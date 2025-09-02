Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Bronco Raptor
Ford Bronco Raptor
© commons.wikimedia.org by UltraTech66 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:37

Покупатели рванули за Ford Bronco Raptor: скидки обрушили цену до уровня конкурентов

Ford снизил цену на Bronco Raptor 2024 до 73 тысяч долларов из-за выхода новой модели

Американская компания Ford решила пойти на необычный шаг и предложила покупателям внушительные скидки на свой топовый внедорожник Bronco Raptor. Такой шаг объясняется тем, что производитель активно готовится к старту продаж новой модели 2025 года и стремится максимально очистить склады от прошлогодних автомобилей. Акция получилась громкой и щедрой, но ограниченной по срокам: самые большие выгоды можно было получить только до 2 сентября.

Почему Ford снизил цены

Изначально стоимость Bronco Raptor 2024 года составляла 90 035 долларов, что в пересчёте на российскую валюту превышает 7,2 миллиона рублей. Эта цена выглядела слишком высокой, особенно на фоне того, что летом компания объявила о заметном удешевлении нового поколения внедорожника. Версия 2025 года будет стоить всего 79 995 долларов, то есть почти на 10 тысяч меньше. В итоге прошлогодние автомобили потеряли конкурентоспособность, и маркетологи Ford решили подтолкнуть покупателей к выбору именно этих машин с помощью щедрых скидок.

Условия акции

В рамках распродажи покупатели могли сэкономить от 16 до 17 тысяч долларов — это примерно 1,3-1,36 миллиона рублей. В результате стоимость Bronco Raptor 2024 года снизилась до 73-74 тысяч долларов, то есть автомобиль стал даже доступнее, чем новая версия 2025 года. Однако столь выгодные условия действовали только до начала сентября. Позже размер скидки уменьшился до 14 тысяч долларов.

Что будет дальше

Ford не скрывает, что подобная программа направлена на ускоренную реализацию остатков. Производитель понимает: если не предложить заманчивую цену, старые внедорожники рискуют застояться на складах. К тому же обновлённый Bronco Raptor получился не только дешевле, но и получил ряд улучшений, что дополнительно подталкивает покупателей к выбору новинки.

Скидки на другие модели

Снижения цен коснулись не только топового Raptor. Более доступные версии Bronco также подешевели. Так, комплектации Badlands и Wildtrak можно было купить с дисконтом до 8,5 тысяч долларов. В отдельных регионах предложения оказались ещё более привлекательными: например, в Денвере на гибридный кроссовер Escape предоставлялась скидка в 9 тысяч долларов.

Кроме того, для владельцев автомобилей Toyota и Subaru предусмотрены особые условия при переходе на Ford. Таким образом компания стремится не только удержать своих клиентов, но и переманить аудиторию у конкурентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов сегодня в 2:26

Два мира под капотом: почему владельцы PHEV всё чаще жалеют о покупке

Подключаемые гибриды обещали быть компромиссом между бензином и электричеством. Но реальность оказалась куда сложнее — проблемы начались уже с первых месяцев.

Читать полностью » Новый Toyota Hiace 2025 оказался дешевле Fiat Ducato в Бразилии сегодня в 2:07

Дешевле, чем итальянец: японский Toyota Hiace бросил вызов Fiat Ducato

Toyota Hiace официально вышел на рынок Бразилии, предложив более низкую цену, чем Fiat Ducato. Какие версии появятся и почему модель вызвала ажиотаж?

Читать полностью » BMW X5 признан самым неликвидным кроссовером в России — данные сегодня в 1:40

Легенда премиум-класса превращается в обузу: куда утекают миллионы владельцев BMW X5

авто, кроссоверы, вторичный рынок, ликвидность, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Hyundai, аналитика

Читать полностью » Peugeot 308 и 308 SW обновились: изменён дизайн и увеличен запас хода электроверсии сегодня в 1:26

Новый Peugeot 308 удивил: электроверсия теперь едет дальше без подзарядки

Peugeot обновил 308 и универсал SW: новые фары, подсвечиваемый логотип, гибриды, электроверсия с запасом хода 452 км и увеличенный багажник.

Читать полностью » Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные сегодня в 0:53

Как сэкономить на Lada Aura 400 тысяч — хитрость, о которой мало кто знает

Lada предложила флагманский седан Aura со значительной скидкой. Но у акции есть условия, и она напрямую конкурирует с другими моделями бренда.

Читать полностью » ACEA: что означает классификация моторных масел A/B, C и E сегодня в 0:22

Эти буквы на канистре масла решают судьбу катализатора и турбины

Моторное масло скрывает на этикетке больше информации, чем кажется. Расшифруем цифры и буквы, чтобы понять, какое масло защитит двигатель лучше всего.

Читать полностью » Шины летней резины издают гул: причины по исследованиям шинных производителей вчера в 23:25

Летняя резина гудит? Узнайте неожиданные причины, о которых молчат

Шиномонтажник объяснил, почему летняя резина гудит и как избавиться от шума. Простые причины и советы для комфортной езды без лишних звуков.

Читать полностью » Новички допускают ошибки при покупке автомобиля: советы ГИБДД вчера в 23:14

Ошибки новичков за рулём: сколько стоит первый опыт

В автошколе раскрыли секреты: как новичку освоить вождение и выбрать машину без ошибок и переплат. Узнай, почему начинать с бюджетной модели — умный ход!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet