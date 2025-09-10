Машина как киноэкран: что задумали инженеры Ford

Будущее автомобилестроения всё чаще связывают не только с электротягой и автономными системами, но и с созданием новых форм досуга. Подтверждением этого стала свежая патентная заявка Ford, где описана необычная технология, способная превратить внедорожник в кинотеатр под открытым небом.

Кинотеатр на базе внедорожника

Инженеры американской компании предлагают использовать заднюю дверь автомобиля в качестве основы для установки проекционного оборудования. Схема проста: проектор крепится прямо на дверь, а внутри проёма фиксируется экран, который владелец разворачивает вручную. Таким образом, пассажиры и друзья могут удобно расположиться за машиной и смотреть фильм, словно находясь в небольшом автокинотеатре.

Речь идёт не о привычных мониторах над сиденьями, а о полноценной системе с экраном и проекцией. Такая идея делает отдых на природе разнообразнее: автомобиль превращается в центр развлечений, объединяя привычную поездку и атмосферу уличного кино.

Аудиосистема и питание

Разработчики предусмотрели два варианта звука: использование штатных колонок внедорожника или подключение внешних динамиков. Это позволяет добиться объёмного звучания даже вдали от города. Важная деталь — питание системы. Оно может осуществляться как от стандартной бытовой сети, так и от накопленной энергии солнечных панелей, что подчёркивает экологическую направленность проекта.

Ограничения и риски

Несмотря на привлекательность идеи, её массовое внедрение остаётся под вопросом. В патенте прямо указано, что технология может использоваться только в ограниченном числе автомобилей. Кроме того, Ford известен тем, что регистрирует десятки оригинальных решений, однако далеко не все они доходят до конвейера. Причины бывают разные: от высокой себестоимости до сомнений в спросе.