Здание отдела МВД России
Здание отдела МВД России
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:19

Людей ловили, возвращали и запирали: история рабского труда, о которой не принято говорить

Жителя Хакасии осудили за использование рабского труда — МВД

В одном из сельских районов Хакасии много лет существовала система принудительного труда, скрытая от посторонних глаз и построенная на насилии и изоляции. История вскрылась лишь после вмешательства правоохранительных органов и завершилась реальным сроком для организатора. Об этом сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление МВД.

Приговор за рабский труд и похищение людей

В Республике Хакасия суд признал виновным жителя Усть-Абаканского района, которого осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Мужчине вменили использование рабского труда, похищение человека, а также незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Информация об этом была опубликована пресс-службой МВД по региону.

По данным следствия, преступления носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет. Речь идет не об одном эпизоде, а о длительной практике удержания людей в полной зависимости от владельца хозяйства, где они были вынуждены работать.

Как была устроена система принуждения

Следствие установило, что 49-летний сельчанин в период с 2018 по 2023 годы подыскал троих мужчин и женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Их привлекали к выполнению различных работ на территории фермерского хозяйства, однако фактически труд не оплачивался, а сами люди лишались возможности свободно покинуть территорию.

"49-летний сельчанин в период с 2018 по 2023 годы для выполнения различных работ на территории его хозяйства подыскал троих мужчин и женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Фактически фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе", — говорится в сообщении МВД.

Попытки побега и итоги расследования

Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, однако осужденный возвращал их обратно, продолжая эксплуатацию. Использование рабского труда длилось около пяти лет. В ходе обысков в доме мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили личные документы потерпевших, а также охотничье ружье и порох, что стало основанием для дополнительных обвинений.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 900 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

