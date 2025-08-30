Автосалоны в шоке: Ford убирает сразу две модели, и вот что начнётся дальше

В конце года Ford Motor Co. остановит производство сразу двух популярных моделей — Ford Escape и Lincoln Corsair. Для поклонников марки новость может показаться тревожной, но эксперты уверяют: паниковать рано.

Компания обещает, что выпущенного запаса хватит для поддержания продаж до 2026 года. В будущем Ford планирует вывести на рынок новую замену, однако подробности пока держит в секрете.

Почему это важно для покупателей

Escape и Corsair долгие годы оставались "входными билетами" в мир брендов Ford и Lincoln. Стоимость Escape 2025 года стартует с отметки в $29 515, а Corsair, самый доступный вариант люксовой линейки Lincoln, стоит от $41 230.

Снижение производства может сыграть на руку тем, кто готов немного подождать. По словам аналитиков, именно такие ситуации чаще всего приводят к заметным скидкам.

"Многое будет зависеть от реакции потребителей", — отметил директор по экономической и рыночной аналитике CarGurus Кевин Робертс.

По его словам, когда модель снимается с производства, спрос обычно падает. Это оставляет машины на складах дольше обычного, и тогда дилеры вынуждены стимулировать продажи скидками.

Время играет ключевую роль

Эксперт Edmunds по автомобильной промышленности Иван Друри предупреждает покупателей не затягивать с решением:

"Как потребитель, вы имеете достаточно времени, чтобы сбалансировать скидки и наличие товара на складе, чтобы выбрать нужный цвет и комплектацию", — пояснил директор по аналитике Edmunds Иван Друри.

Он отметил, что в какой-то момент автопроизводитель перестанет предоставлять стимулы, и тогда всё будет зависеть только от ваших переговорных навыков и готовности дилеров идти на уступки.

По его словам, производители обычно стараются поддерживать баланс: сокращают выпуск, чтобы избежать переполнения складов, но всё же оставляют достаточное количество автомобилей до появления новой модели.

Сколько продержатся скидки

Ford подтвердил, что подробности о преемнике Escape и Corsair будут раскрыты позже. Но уже сейчас эксперты уверены: на финальной стадии продаж появятся поощрения и специальные предложения.

"Как только автопроизводитель перестаёт предоставлять скидку, исчезают и все льготы вроде кредитов с низкой ставкой или возврата денег. Иногда лучше взять выгодное предложение сейчас, чем ждать невозможного", — подчеркнул Друри.

При этом Робертс уверен: дефицита и роста цен не будет — производитель и дилеры сосредоточены на том, чтобы максимально быстро распродать остатки.

Что с запчастями?

Одна из главных тревог покупателей — не исчезнут ли запчасти. Но здесь поводов для беспокойства почти нет.

"Есть мнение, что автопроизводители обязаны выпускать детали минимум 10 лет, но это не закон, а скорее негласная практика", — пояснил Друри.

По его словам, большинство комплектующих будет доступно либо через дилеров, либо на вторичном рынке. Особенно учитывая, что Escape и Corsair создавались на платформах, где использовались одинаковые детали для разных моделей.

Влияние на перепродажу

Главный минус покупки автомобилей, снятых с производства, — их ускоренная потеря в цене.

"Модели, которые больше не выпускаются, обычно дешевеют быстрее, потому что покупатели подержанных машин выбирают актуальные версии", — отметил Робертс.

Примером может служить Mercury Cougar, снятый с производства в 2002 году. Его стоимость на вторичном рынке обвалилась в разы, тогда как Mustang того же года, до сих пор выпускающийся, сохранил куда больше в цене.

Тем не менее, если планируется долгосрочное владение, покупка может оказаться оправданной — особенно при серьёзных стимулах со стороны производителя.

История моделей

Escape впервые сошёл с конвейера в 2000 году и стал одной из ключевых моделей Ford. В первой половине 2025 года его продажи в США выросли на 10,8% и составили 82 589 машин.

Corsair появился значительно позже, но уже успел закрепиться в линейке Lincoln, уступая по популярности лишь одной модели. В этом году продажи выросли на 2%, достигнув 13 096 автомобилей.

Оба внедорожника оставили заметный след в истории компании, но теперь уступают место будущим проектам.