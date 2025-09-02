Коллективный иск грозит ударить по легенде автопрома — Ford F-150 под огнём обвинений

Владельцы пикапов Ford F-150 с двигателем V8 объединились и подали коллективный иск против компании, утверждая, что их автомобили страдают от серьёзного конструктивного недостатка. По их словам, моторы "съедают" масло быстрее, чем топливо, и это не только вынуждает водителей постоянно доливать жидкость, но и приводит к снижению мощности, перерасходу бензина и риску дорогостоящих поломок.

В чём обвиняют Ford

Истцы уверены, что проблема кроется в системе управления маслом, которая работает некорректно. Часть смазки попадает в цилиндры и сгорает вместе с топливом, из-за чего образуется нагар и ухудшается смазка деталей. В долгосрочной перспективе это может обернуться повреждением двигателя.

Водители жалуются, что лампа-индикатор уровня масла загорается уже через 4800 километров после замены, хотя по нормативам ресурс должен быть как минимум в два раза больше. При этом в руководстве по эксплуатации, по словам автовладельцев, указаны ошибочные данные о допустимом объёме масла и интервалах его доливки. Таким образом, водители нередко остаются в неведении о реальном состоянии двигателя.

Кто подал иск

Судебное разбирательство инициировано в Мичигане, но к делу присоединились владельцы пикапов сразу из девяти штатов. Все они заявляют, что компания прекрасно знала о дефекте, но не признала его официально и не объявила отзывную кампанию. Более того, клиенты утверждают, что дилеры Ford нередко отказывались исправлять проблему даже в период действия гарантии, а предложенные ими решения сводились к "косметическим" мерам, которые не устраняли причину неисправности.

Возможные последствия для компании

Для Ford F-150 — культовой модели и одного из самых популярных пикапов в США — подобные обвинения могут оказаться крайне болезненными. Репутация бренда строилась на надёжности и долговечности автомобилей, а массовое недовольство клиентов подрывает этот имидж. Если суд признает вину компании, Ford придётся не только компенсировать ущерб владельцам, но и, вероятно, инициировать масштабную отзывную кампанию.