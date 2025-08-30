Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Focus
Ford Focus
© Wikimedia Commons by SbastienRondet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:33

Автосалоны в шоке: Ford убирает сразу две модели, и вот что начнётся дальше

Ford остановит выпуск Escape и Lincoln Corsair в конце 2025 года — CarGurus

В конце года Ford Motor Co. остановит производство сразу двух популярных моделей — Ford Escape и Lincoln Corsair. Для поклонников марки новость может показаться тревожной, но эксперты уверяют: паниковать рано.

Компания обещает, что выпущенного запаса хватит для поддержания продаж до 2026 года. В будущем Ford планирует вывести на рынок новую замену, однако подробности пока держит в секрете.

Почему это важно для покупателей

Escape и Corsair долгие годы оставались "входными билетами" в мир брендов Ford и Lincoln. Стоимость Escape 2025 года стартует с отметки в $29 515, а Corsair, самый доступный вариант люксовой линейки Lincoln, стоит от $41 230.

Снижение производства может сыграть на руку тем, кто готов немного подождать. По словам аналитиков, именно такие ситуации чаще всего приводят к заметным скидкам.

"Многое будет зависеть от реакции потребителей", — отметил директор по экономической и рыночной аналитике CarGurus Кевин Робертс.

По его словам, когда модель снимается с производства, спрос обычно падает. Это оставляет машины на складах дольше обычного, и тогда дилеры вынуждены стимулировать продажи скидками.

Время играет ключевую роль

Эксперт Edmunds по автомобильной промышленности Иван Друри предупреждает покупателей не затягивать с решением:

"Как потребитель, вы имеете достаточно времени, чтобы сбалансировать скидки и наличие товара на складе, чтобы выбрать нужный цвет и комплектацию", — пояснил директор по аналитике Edmunds Иван Друри.

Он отметил, что в какой-то момент автопроизводитель перестанет предоставлять стимулы, и тогда всё будет зависеть только от ваших переговорных навыков и готовности дилеров идти на уступки.

По его словам, производители обычно стараются поддерживать баланс: сокращают выпуск, чтобы избежать переполнения складов, но всё же оставляют достаточное количество автомобилей до появления новой модели.

Сколько продержатся скидки

Ford подтвердил, что подробности о преемнике Escape и Corsair будут раскрыты позже. Но уже сейчас эксперты уверены: на финальной стадии продаж появятся поощрения и специальные предложения.

"Как только автопроизводитель перестаёт предоставлять скидку, исчезают и все льготы вроде кредитов с низкой ставкой или возврата денег. Иногда лучше взять выгодное предложение сейчас, чем ждать невозможного", — подчеркнул Друри.

При этом Робертс уверен: дефицита и роста цен не будет — производитель и дилеры сосредоточены на том, чтобы максимально быстро распродать остатки.

Что с запчастями?

Одна из главных тревог покупателей — не исчезнут ли запчасти. Но здесь поводов для беспокойства почти нет.

"Есть мнение, что автопроизводители обязаны выпускать детали минимум 10 лет, но это не закон, а скорее негласная практика", — пояснил Друри.

По его словам, большинство комплектующих будет доступно либо через дилеров, либо на вторичном рынке. Особенно учитывая, что Escape и Corsair создавались на платформах, где использовались одинаковые детали для разных моделей.

Влияние на перепродажу

Главный минус покупки автомобилей, снятых с производства, — их ускоренная потеря в цене.

"Модели, которые больше не выпускаются, обычно дешевеют быстрее, потому что покупатели подержанных машин выбирают актуальные версии", — отметил Робертс.

Примером может служить Mercury Cougar, снятый с производства в 2002 году. Его стоимость на вторичном рынке обвалилась в разы, тогда как Mustang того же года, до сих пор выпускающийся, сохранил куда больше в цене.

Тем не менее, если планируется долгосрочное владение, покупка может оказаться оправданной — особенно при серьёзных стимулах со стороны производителя.

История моделей

Escape впервые сошёл с конвейера в 2000 году и стал одной из ключевых моделей Ford. В первой половине 2025 года его продажи в США выросли на 10,8% и составили 82 589 машин.

Corsair появился значительно позже, но уже успел закрепиться в линейке Lincoln, уступая по популярности лишь одной модели. В этом году продажи выросли на 2%, достигнув 13 096 автомобилей.

Оба внедорожника оставили заметный след в истории компании, но теперь уступают место будущим проектам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке сегодня в 3:57

Машина едва съехала с завода — и уже на продаже: в чём подвох

Почему владельцы продают почти новые машины с минимальным пробегом? Разбираем причины: от ДТП и кредитов до таксопарков и автосалонов.

Читать полностью » МВД: число аварий с подростками на питбайках выросло на четверть в 2025 году сегодня в 3:26

В МВД не выдержали: после всплеска аварий с подростками готовят жёсткие меры

В России хотят ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на питбайках по дорогам. Почему подростки всё чаще выбирают этот транспорт и чем это грозит?

Читать полностью » В полиции рассказали, какие работы с автомобилем во дворе не приводят к наказанию сегодня в 2:56

Что можно чинить во дворе без страха штрафа — список разрешённых мелочей

Можно ли починить машину во дворе и не заплатить штраф? Полиция разъяснила, какие работы допустимы, а за что придётся выложить до 20 тысяч рублей.

Читать полностью » Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав сегодня в 2:11

Привычные витамины и БАДы обернулись угрозой за рулём — мало кто ожидал

Новый закон о «лекарственном опьянении» изменит правила для водителей: под запрет могут попасть даже привычные травы и безрецептурные БАДы.

Читать полностью » Porsche 911 Turbo и Turbo S с гибридной установкой представят 7 сентября сегодня в 1:55

Porsche 911 Turbo готовит прорыв: гибрид сделает легенду ещё быстрее

7 сентября Porsche представит новые 911 Turbo и Turbo S: впервые с гибридной установкой и мощностью до 700 л.с. Что изменится в легенде?

Читать полностью » «Автостат»: Toyota RAV4 стала лидером продаж среди подержанных кроссоверов в России сегодня в 1:40

Эти три японские машины смели рынок кроссоверов с пробегом в 2025 году

Российский рынок подержанных кроссоверов остаётся под контролем японцев и немцев, а китайские модели пока не могут пробиться в лидеры.

Читать полностью » Руководитель Audi Гернот Дельнер подтвердил выпуск электрического спорткара вместо TT и R8 сегодня в 0:56

Дух легенд возвращается: каким будет новый спорткар от Audi вместо TT и R8

Audi готовит премьеру в Мюнхене — электроспорткар, который объединит наследие TT и R8 и станет новым символом марки.

Читать полностью » Подготовка автомобиля к осени: советы экспертов автосервисов сегодня в 0:26

Осень бьёт по машинам: что срочно менять, чтобы не попасть на ремонт

Осень — стресс для автомобиля. Эксперты рассказали, какие детали и системы стоит проверить, чтобы машина без проблем пережила холодный сезон.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть
Спорт и фитнес

Тренер Мэтью Форцалья показал 200 повторов для бицепсов и трицепсов
Красота и здоровье

Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах
Дом

Сушка штор: правила для сохранения длины и формы
Авто и мото

Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию
Красота и здоровье

Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики
Авто и мото

Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах
Питомцы

Ветеринар Стефани Лифф: кошки приносят добычу домой не в знак благодарности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru