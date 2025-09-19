Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ford taurus
ford taurus
© commons.wikimedia.org by IFCAR is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:54

Летающий металл на трассе: владельцам Ford Taurus грозит опасность

Ford отзывает 102 тысячи седанов Taurus 2016–2019 годов из-за дефекта дверных накладок

Массовый отзыв автомобилей всегда вызывает повышенное внимание, даже если речь идёт о моделях, давно снятых с производства. Именно такая ситуация сложилась вокруг седана Ford Taurus, который выпускался более тридцати лет и успел стать символом целой эпохи в американском автопроме. Хотя последний экземпляр сошёл с конвейера ещё в 2019 году, в 2025-м компания вынуждена вернуться к этой модели — под сервисную кампанию попали почти 102 тысячи машин.

Причина проста и одновременно тревожна: декоративные накладки на передних дверях у некоторых автомобилей могут ослабнуть и во время движения оторваться. На первый взгляд, проблема незначительная, но если деталь отлетит на скорости, она способна причинить вред другим участникам дорожного движения.

Почему возникла неисправность

По данным компании, дефект появился после того, как на сборочной линии отказались от использования ручных роликов. Эти инструменты раньше обеспечивали более плотное прижатие накладок к поверхности двери. В результате монтажные ленты стали фиксировать детали менее надёжно.

Важно, что проблема коснулась только машин последних лет выпуска, с 2016 по 2019 год. За это время в адрес Ford поступило свыше 450 обращений от владельцев по гарантии. Несмотря на масштаб, ни одного зафиксированного происшествия или травмы из-за отлетающих элементов не было.

Как Ford решает вопрос

Компания решила не затягивать с устранением дефекта. Владельцам автомобилей из списка направят уведомления с приглашением пройти бесплатную диагностику и ремонт в авторизованных сервисных центрах. При подтверждении неисправности дилеры заменят накладки или закрепят их надёжнее.

Представители бренда подчеркнули, что безопасность клиентов остаётся для Ford приоритетом. Даже если речь идёт о машинах, которые давно не производятся, компания готова вкладываться в их обслуживание.

Сравнение: отзывные кампании разных марок

Марка и модель Причина отзыва Количество авто
Ford Taurus (2016-2019) Отлетающие дверные накладки ~102 000
Toyota Camry (2022) Проблемы с тормозной системой ~250 000
Hyundai Elantra (2021) Дефект ремней безопасности ~187 000
BMW X5 (2020) Риск возгорания аккумулятора ~50 000

Советы шаг за шагом

  1. Внимательно прислушивайтесь к звукам в районе дверей. Дребезжание или треск могут быть первыми признаками проблемы.

  2. Регулярно осматривайте накладки на дверях: любые зазоры или неровности должны насторожить.

  3. Получив уведомление от Ford, не откладывайте визит к дилеру. Обслуживание проводится бесплатно.

  4. Даже если машина не попала в список, профилактический осмотр не будет лишним.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать дребезжание → Деталь может отлететь на скорости → Срочно обратиться в сервисный центр.

  • Пытаться закрепить накладку самостоятельно → Нарушение целостности покрытия, риск коррозии → Использовать только фирменные запчасти Ford.

  • Откладывать визит к дилеру → Усиление дефекта и снижение безопасности → Записаться на диагностику сразу после получения уведомления.

А что если…

А что если владелец не получил письмо с уведомлением? В этом случае рекомендуется самостоятельно проверить автомобиль по VIN-коду на официальном сайте Ford. Там публикуется актуальная информация обо всех сервисных кампаниях.

FAQ

Как узнать, подпадает ли мой Taurus под отзыв?
Необходимо проверить VIN-номер на сайте Ford или обратиться к официальному дилеру.

Сколько стоит ремонт?
Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно.

Что лучше: ждать уведомления или проверять самому?
Лучше самостоятельно уточнить информацию заранее, чтобы не откладывать решение проблемы.

Мифы и правда

  • Миф: если машина старая, производитель не будет её обслуживать.
    Правда: Ford подтверждает, что безопасность клиентов важнее возраста автомобиля.

  • Миф: отзыв означает, что модель полностью небезопасна.
    Правда: речь идёт о конкретном дефекте, который устраняют бесплатно.

  • Миф: сервисные кампании вредят репутации бренда.
    Правда: напротив, прозрачность повышает доверие к производителю.

3 интересных факта

  1. Ford Taurus впервые появился в 1985 году и стал одним из самых продаваемых седанов в США.

  2. В разные годы модель выпускалась не только в США, но и в Китае.

  3. В 1992 году Taurus стал первым автомобилем, который использовался в качестве президентского лимузина.

