Ford может разместить рекламу в авто

Реклама - постоянный спутник человека в современном мире. Согласно информации AutoBild, Ford подал заявку на патент с целью размещения рекламы в автомобилях.
Реклама будет отображаться на дисплеях автомобиля. Тип рекламы сформируется на основе следующих данных:
- пункт назначения,
- маршрут,
- скорость авто,
- маршрут поездки и т.д.
Однако подача заявки на патент не означает, что автопроизводитель начнет внедрять эту систему.
Известно, что данная инициатива вызвала множество критических замечаний.
Это не первый патент Ford, связанный с рекламой. В мае 2021 года Ford подала заявку на патент на систему внутренней рекламы автомобиля, которая использует камеры автомобиля для считывания показаний с рекламных щитов, а затем отображения целевой рекламы на информационно-развлекательном экране.
Фото: Freepik/senivpetro
В ЕС заявили о незаконности санкций против РФ
Группа юристов из Европейского Союза заявила, что санкции против России являются незаконными. Об этом говорится в письме, направленном 14 юридическими фирмами в адрес европейских институтов, сообщает РБК.
Кир Стармер назвал премьер-министром Риши Сунака
Глава британского правительства Кир Стармер несколько раз по ошибке назвал своего предшественника Риши Сунака премьер-министром, несмотря на то, что после поражения Консервативной партии на выборах тот стал лидером оппозиции.
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"
Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.
Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.