Ford снова под прицелом: как неисправная камера может превратить парковку в катастрофу

Ford вновь оказался в центре внимания из-за одной из крупнейших отзывных кампаний в истории компании. На этот раз под проверку попадают почти 1,5 миллиона автомобилей Ford и Lincoln. Масштаб инициативы действительно впечатляет и побуждает экспертов сравнивать её с продажами других автомобильных брендов.

Количество отзываемых машин превышает совокупные продажи японских марок Honda и Acura в США за весь 2024 год. В сумме эти компании реализовали 1 423 857 автомобилей, тогда как Ford отзывает 1 448 655 машин. Для наглядности это число также больше, чем мировые продажи культового Mazda MX-5 с момента его появления в 1989 году: всего было продано чуть более 1,2 миллиона экземпляров.

Какие модели под угрозой

Кампания охватывает широкий спектр моделей, выпущенных в период с 2014 по 2020 год. Список включает:

Ford Fiesta Ford C-Max Ford Taurus Ford Flex Ford Fusion Ford Explorer Ford Mustang Ford Escape Lincoln MKZ Lincoln MKT

Суть проблемы

Основная причина отзыва связана с нарушением передачи видеосигнала с камеры заднего вида. Из-за этого изображение на экране мультимедийной системы может искажаться, прерываться или исчезать полностью. Такая неисправность повышает риск столкновения с препятствиями при движении задним ходом, что делает её серьёзной с точки зрения безопасности.

Особенность этой проблемы заключается в том, что её невозможно решить удалённым обновлением программного обеспечения. Проблема находится в аппаратной части самой камеры, поэтому владельцам необходимо лично посетить официального дилера для проведения диагностики. В случае выявления дефекта камера будет заменена на новую. Ford заявляет, что новые компоненты будут выпускаться с улучшенной технологией и усиленным контролем качества.

Сравнение масштабов

Параметр Количество автомобилей Примечание Отзыв Ford и Lincoln 1 448 655 Охватывает 2014-2020 годы Продажи Honda + Acura в США 2024 1 423 857 На один год продаж меньше, чем отзыв Продажи Mazda MX-5 за всю историю 1 200 000 Исторический спорткар

Как действовать владельцам

Проверить уведомление от дилера о возможном отзыве. Записаться на осмотр и диагностику в официальном сервисе. В случае подтверждения дефекта пройти замену камеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование уведомления → Повышенный риск ДТП при движении задним ходом → Обязательная проверка и замена камеры.

Попытка исправить программно → Неэффективно → Аппаратная замена.

А что если…

Если не провести замену камеры, водитель рискует столкновением с препятствием, особенно в городских условиях с плотным движением и узкими парковками. Новая камера снижает риск инцидентов и обеспечивает корректное отображение изображения на экране.

FAQ

Как проверить, попал ли автомобиль под отзыв?

Следует обратиться к официальному дилеру Ford или проверить по VIN на сайте компании.

Сколько времени занимает замена камеры?

Диагностика и замена обычно занимают от 30 минут до 2 часов в зависимости от загруженности сервиса.

Что делать, если камера периодически работает, но иногда сбоит?

Даже при частичном сбое необходимо пройти проверку и при необходимости заменить устройство.

Мифы и правда

Миф: проблему можно решить обновлением ПО.

Правда: только замена камеры устраняет неисправность.

3 интересных факта

Кампания Ford 2025 года стала уже 126-й по счету. Отзыв затрагивает как массовые модели, так и представительские Lincoln. Общая численность отзываемых машин сопоставима с совокупными продажами нескольких крупных брендов за один год.

Исторический контекст

Система заднего вида впервые стала массовой в 2000-х годах и постепенно стала обязательной в новых автомобилях. Ford активно внедрял камеры заднего вида с 2010-х годов, но впервые сталкивается с настолько масштабным отзывом из-за аппаратного сбоя.