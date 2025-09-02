Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford F-150
Ford F-150
© Wikipedia by Tuner tom is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:37

Коллективный иск грозит ударить по легенде автопрома — Ford F-150 под огнём обвинений

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла

Владельцы пикапов Ford F-150 с двигателем V8 объединились и подали коллективный иск против компании, утверждая, что их автомобили страдают от серьёзного конструктивного недостатка. По их словам, моторы "съедают" масло быстрее, чем топливо, и это не только вынуждает водителей постоянно доливать жидкость, но и приводит к снижению мощности, перерасходу бензина и риску дорогостоящих поломок.

В чём обвиняют Ford

Истцы уверены, что проблема кроется в системе управления маслом, которая работает некорректно. Часть смазки попадает в цилиндры и сгорает вместе с топливом, из-за чего образуется нагар и ухудшается смазка деталей. В долгосрочной перспективе это может обернуться повреждением двигателя.

Водители жалуются, что лампа-индикатор уровня масла загорается уже через 4800 километров после замены, хотя по нормативам ресурс должен быть как минимум в два раза больше. При этом в руководстве по эксплуатации, по словам автовладельцев, указаны ошибочные данные о допустимом объёме масла и интервалах его доливки. Таким образом, водители нередко остаются в неведении о реальном состоянии двигателя.

Кто подал иск

Судебное разбирательство инициировано в Мичигане, но к делу присоединились владельцы пикапов сразу из девяти штатов. Все они заявляют, что компания прекрасно знала о дефекте, но не признала его официально и не объявила отзывную кампанию. Более того, клиенты утверждают, что дилеры Ford нередко отказывались исправлять проблему даже в период действия гарантии, а предложенные ими решения сводились к "косметическим" мерам, которые не устраняли причину неисправности.

Возможные последствия для компании

Для Ford F-150 — культовой модели и одного из самых популярных пикапов в США — подобные обвинения могут оказаться крайне болезненными. Репутация бренда строилась на надёжности и долговечности автомобилей, а массовое недовольство клиентов подрывает этот имидж. Если суд признает вину компании, Ford придётся не только компенсировать ущерб владельцам, но и, вероятно, инициировать масштабную отзывную кампанию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД сегодня в 11:53

Статистика, которая шокирует: регионы, где водители живут без правил

Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушителей ПДД. Какие регионы и округа вошли в антирейтинг и почему цифры столь высоки?

Читать полностью » Toyota подтвердила, что возвращение на рынок РФ пока не рассматривается — Каори Хасэгава сегодня в 11:06

Санкции сильнее рынка: автогигант отрезал себе дорогу в Россию

Toyota заявила, что возвращение на российский рынок исключено: продажи и экспорт автомобилей в страну не планируются из-за санкций и репутационных рисков.

Читать полностью » На бывшем заводе Hyundai в Петербурге Solaris собирают из старых узлов — эксперт сегодня в 10:39

Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

Solaris собирают из деталей 2021–2022 годов: фары, стёкла и узлы — почти всё из старых запасов. Но как изменится машина, когда они закончатся?

Читать полностью » Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России сегодня в 10:19

Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих

Средняя цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей, при этом 40% рынка занимают машины дешевле 500 тыс., чаще всего возрастные ВАЗы и иномарки.

Читать полностью » Экспорт BYD в августе 2025 года увеличился на 146% и достиг 80,5 тыс. автомобилей сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью » ТОП-10 самых экономичных кроссоверов 2025–2026 года по расходу топлива сегодня в 9:26

Эти кроссоверы 2025 года жгут меньше топлива, чем вы думаете — список удивит

Какие внедорожники 2025–2026 годов тратят меньше всего топлива? Обзор моделей — от премиального Lexus NX до рекордно экономичной Kia Niro.

Читать полностью » В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон сегодня в 8:44

Когда практичность превращается в стиль: как Kia EV5 ломает стереотипы о "семейных авто"

Kia готовит к выходу новый электрический кроссовер EV5 с просторным салоном, богатым оснащением и запасом хода 460 км — и ценой от 2,8 млн рублей.

Читать полностью » BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI сегодня в 8:16

BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

Китайский бренд BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с дронами и футуристичными функциями. Модель удивит даже опытных водителей.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Туризм

Россиянин пожаловался на курортный сбор и жёсткий режим в санатории под Гродно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet