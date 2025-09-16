Зелёная мечта дала сбой: почему Ford вынужден сворачивать электрокары в сердце Европы
Американский автопроизводитель Ford оказался в центре серьёзных изменений, связанных с рынком электромобилей. Компания объявила о масштабной реструктуризации в Германии, где спрос на новые "зелёные" модели оказался значительно ниже прогнозов. Теперь концерну приходится идти на непопулярные меры: закрывать заводы и сокращать персонал.
Причины решения
Проблема началась с того, что европейский рынок электрокаров не оправдал ожиданий экспертов. Продажи машин с аккумуляторными батареями растут не так быстро, как предсказывали. Высокая стоимость таких авто, ограниченная сеть зарядных станций и неуверенность потребителей в сроках службы батарей сдерживают развитие сегмента. В результате Ford вынужден снижать производственные объёмы и пересматривать стратегию в Германии.
С января 2026 года завод в Кёльне перейдёт на односменный график. Это приведёт к сокращению около тысячи сотрудников. Дополнительно компания подтвердила закрытие сборочного предприятия в Саарлуисе — ещё один удар по отрасли и рынку труда.
Сравнение ситуации
|Показатель
|Германия
|США
|Китай
|Продажи электромобилей (2024)
|низкий рост, падение ожиданий
|стабильный спрос, субсидии
|быстрый рост, господдержка
|Стоимость зарядной инфраструктуры
|высокая
|средняя
|низкая
|Реакция автопроизводителей
|сокращения, переносы запусков
|новые модели, партнёрства
|массовые инвестиции
Исторический контекст
-
1970-е: Ford активно развивает производство в Германии, заводы становятся символом стабильности.
-
1990-е: компания укрепляется в Европе, делая ставку на доступные модели.
-
2020-е: резкий разворот к электрификации, первые шаги к закрытию заводов.
-
2026 год: реструктуризация и уход от массового производства в Саарлуисе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru