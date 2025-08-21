Электрический Ford SuperVan 4.2 сделал то, чего ждали десятилетиями

Ford сделал то, что многие сочли бы невозможным: на легендарном Нюрбургринге их экспериментальный SuperVan 4.2 показал результат, который вряд ли кто-то ожидал от фургона.

Под управлением опытного гонщика Романа Дюма электрический "монстр" мощностью 2000 лошадиных сил преодолел круг длиной 20,8 км за 6 минут 48,393 секунды. Это не только абсолютный рекорд среди фургонов, но и девятый результат в общем списке машин, когда-либо выходивших на трассу.

Быстрее спорткаров

Впечатляет то, что SuperVan 4.2 оказался быстрее таких признанных легенд, как Porsche 911 GT3 RS, Chevrolet Corvette ZR1X и даже экстремального Ford Mustang GTD. До AMG GT Black Series фургону не хватило лишь мгновения.

Идея показать "фургонное" время круга родилась ещё тогда, когда Сабина Шмитц поспорила с Джереми Кларксоном, что сможет проехать трассу за достойный результат за рулём Transit. Именно эта история вдохновила инженеров Ford продолжить эксперимент.

Память о Сабине Шмитц

В компании не скрывают, что нынешний рекорд — это в том числе и дань уважения знаменитой гонщице.

"Проехать на Ford Transit по Нюрбургрингу на пределе возможностей всегда было мечтой для некоторых из нас", — заявил менеджер программы Формулы-1 и демонстрационных заездов Ford Майкл Нортон.

По его словам, именно сейчас совпали все условия: подходящий автомобиль, профессиональный пилот и трасса в идеальном состоянии. "Да, SuperVan 4.2 — это полностью электрический гоночный фургон на сликах с четырьмя двигателями и мощностью 2000 л. с. Но даже с этим багажом Transit остаётся действительно быстрым", — добавил Нортон.

Взгляд в будущее

В Ford намекнули, что этот эксперимент может оказать влияние на будущие гоночные проекты компании.

"Некоторые из наших программ точно выиграют от опыта, который мы получили благодаря SuperVan 4.2", — отметил Нортон.

Он также подчеркнул, что работа продолжается: "Мы никогда не останавливаемся. Впереди ещё больше, включая F-150 Lightning SuperTruck, который в тот же день также вышел на трассу".

Сегодня в Ford празднуют победу, но одновременно вспоминают Сабину Шмитц, благодаря которой и появилась эта уникальная история. В компании уверены: её имя навсегда останется частью легенды Нюрбургринга.