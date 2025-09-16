Зелёная мечта дала сбой: почему Ford вынужден сворачивать электрокары в сердце Европы

Американский автопроизводитель Ford оказался в центре серьёзных изменений, связанных с рынком электромобилей. Компания объявила о масштабной реструктуризации в Германии, где спрос на новые "зелёные" модели оказался значительно ниже прогнозов. Теперь концерну приходится идти на непопулярные меры: закрывать заводы и сокращать персонал.

Причины решения

Проблема началась с того, что европейский рынок электрокаров не оправдал ожиданий экспертов. Продажи машин с аккумуляторными батареями растут не так быстро, как предсказывали. Высокая стоимость таких авто, ограниченная сеть зарядных станций и неуверенность потребителей в сроках службы батарей сдерживают развитие сегмента. В результате Ford вынужден снижать производственные объёмы и пересматривать стратегию в Германии.

С января 2026 года завод в Кёльне перейдёт на односменный график. Это приведёт к сокращению около тысячи сотрудников. Дополнительно компания подтвердила закрытие сборочного предприятия в Саарлуисе — ещё один удар по отрасли и рынку труда.

Сравнение ситуации