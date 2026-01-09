Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:33

Навязали — заплатят сами: бизнесу резко усложнили любимую схему

Штрафы за навязывание допуслуг выросли до 500 тысяч рублей — Госдума

Навязывание платных опций давно стало для потребителей скрытой ловушкой — лишние галочки в билетах, дополнительные услуги в банках или медицинских учреждениях нередко обнаруживаются уже после оплаты. Теперь за такие практики компаниям и их представителям придётся отвечать строже. Об этом сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Новые штрафы для бизнеса и должностных лиц

С 9 января в России вступили в силу изменения в статью 14.8 КоАП РФ, которые усиливают административную ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям. Размер штрафов был существенно увеличен.

Согласно новым нормам, должностные лица за подобные нарушения могут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей, тогда как ранее санкции были заметно ниже. Для юридических лиц максимальный штраф теперь составляет 500 тысяч рублей, что делает такие нарушения экономически чувствительными для бизнеса.

Почему решили ужесточить ответственность

Необходимость пересмотра санкций связана с устойчивым ростом числа жалоб. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что с 2022 по 2024 год количество случаев навязывания допуслуг в России последовательно увеличивалось.

По его данным, в 2022 году было зафиксировано 782 случая, в 2023 году — уже 3,1 тысячи, а в 2024 году показатель достиг 4,1 тысячи.

Где чаще всего навязывают допуслуги

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подобные нарушения наиболее распространены в нескольких сферах. Чаще всего россияне сталкиваются с навязыванием дополнительных опций при покупке авиа- и железнодорожных билетов, в процессе получения банковских услуг, а также при обращении за медицинской помощью.

При этом с апреля прошлого года в России уже действует законодательный запрет на навязывание допуслуг. Ужесточение штрафов, по мнению председателя Госдумы, должно повысить реальную защищённость граждан и снизить заинтересованность компаний в использовании недобросовестных схем.

