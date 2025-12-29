Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ford Focus
Ford Focus
© commons.wikimedia.org by Ford Motor Company is licensed under CC BY 3.0
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 13:22

Американский автогигант напомнил о себе: бренд вернули в России, но дальше — тишина

Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент

Американский автоконцерн, ранее свернувший бизнес в России, вновь напомнил о себе юридическими действиями. Речь не идет о возобновлении производства, однако шаги компании указывают на стремление сохранить формальное присутствие бренда на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Регистрация имени и бренда

Компания Ford подала в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков — "Форд" и Ford. Документы с логотипами на русском и английском языках были направлены в ведомство в декабре 2025 года. Регистрация охватывает именно название бренда, что позволяет компании юридически защитить его использование в России.

В случае одобрения заявок Ford сможет легально применять товарные знаки в коммерческой деятельности. При этом подача документов сама по себе не означает немедленного возвращения компании на рынок в привычном формате.

Сфера возможного применения

Согласно материалам Роспатента, зарегистрированные товарные знаки могут использоваться для продажи автомобильных запчастей, программного обеспечения и электронного оборудования для транспортных средств. Также речь идет о возможности оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Такой перечень видов деятельности указывает на фокус на сервисном и технологическом сегментах. Подобная модель позволяет поддерживать присутствие бренда и работать с уже существующим автопарком без запуска локального производства.

Предыстория ухода Ford из России

Ford прекратил производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее, в октябре 2022 года, компания продала свою долю в размере 49% в совместном предприятии с группой "Соллерс". После завершения сделки российская сторона получила 100% контроля над автосборочным и моторным заводами в Елабуге, а также над предприятием в Набережных Челнах.

При этом Ford сохранил право обратного выкупа активов в течение пяти лет. Этот пункт соглашения оставляет компании возможность для будущих решений, даже если на данный момент ее активность ограничивается регистрацией товарных знаков и потенциальной работой в сфере сервиса.

