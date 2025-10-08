Рисуешь в воздухе — открываешь дверь: Ford придумал, как обойтись без кнопок и ключей

Когда-то открытие машины по пятизначному коду казалось вершиной технологичности. Сегодня, в эпоху, когда авто "узнают" владельца по отпечатку пальца, лицу или смартфону, система Ford Securicode кажется пережитком прошлого. Однако американская компания не спешит от неё отказываться — напротив, собирается сделать её умнее и удобнее. Новый патент Ford описывает революционную идею: вместо физической клавиатуры — виртуальная панель, управляемая жестами.

Как работает виртуальная клавиатура Ford

Согласно патентным документам, водитель сможет разблокировать автомобиль, нарисовав рукой в воздухе определённый шаблон — словно на смартфоне. Камеры, встроенные в зеркала или двери, будут отслеживать движения и сопоставлять их с заданным рисунком.

Жесты выполняются над условной панелью, где расположены воображаемые кнопки. Для ориентации система может использовать визуальные метки — например, светящиеся точки или прозрачные наклейки на стекле. Владелец сам задаёт комбинацию: вместо цифр он буквально "рисует" код.

Если движения окажутся неидеальными, ничего страшного — алгоритм учитывает небольшие погрешности, анализируя общую траекторию руки. Главное, чтобы рисунок соответствовал сохранённому шаблону.

Почему Ford не спешит отказываться от Securicode

Традиционная клавиатура Securicode используется уже более 40 лет. Её ценят за простоту: не нужно носить с собой брелок, можно оставить ключи в салоне или поделиться доступом с другими людьми, просто сообщив им код.

Для корпоративных и семейных машин это решение до сих пор актуально. Например, один код можно выдать ребёнку для доступа в багажник, а другой — коллеге для запуска двигателя. В условиях, когда не у всех пользователей есть приложение или цифровой ключ, система остаётся надёжной и понятной.

"Securicode — это технология, которая доказала свою практичность и безопасность", — отметил представитель Ford.

Сравнение: старая и новая система

Параметр Классическая клавиатура Виртуальная клавиатура Тип ввода Физические кнопки Жесты в воздухе Уровень защиты Средний (можно подсмотреть код) Повышенный (уникальный шаблон) Требует питания Да Минимальное Удобство в мороз/дождь Зависит от состояния кнопок Камеры устойчивы к погоде Возможность персонализации Только цифры Любой рисунок или символ

Новая система объединяет комфорт, безопасность и оригинальность. При этом не исключено, что Ford оставит обе опции, дав пользователю выбор между классикой и инновацией.

Как использовать: пошагово

Владелец регистрирует свой шаблон в настройках автомобиля. Камера фиксирует движения, анализируя их форму и длину. Система сверяет рисунок с базой. При совпадении — открывает двери или багажник.

Дополнительно можно задать отдельные комбинации для разных зон машины: доступ в багажник, открытие капота, запуск двигателя.

Ошибки, которых стоит избегать

• Ошибка: выполнять жест слишком быстро.

→ Последствие: камера не успеет захватить движение.

→ Альтернатива: двигать руку размеренно, как при рисовании фигуры в воздухе.

• Ошибка: использовать слишком сложный рисунок.

→ Последствие: система не распознает код, особенно при плохом освещении.

→ Альтернатива: выбирать простой, но уникальный контур — например, первую букву имени.

• Ошибка: забывать, где именно находятся виртуальные "кнопки".

→ Последствие: неверное распознавание.

→ Альтернатива: использовать подсветку или наклейки для ориентира.

А что если автомобиль испачкан или покрыт снегом?

Ford предусмотрел и это. Камеры, отвечающие за распознавание жестов, могут быть размещены под зеркалами или даже внутри корпуса зеркала, где они защищены от грязи. Кроме того, алгоритмы используют 3D-модели движений, что снижает влияние внешних факторов.

Если датчики временно не работают, всегда остаётся резервный вариант — обычный код или управление через смартфон.

Плюсы и минусы новшества

Плюсы Минусы Не требует физического контакта Возможны ошибки при плохом освещении Повышенная безопасность Зависимость от камер и электроники Удобно, если руки заняты Требует обучения Индивидуальная настройка Необходима регулярная калибровка Эффект "вау" — современно и оригинально Возможна задержка при распознавании

Частые вопросы

Можно ли использовать систему без смартфона?

Да, она полностью автономна — доступ осуществляется через камеры и базу данных автомобиля.

Что делать, если система не распознаёт жест?

Использовать запасной способ — код на клавиатуре или приложение FordPass.

Можно ли задать несколько шаблонов для разных людей?

Да, как и в Securicode, можно создать профили с разными уровнями доступа.

Мифы и правда

Миф 1: жесты легко подделать.

Правда: камеры фиксируют не только траекторию, но и скорость, угол и динамику движения — подделать полностью невозможно.

Миф 2: зимой распознавание не сработает.

Правда: инфракрасные камеры работают даже при отрицательных температурах и плохом освещении.

Миф 3: система заменит все другие способы доступа.

Правда: Ford планирует сохранить и традиционные варианты — физические клавиатуры, смартфон и брелок.

Интересные факты

Первое поколение Securicode появилось ещё в 1980-х на модели Lincoln. За десятилетия система ни разу не была полностью снята с производства — её просто совершенствовали. Похожие технологии распознавания жестов уже используются в авиации и медицине.

Исторический контекст

Когда-то Securicode стала символом американского подхода к автомобилю — простота, надёжность, свобода от ключей. Позже, с появлением цифровых систем, её сочли архаичной, но она выжила, пережив эпоху брелоков и смарт-ключей. Теперь, спустя 40 лет, Ford снова делает ставку на идею, доказавшую свою живучесть, но в новом, виртуальном формате.

И хотя пока это только патент, очевидно, что компания не хочет терять своё технологическое наследие, а стремится развивать его с учётом современных привычек. Если идея воплотится, она может стать логичным мостом между классикой и будущим, где автомобиль открывается не прикосновением, а движением руки.