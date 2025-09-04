Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ford F-350 Super Duty
Ford F-350 Super Duty
© commons.wikimedia by deathpallie325 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:42

Пикап нырнул по капот: Ford проверил Ranger Super Duty на пределе возможностей

Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд

Испытания нового пикапа Ford Ranger Super Duty 2025 года показали, что он способен уверенно справляться с серьёзными водными преградами. Проверки проводились на специально оборудованных полигонах и в реальных условиях австралийской местности, где автомобиль выдержал сложнейшие сценарии эксплуатации.

Испытания на полигоне

Для первых тестов инженеры Ford выбрали площадку в Ю-Янгс неподалёку от Джилонга. Там был построен бетонный бассейн, глубина которого превышала один метр. Воду заливали постепенно, чтобы проверить машину на разных уровнях погружения: от символических 50 мм до почти полной высоты капота. Такой подход позволил тщательно оценить реакцию всех узлов и систем.

На небольших глубинах специалисты уделяли внимание состоянию нижних элементов автомобиля: подвески, креплений и уплотнений. Затем проверяли, как справляются с нагрузкой воздухозаборники и трансмиссия при росте уровня воды. Важнейшей задачей было исключить риск попадания влаги внутрь двигателя и агрегатов.

Проверка в реальных условиях

После серии лабораторных экспериментов Ranger Super Duty отправился на пересечённую местность в районе Дарго. Этот маршрут отличался высокой сложностью: автомобилю пришлось пройти через 27 речных бродов подряд. Здесь условия уже не контролировались инженерами — глубина менялась в зависимости от русла, течение могло быть быстрым, а дно неровным и скользким. Именно такие ситуации максимально близки к тому, с чем сталкиваются владельцы пикапов в реальной эксплуатации.

Технические решения для надёжности

Чтобы гарантировать работу двигателя и коробки передач даже на большой глубине, воздухозаборники трансмиссии и дифференциалов подняли на уровень 850 мм. Это именно та отметка, которая стала официальным пределом преодоления брода для нового поколения Ranger Super Duty. Кроме того, пикап получил штатный воздухозаборник Safari. Эта деталь обеспечивает подачу воздуха выше уровня волн и брызг, что критически важно при движении по воде.

В совокупности эти решения позволяют автомобилю сохранять стабильность и надёжность даже в экстремальных условиях. По итогам всех 27 испытаний в Дарго Ranger Super Duty подтвердил заявленные характеристики, без единого сбоя преодолев каждый из бродов.

Значение испытаний

Для компании Ford такие проверки играют стратегическую роль. Ranger Super Duty позиционируется как рабочий инструмент и надёжный партнёр в самых суровых условиях. Клиенты, приобретающие пикапы этого уровня, нередко сталкиваются с бездорожьем, паводками или переправами через реки. Поэтому реальная способность машины выдерживать серьёзные нагрузки — это не маркетинг, а вопрос доверия к бренду.

Автомобиль также сохраняет высокий уровень безопасности. Даже при глубоком погружении остаётся контроль над тягой и торможением, что снижает риск непредвиденных ситуаций. Инженеры отмечают, что ключ к успеху заключается в комплексном подходе: тесты охватывают как лабораторные условия, так и сложные природные сценарии.

