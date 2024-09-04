Ford может разместить рекламу в авто

Ford подал заявку на патент для размещения рекламы в авто

Реклама - постоянный спутник человека в современном мире. Согласно информации AutoBild, Ford подал заявку на патент с целью размещения рекламы в автомобилях.

Реклама будет отображаться на дисплеях автомобиля. Тип рекламы сформируется на основе следующих данных:

пункт назначения,

маршрут,

скорость авто,

маршрут поездки и т.д.

Однако подача заявки на патент не означает, что автопроизводитель начнет внедрять эту систему.

Известно, что данная инициатива вызвала множество критических замечаний.

Это не первый патент Ford, связанный с рекламой. В мае 2021 года Ford подала заявку на патент на систему внутренней рекламы автомобиля, которая использует камеры автомобиля для считывания показаний с рекламных щитов, а затем отображения целевой рекламы на информационно-развлекательном экране.

Фото: Freepik/senivpetro