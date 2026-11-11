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Ford Ranger 2025 года
Ford Ranger 2025 года
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 14:24

США подождут: Ford разрабатывает пикап для рынков, где цена важнее громкого имени

Ford решил перенести стратегию Maverick на глобальный рынок, но с иным инженерным подходом. Гендиректор компании Джим Фарли в ходе звонка с инвесторами по итогам третьего квартала подтвердил разработку нового среднеразмерного пикапа, который должен появиться в продаже в следующем году. Главная цель проекта — захват рынков за пределами США, где традиционные бренды начали терять позиции из-за экспансии китайских производителей.

Ключевой показатель новой модели заложен не в конечной цене для покупателя, а в структуре затрат. По словам Фарли, стоимость базовых материалов для этого грузовика должна быть на 20% ниже, чем у актуального Ford Ranger. Это не просто косметическая оптимизация, а попытка создать продукт, который мог бы конкурировать по цене с агрессивными предложениями из Китая, особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Такой подход разделяет продуктовую линейку Ford на несколько четких векторов:

  • Maverick: доступность за счет использования унибоди (монокока) для внутреннего рынка США.
  • Ranger: полноценный рамный грузовик для широкого спектра задач.
  • Fathom: электрическое будущее и технологический вызов.
  • Новый международный пикап: ставка на радикальное снижение себестоимости материалов.

Важно понимать, что снижение затрат на материалы на 20% не гарантирует автоматического падения ценника в автосалоне, так как логистика и наценки дилеров работают по своим законам. Тем не менее, сама цифра указывает на то, что Ford ищет способ упростить архитектуру автомобиля, чтобы вернуться в ценовой сегмент, который сейчас фактически монополизировали китайские бренды с их недорогими электрифицированными и гибридными решениями.

Пока компания держит в секрете название модели, место сборки и конкретные страны запуска. О силовой установке также не сообщается, хотя в контексте борьбы с китайскими автопроизводителями вариант с plug-in гибридом выглядит логичным продолжением. Что касается американского рынка, то этот проект пока остается за бортом: для США Ford планирует отдельный доступный пикап с ДВС, который выйдет ближе к концу десятилетия.

Таким образом, новый автомобиль станет инструментом защиты рыночной доли в регионах, где стоимость владения и начальная цена важнее, чем технологический престиж или максимальная грузоподъемность.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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