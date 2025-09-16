Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford
Ford
© flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:34

Зелёная мечта дала сбой: почему Ford вынужден сворачивать электрокары в сердце Европы

Ford сократит тысячу сотрудников на заводе в Кёльне из-за падения спроса на электромобили в Германии

Американский автопроизводитель Ford оказался в центре серьёзных изменений, связанных с рынком электромобилей. Компания объявила о масштабной реструктуризации в Германии, где спрос на новые "зелёные" модели оказался значительно ниже прогнозов. Теперь концерну приходится идти на непопулярные меры: закрывать заводы и сокращать персонал.

Причины решения

Проблема началась с того, что европейский рынок электрокаров не оправдал ожиданий экспертов. Продажи машин с аккумуляторными батареями растут не так быстро, как предсказывали. Высокая стоимость таких авто, ограниченная сеть зарядных станций и неуверенность потребителей в сроках службы батарей сдерживают развитие сегмента. В результате Ford вынужден снижать производственные объёмы и пересматривать стратегию в Германии.

С января 2026 года завод в Кёльне перейдёт на односменный график. Это приведёт к сокращению около тысячи сотрудников. Дополнительно компания подтвердила закрытие сборочного предприятия в Саарлуисе — ещё один удар по отрасли и рынку труда.

Сравнение ситуации

Показатель Германия США Китай
Продажи электромобилей (2024) низкий рост, падение ожиданий стабильный спрос, субсидии быстрый рост, господдержка
Стоимость зарядной инфраструктуры высокая средняя низкая
Реакция автопроизводителей сокращения, переносы запусков новые модели, партнёрства массовые инвестиции

Исторический контекст

  • 1970-е: Ford активно развивает производство в Германии, заводы становятся символом стабильности.

  • 1990-е: компания укрепляется в Европе, делая ставку на доступные модели.

  • 2020-е: резкий разворот к электрификации, первые шаги к закрытию заводов.

  • 2026 год: реструктуризация и уход от массового производства в Саарлуисе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США отзывают 54 тысячи автомобилей Stellantis из-за дефекта топливной системы — Reuters сегодня в 1:15

Секрет под капотом: одна мелкая деталь заставила крупный концерн остановить сотни тысяч машин

Stellantis отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру. Что делать владельцам и какие риски грозят тем, кто проигнорирует сервисную кампанию?

Читать полностью » Эксперты назвали причины, почему индийские автомобили уступают китайским в России вчера в 19:59

Машины без имени: смогут ли индийские бренды стать новыми любимцами россиян

Индийские автогиганты ищут путь на российский рынок. Смогут ли Tata и Mahindra конкурировать с китайскими марками и чем привлекут покупателей?

Читать полностью » Rolls-Royce стал лидером рынка премиальных авто в России в августе 2025 года — данные аналитиков вчера в 18:49

Россияне считают кризис мифом: какие люксовые автомобили расходятся как горячие пирожки

Россияне всё чаще выбирают автомобили люкс-класса, и рынок демонстрирует рост вопреки общим тенденциям. Узнайте, какие модели стали фаворитами.

Читать полностью » Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году вчера в 17:54

Севилья вместо Вольфсбурга: где теперь будут собирать самые доступные электрокары Европы

Volkswagen переносит производство в Испанию и готовит серию доступных электромобилей. Узнайте, какие модели войдут в линейку и чем они удивят рынок.

Читать полностью » Эксперт Курбанов назвал ошибки при предпродажной подготовке автомобиля вчера в 16:53

Секрет быстрой сделки прост: как ухоженный автомобиль говорит сам за себя

Чистый кузов, ухоженные колёса и блестящие фары — простые шаги, которые могут ускорить продажу авто и повысить его цену. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Масштабные проверки такси и каршеринга пройдут в Москве 17–18 сентября — ГАИ вчера в 15:49

Московские водители под прицелом: рейд по такси и каршерингу грянет уже завтра

Госавтоинспекция проведет проверки такси и каршеринга в Москве: какие риски ждут водителей и пассажиров и к чему это может привести?

Читать полностью » вчера в 14:56

"АвтоВАЗ" бросает вызов Китаю: битва за Африку только начинается

Российский автогигант ищет новые пути на международной арене: Египет и соседние страны становятся важной частью долгосрочной стратегии.

Читать полностью » Екатерина Соловьёва: камеры помогут выявлять автомобили без ОСАГО автоматически вчера в 13:48

ОСАГО под прицелом: штрафы теперь приходят не от инспектора, а от камеры

С 1 ноября камеры начнут выявлять отсутствие ОСАГО и выписывать штрафы. Что меняется для водителей, как оспорить ошибку и какие сервисы помогут не попасть под санкции.

Читать полностью »

Новости
Дом

Стеклянный плинтус и жидкая пробка признаны нестандартными решениями в отделке пола
Садоводство

Никита Чаплин назвал культуры, которые лучше всего сажать осенью в сентябре
Еда

Творожный торт с печеньем готовится без выпечки и получается нежным
Еда

Кулинарные специалисты назвали точное время варки яиц всмятку и вкрутую
Туризм

Римская площадь Мадзини получила 130 новых деревьев и восстановленные фонтаны
Спорт и фитнес

Учёные: «углеводное окно» после тренировки не влияет на результат
Авто и мото

Эксперты: машины из Белоруссии выгоднее из-за широкого выбора европейских моделей
Технологии

Стартап Replit объявил о запуске автономного AI-агента Agent 3
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet