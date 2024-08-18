Почему собакам и кошкам нельзя давать человечески имена: три пугающие причины

Домашнего питомца ни в коем случае нельзя называть человеческим именем — это может навлечь на собаку или кошку несчастья и привести животное к гибели, рассказала таролог и экстрасенс Анна Новокрещенская.
Тяжёлая энергетика
По словам таролога, человеческое имя обладает слишком тяжёлой энергетикой для несёт животного. Из-за такой ноши питомец может часто болеть, обладать скверным характером и даже погибнуть раньше положенного срока.
Обида святых
У каждого человеческого имени есть свой святой-покровитель, напомнила Новокрещенская. Нарекая любимого пса или кота, например, именем Георгий, можно оскорбить святого, который покровительствует владельцам этого имени, пояснила таролог.
Развитие агрессии
Энергетика человеческого имени также может оказывать негативное влияние на характер домашнего питомца.
"Животные, которые носят человеческие имена, отличаются агрессивностью, они могут казаться неадекватными и злыми", — подчеркнула экстрасенс.
Даже если вы не верите в аргументы экстрасенсов, всё равно называть питомца человеческим именем - плозая идея. Во-первых, это неудобно в бытовом плане: например, если на улице кто-то окликнет человека с таким именем, ваш пёс может подумать, что зовут его. Во-вторых, это попросту неэтично: вам понравится, если кто-то будет кричать собаке с вашим именем: "Фу, Артём!" или "Рома, к ноге!"?
Фото: Freepik.
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