Миллион за суперкар: почему цена Ford GT резко упала на аукционах

Когда Ford в 2015 году представил обновлённый GT, многие сомневались, что легендарное имя получится возродить достойно. Но американцы сделали невозможное: машина стала культовой ещё до того, как первые экземпляры попали к клиентам.

Проект под грифом "секретно"

Создание третьего поколения GT напоминало операцию спецслужб. Даже сотрудники компании долгое время не знали о проекте. Полные данные имели всего двенадцать человек. Работали они вечерами, в отдельной лаборатории без окон и с протекающей крышей. Атмосфера была настолько суровой, что после премьеры журналисты назвали это место "сырой пещерой чудес".

Аэродинамика против V12

Инженеры изначально ориентировались на прототипы LMP1, готовясь к Ле-Ману. Для снижения сопротивления пришлось отказаться от массивных моторов: 3,5-литровый V6 оказался компактнее и удобнее для компоновки, чем V8 или V12. Но компромисс отразился на удобстве.

В салоне GT нет роскоши, а о багажнике и речи не идёт. Сиденья жёстко закреплены, регулировать можно только педали и руль. Места для вещей хватит разве что на два гоночных шлема или маленькую сумку.

Рекордный рост цены

История GT — яркий пример того, как ажиотаж влияет на рынок. В 2016 году новый суперкар стоил 400 тысяч долларов, а уже через пару лет на аукционах его перепродавали за 1,8 миллиона.

Чтобы остановить спекулянтов, покупателям запретили продавать машину в течение двух лет. Нарушившие условия, включая рестлера Джона Сину, сталкивались с судебными исками. Но как только срок ограничений истекал, на торгах появлялись первые "легальные" экземпляры — их цена держалась на уровне 1,2-1,3 миллиона. Сегодня же рынок охладился, и стоимость опустилась до 0,8-1,0 миллиона.

Возвращение в Ле-Ман

В 2016 году четыре новых купе GT вышли на трассу "24 часов Ле-Мана". Победить в абсолюте было нереально, но в классе LM GTE-Pro Ford добился главного — первое место спустя ровно полвека после триумфа GT40.

Критика и слабые стороны

Несмотря на культовый статус, у журналистов к GT было немало претензий. В сравнении с McLaren 720S или Lamborghini Huracan американский суперкар оказался менее динамичным. Интерьер с простыми ползунками климат-контроля выглядел архаично, коробка передач работала хуже немецких аналогов, а обзорность делала езду по городу мучительной. Главная стихия GT — гоночный трек.

GT в России

Даже ограниченный выпуск не помешал машине попасть в Россию. Известно как минимум о двух экземплярах. Один из них — редкая версия Heritage Edition с пробегом всего 428 км — выставлялся за 110 миллионов рублей. Особенность версии — культовая ливрея и карбоновые колёса, которые на 900 граммов легче алюминиевых, но стоят около 15 тысяч долларов за комплект. Впрочем, владелец так и не решился расстаться с машиной.