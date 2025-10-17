Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ford
Ford
© flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:24

Когда алюминий дороже машин: как Ford жертвует нишевыми внедорожниками ради доходных пикапов

Дефицит алюминия из-за пожара в Нью-Йорке остановил выпуск крупных внедорожников Ford

Недавний пожар на алюминиевом заводе в Нью-Йорке стал серьёзным испытанием для американской автомобильной индустрии. Наибольший удар пришёлся на Ford, чьи крупные внедорожники и пикапы зависят от поставок алюминия именно с этого предприятия. Остановка производства вынудила компанию пересмотреть приоритеты, временно заморозив выпуск электрического F-150 Lightning и некоторых других моделей, чтобы сберечь стратегически важный металл для ключевых линий.

Почему остановка затронула именно эти модели

Ford использует алюминий для лёгких и прочных кузовов больших внедорожников и пикапов. Среди пострадавших оказались такие флагманы, как Ford Expedition и Lincoln Navigator, выпуск которых полностью строится на алюминиевых элементах с 2018 года. Производство этих моделей в Луисвилле, штат Кентукки, приостановлено минимум на две недели. Электрический F-150 Lightning может простаивать ещё дольше из-за необходимости перераспределять металл.

Одновременно с этим сборка тяжёлых пикапов Super Duty и классического F-150 продолжается, ведь именно эти модели приносят основной доход компании. Только за этот год их продажи достигли около 600 тысяч автомобилей. В то же время Navigator разошёлся тиражом чуть более 16 тысяч, Lightning — 23 тысячи, а Expedition — 66 тысяч машин. Очевидно, что Ford вынужден делать ставку на популярные модели, жертвуя нишевыми.

Последствия дефицита алюминия

Ситуация усугубляется тем, что восстановление завода может затянуться до конца первого квартала 2026 года. Даже после запуска производства объёмы алюминия вряд ли вернутся к прежнему уровню, а цены на металл уже выросли из-за новых пошлин. Всё это создаёт угрозу убытков для Ford в сотни миллионов, а возможно и миллиарды долларов за период вынужденного дефицита.

Для покупателей последствия пока заметны слабо: редкие модели пока ещё можно найти у дилеров. Однако в ближайшие месяцы дефицит алюминия может привести к дефициту редких внедорожников на рынке, а дилеры, стремясь сохранить маржу, могут повышать цены. Если нехватка металла затянется, компания будет вынуждена принимать ещё более жёсткие решения о приоритетах производства.

Сравнение моделей по объёмам продаж

Модель Продажи 2025 Приоритет производства
F-150 / Super Duty 600 000 Высокий
Expedition 66 000 Средний
F-150 Lightning 23 000 Средний
Lincoln Navigator 16 000 Низкий

Как действовать автолюбителям

  1. Планировать покупку заранее: редкие модели могут исчезнуть с рынка на несколько недель или месяцев.

  2. Рассматривать альтернативы: если Expedition или Navigator недоступны, есть смысл обратить внимание на более массовые внедорожники или пикапы.

  3. Следить за новостями дилеров: возможны изменения цен и акций, связанных с дефицитом алюминия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать появления редкой модели без предварительного бронирования.

  • Последствие: риск остаться без желаемого автомобиля или переплачивать.

  • Альтернатива: рассмотреть доступные версии F-150 или Super Duty, которые пока выпускаются без остановок.

А что если…

Если дефицит алюминия затянется до конца 2026 года, Ford может перераспределять металл между производственными линиями ещё более жёстко, при этом уменьшив выпуск электрического F-150 Lightning и люксовых внедорожников. Покупатели, рассчитывающие на эксклюзивные модели, окажутся в сложной ситуации, а рынок новых авто может испытать краткосрочный рост цен.

FAQ

Как долго может длиться остановка производства?
Минимум две недели для внедорожников Expedition и Navigator, дольше для F-150 Lightning.

Что делать, если хочу купить редкий внедорожник?
Лучше забронировать заранее или рассмотреть альтернативные модели F-150 и Super Duty.

Повлияет ли дефицит алюминия на цены?
Да, дефицит может подтолкнуть рост цен у дилеров на редкие модели.

Интересные факты

  1. Ford Expedition и Lincoln Navigator полностью используют алюминиевые кузова с 2018 года.

  2. Тяжёлые пикапы Super Duty остаются самой прибыльной линией для Ford.

  3. В этом году электрический F-150 Lightning продан в количестве 23 тысяч единиц — меньше массовых моделей, но выше люксовых внедорожников.

Исторический контекст

Алюминий давно используется в автомобильной промышленности как способ снизить вес машин и повысить экономию топлива. Ford стал пионером в применении этого материала для крупных внедорожников ещё в начале 2010-х годов, что обеспечило конкурентное преимущество и снижение расхода топлива на тяжелых автомобилях.

