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Глава федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун задержан за драку с охраной
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Глава федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун задержан за драку с охраной

Руководитель Колумбийской футбольной ассоциации Рамон Хесурун и его сын оказались в центре скандала после финального поединка Кубка Америки. По информации ESPN, они были задержаны правоохранительными органами за агрессивное поведение в отношении представителя охранной службы.

Конфликтная ситуация развернулась в одном из служебных помещений спортивной арены. 71-летнему главе федерации и его 43-летнему сыну инкриминируют участие в потасовке с несколькими сотрудниками безопасности.

Согласно данным портала CW+, инцидент произошел из-за попытки высокопоставленного функционера и его родственника проникнуть на игровое поле для участия в церемонии награждения без соответствующих разрешительных документов. После отказа в доступе оба были задержаны по окончании матча.

Стоит отметить, что в ночь на 15 июля сборная Колумбии уступила аргентинской команде со счетом 0:1 в решающем матче турнира, завоевав серебряные награды Кубка Америки. Встреча проходила на стадионе "Хард Рок" в Майами (США). Начало игры было отложено почти на 90 минут из-за возникших беспорядков на спортивном объекте.

Важно подчеркнуть, что задержанный функционер занимает пост первого вице-президента Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ), возглавляет Федерацию футбола Колумбии (FCF) и является членом Совета ФИФА.

Фото: From Wikimedia Commons/ Danilo Borges (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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