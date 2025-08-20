Рекорд, который обернулся позором: Ford стал чемпионом по отзывам

Когда речь заходит о массовых сервисных кампаниях, большинство автопроизводителей стараются держать их количество на минимальном уровне. Но Ford сумел превзойти всех — и не в лучшую сторону. За последние девять месяцев компания объявила о 104 отзывных кампаниях, что стало абсолютным антирекордом и заметно выделило её на фоне конкурентов.

Для сравнения: у Stellantis (FCA) за тот же период прошло всего 21 обращение. Если же сложить все отозванные модели Volkswagen, GM, Mercedes, Honda и Hyundai, то получим 77 кампаний — и это всё равно меньше, чем у одного Ford.

Массовый отзыв F-150 и других моделей

Наибольшая часть последней волны пришлась на пикапы Ford F-150 2022 года выпуска. Под сервисный бюллетень попали 22 166 автомобилей: у них выявлен дефект, из-за которого при включении фар начинают мигать стояночные огни. Решение простое — обновление программного обеспечения LED-модуля или его замена у дилеров.

Не обошлось и без проблем у Lincoln. Под отзыв попали сразу несколько моделей:

Lincoln Corsair 2020-2022 годов — 41 875 машин. Влага может проникать в разъёмы камеры заднего вида, из-за чего изображение пропадает с экрана. В сервисных центрах заменят камеру и жгут проводов.

Lincoln Nautilus 2024-2025 годов — 102 автомобиля. Система автоматического опускания стекол не всегда реагирует на препятствия. Владельцам установят новые дверные модули и обновлённое ПО.

Повторные обращения — старая проблема

Ford сталкивается и с неприятной практикой повторных отзывов. Так, Mustang 2024 года вновь оказался в сервисе. На этот раз из-за сбоя приборной панели, хотя аналогичную неисправность уже пытались устранить ранее. Теперь дилеры должны провести новое обновление ПО.

Аналогичная история и у Lincoln Nautilus: некоторые машины вызываются повторно, поскольку прежние работы не дали нужного результата.