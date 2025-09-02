Покупатели рванули за Ford Bronco Raptor: скидки обрушили цену до уровня конкурентов

Американская компания Ford решила пойти на необычный шаг и предложила покупателям внушительные скидки на свой топовый внедорожник Bronco Raptor. Такой шаг объясняется тем, что производитель активно готовится к старту продаж новой модели 2025 года и стремится максимально очистить склады от прошлогодних автомобилей. Акция получилась громкой и щедрой, но ограниченной по срокам: самые большие выгоды можно было получить только до 2 сентября.

Почему Ford снизил цены

Изначально стоимость Bronco Raptor 2024 года составляла 90 035 долларов, что в пересчёте на российскую валюту превышает 7,2 миллиона рублей. Эта цена выглядела слишком высокой, особенно на фоне того, что летом компания объявила о заметном удешевлении нового поколения внедорожника. Версия 2025 года будет стоить всего 79 995 долларов, то есть почти на 10 тысяч меньше. В итоге прошлогодние автомобили потеряли конкурентоспособность, и маркетологи Ford решили подтолкнуть покупателей к выбору именно этих машин с помощью щедрых скидок.

Условия акции

В рамках распродажи покупатели могли сэкономить от 16 до 17 тысяч долларов — это примерно 1,3-1,36 миллиона рублей. В результате стоимость Bronco Raptor 2024 года снизилась до 73-74 тысяч долларов, то есть автомобиль стал даже доступнее, чем новая версия 2025 года. Однако столь выгодные условия действовали только до начала сентября. Позже размер скидки уменьшился до 14 тысяч долларов.

Что будет дальше

Ford не скрывает, что подобная программа направлена на ускоренную реализацию остатков. Производитель понимает: если не предложить заманчивую цену, старые внедорожники рискуют застояться на складах. К тому же обновлённый Bronco Raptor получился не только дешевле, но и получил ряд улучшений, что дополнительно подталкивает покупателей к выбору новинки.

Скидки на другие модели

Снижения цен коснулись не только топового Raptor. Более доступные версии Bronco также подешевели. Так, комплектации Badlands и Wildtrak можно было купить с дисконтом до 8,5 тысяч долларов. В отдельных регионах предложения оказались ещё более привлекательными: например, в Денвере на гибридный кроссовер Escape предоставлялась скидка в 9 тысяч долларов.

Кроме того, для владельцев автомобилей Toyota и Subaru предусмотрены особые условия при переходе на Ford. Таким образом компания стремится не только удержать своих клиентов, но и переманить аудиторию у конкурентов.