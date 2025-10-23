Ford снова под прицелом: как неисправная камера может превратить парковку в катастрофу
Ford вновь оказался в центре внимания из-за одной из крупнейших отзывных кампаний в истории компании. На этот раз под проверку попадают почти 1,5 миллиона автомобилей Ford и Lincoln. Масштаб инициативы действительно впечатляет и побуждает экспертов сравнивать её с продажами других автомобильных брендов.
Количество отзываемых машин превышает совокупные продажи японских марок Honda и Acura в США за весь 2024 год. В сумме эти компании реализовали 1 423 857 автомобилей, тогда как Ford отзывает 1 448 655 машин. Для наглядности это число также больше, чем мировые продажи культового Mazda MX-5 с момента его появления в 1989 году: всего было продано чуть более 1,2 миллиона экземпляров.
Какие модели под угрозой
Кампания охватывает широкий спектр моделей, выпущенных в период с 2014 по 2020 год. Список включает:
-
Ford Fiesta
-
Ford C-Max
-
Ford Taurus
-
Ford Flex
-
Ford Fusion
-
Ford Explorer
-
Ford Mustang
-
Ford Escape
-
Lincoln MKZ
-
Lincoln MKT
Суть проблемы
Основная причина отзыва связана с нарушением передачи видеосигнала с камеры заднего вида. Из-за этого изображение на экране мультимедийной системы может искажаться, прерываться или исчезать полностью. Такая неисправность повышает риск столкновения с препятствиями при движении задним ходом, что делает её серьёзной с точки зрения безопасности.
Особенность этой проблемы заключается в том, что её невозможно решить удалённым обновлением программного обеспечения. Проблема находится в аппаратной части самой камеры, поэтому владельцам необходимо лично посетить официального дилера для проведения диагностики. В случае выявления дефекта камера будет заменена на новую. Ford заявляет, что новые компоненты будут выпускаться с улучшенной технологией и усиленным контролем качества.
Сравнение масштабов
|Параметр
|Количество автомобилей
|Примечание
|Отзыв Ford и Lincoln
|1 448 655
|Охватывает 2014-2020 годы
|Продажи Honda + Acura в США 2024
|1 423 857
|На один год продаж меньше, чем отзыв
|Продажи Mazda MX-5 за всю историю
|1 200 000
|Исторический спорткар
Как действовать владельцам
-
Проверить уведомление от дилера о возможном отзыве.
-
Записаться на осмотр и диагностику в официальном сервисе.
-
В случае подтверждения дефекта пройти замену камеры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование уведомления → Повышенный риск ДТП при движении задним ходом → Обязательная проверка и замена камеры.
-
Попытка исправить программно → Неэффективно → Аппаратная замена.
А что если…
Если не провести замену камеры, водитель рискует столкновением с препятствием, особенно в городских условиях с плотным движением и узкими парковками. Новая камера снижает риск инцидентов и обеспечивает корректное отображение изображения на экране.
FAQ
Как проверить, попал ли автомобиль под отзыв?
Следует обратиться к официальному дилеру Ford или проверить по VIN на сайте компании.
Сколько времени занимает замена камеры?
Диагностика и замена обычно занимают от 30 минут до 2 часов в зависимости от загруженности сервиса.
Что делать, если камера периодически работает, но иногда сбоит?
Даже при частичном сбое необходимо пройти проверку и при необходимости заменить устройство.
Мифы и правда
-
Миф: проблему можно решить обновлением ПО.
-
Правда: только замена камеры устраняет неисправность.
3 интересных факта
-
Кампания Ford 2025 года стала уже 126-й по счету.
-
Отзыв затрагивает как массовые модели, так и представительские Lincoln.
-
Общая численность отзываемых машин сопоставима с совокупными продажами нескольких крупных брендов за один год.
Исторический контекст
Система заднего вида впервые стала массовой в 2000-х годах и постепенно стала обязательной в новых автомобилях. Ford активно внедрял камеры заднего вида с 2010-х годов, но впервые сталкивается с настолько масштабным отзывом из-за аппаратного сбоя.
