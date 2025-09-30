Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ford Focus ST
Ford Focus ST
© commons.wikimedia.org by IFCAR is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:36

Бензин в прошлом: хэтчбек, который любили все, прощается с дорогой

Производство последнего Ford Focus ST завершено на заводе в Германии

Прощание с легендой: Ford Focus ST завершает эпоху, но имя может вернуться в новом формате. На заводе в Саарлуисе, Германия, собран последний экземпляр культового хэтчбека — на лобовом стекле красуется надпись "Самый последний Focus ST", а дата выпуска — 26 сентября. Это не просто автомобиль, а символ завершения целой эпохи для одного из самых популярных европейских компактных авто.

Производство Ford Focus в Европе постепенно подходит к концу: заказы на модель почти исчерпаны, а к ноябрю завод прекратит выпуск всех версий. В этом контексте Focus ST становится финальной вехой целой серии — "заряженная" модификация всегда была эталоном динамики, практичности и драйва для любителей хэтчбеков. Она сочетала мощность, удобство городского автомобиля и спортивный характер, который всегда выделял Focus среди конкурентов.

Новый виток для имени Focus

Несмотря на окончание выпуска традиционных моделей, история Focus не завершена. По слухам, в 2027 году имя может вернуться, но уже в виде электрического кроссовера. Предполагается, что новинка займет нишу между Ford Puma и электрическим Capri, а сборку наладят на испанском заводе в Валенсии, где сейчас выпускают Kuga. Такой шаг отражает глобальные тенденции: автомобили становятся экологичнее, компактные модели трансформируются в кроссоверы, а производители ищут баланс между функциональностью и экономичностью.

Ford и американский рынок

Возвращение Focus в США пока остаётся под вопросом. Американский рынок давно смещает акценты на пикапы и внедорожники, а компактные седаны и хэтчбеки постепенно исчезают. Вместо этого Ford развивает Bronco Sport и Maverick, предлагая доступные и практичные автомобили для широкой аудитории. Более того, компания планирует выпустить бюджетный электрический пикап стоимостью менее 30 тысяч долларов (около 2,48 млн рублей), что отражает текущий интерес к функциональным и экономичным моделям.

Однако руководство Ford не исключает, что компактные авто могут снова заинтересовать американцев.

"Спрос на легкие и экономичные машины может возрасти, а значит, у Focus есть шанс на второе рождение — пусть и в новом формате", — подчеркнул генеральный директор Джим Фарли.

Вопрос в том, каким будет будущий Focus: европейской разработкой или полностью новой моделью для США, адаптированной под местные условия.

Сравнение прошлых и будущих моделей

Характеристика Ford Focus ST (традиционный) Потенциальный электрический Focus
Тип кузова Хэтчбек Кроссовер
Двигатель Бензиновый турбо Электрический
Производство Саарлуис, Германия Валенсия, Испания
Целевая аудитория Любители динамичных хэтчбеков Широкий круг городских водителей
Рынок США Ограничен Не подтвержден

Советы шаг за шагом: выбор электрокроссовера будущего

  1. Определите потребности: ежедневная поездка в городе, загородные маршруты или комбинированное использование.

  2. Учтите запас хода и время зарядки: электрический Focus должен обеспечивать комфортное использование без частых остановок на подзарядку.

  3. Проверьте стоимость владения: помимо цены автомобиля, учитывайте затраты на электричество, страховку и обслуживание.

  4. Сравните с конкурентами: Puma, электрический Capri, другие компактные кроссоверы.

  5. Обратите внимание на опции и комфорт: мультимедиа, системы безопасности и эргономику салона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование заряда батареи → риск остановки в пути → выбрать авто с большим запасом хода или быстрым зарядным устройством.

  • Покупка старой бензиновой модели → высокая эксплуатация → рассмотреть гибрид или электрический вариант.

  • Неправильный выбор размера авто → неудобство парковки → компактный кроссовер с современными системами помощи водителю.

А что если Focus останется в США?

Если модель появится на американском рынке, компания сможет предложить компактный электрокроссовер для городов с ограниченной парковкой и высокой ценой топлива. Это может привлечь новую аудиторию, ищущую экономичный и современный автомобиль с именем, знакомым по Европе.

Плюсы и минусы электрического Focus

Плюсы:

  • Экологичность и низкие эксплуатационные расходы.

  • Современные технологии и системы безопасности.

  • Удобство городской езды и высокая маневренность.

Минусы:

  • Необходимость планирования зарядки на дальние поездки.

  • Более высокая начальная стоимость по сравнению с бензиновыми аналогами.

  • Ограниченный выбор сервисных центров в некоторых регионах.

FAQ

Как выбрать электрокроссовер для города?
Учитывайте запас хода, удобство парковки и функциональные опции, ориентируясь на ежедневные маршруты.

Сколько может стоить электрический Focus?
Точные цены пока не объявлены, но ориентировочно стоимость будет сопоставима с сегментом компактных кроссоверов.

Что лучше: Puma или будущий Focus?
Выбор зависит от предпочтений по дизайну, функционалу и наличию нужных опций. Focus может предложить знакомое имя с новым электрическим наполнением.

Мифы и правда

  • Миф: компактные электромобили не удобны для дальних поездок.
    Правда: современные батареи и быстрая зарядка делают их пригодными даже для межгородских поездок.

  • Миф: Focus исчез полностью.
    Правда: имя вернется, но в новом формате — электрического кроссовера.

  • Миф: США не интересуют компактные авто.
    Правда: спрос на экономичные машины может возрасти, и Ford готов к адаптации.

3 интересных факта о Focus

  1. Ford Focus ST всегда считался эталоном динамичного хэтчбека среди европейских автомобилей.

  2. Производство последнего Focus ST совпало с глобальной трансформацией автопарка компании в сторону электромобилей.

  3. Испанский завод в Валенсии, где будет собираться будущий Focus, уже производит Kuga и оснащен современными линиями для электромобилей.

