие места наиболее уязвимы к коррозии.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Лора Линни и Рис Иванс сыграют в драме о болезни Паркинсона "Но когда мы танцуем" — Deadline
Спорт и фитнес
Завтрак не влияет на снижение веса при сбалансированном питании — считают учёные
Питомцы
Собаки и тревожность при расставании: исследования показывают, что питомцы переживают разлуку с хозяевами
Дом
Эксперты объяснили, почему зеркало напротив кровати или окна может вызывать тревогу и усталость
Садоводство
В 2026 году растёт интерес к пищевым лесам как форме устойчивого земледелия
Садоводство
Тля на розах уничтожается мыльным раствором и маслом нима без химии
Спорт и фитнес
Учёные выяснили, что сила и выносливость человека на 50% зависят от генов
Садоводство
Фуксии не переносят даже лёгких заморозков — растения нужно перенести в дом заранее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet