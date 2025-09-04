Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Валерий Карпин
Валерий Карпин
© commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:14

Карпин назвал книгу, которую обязательно стоит прочитать футболистам

Карпин поддержал инициативу Минспорта о чтении и предложил роман Дефо для футболистов

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался о том, какие книги стоит читать футболистам. Поводом для комментария стала инициатива министра спорта России Михаила Дегтярева о составлении обязательного списка литературы для молодых игроков.

Книга, которую назвал Карпин

Отвечая на вопрос журналистов, тренер предложил классический роман Даниэля Дефо.

"Что им нужно прочитать? [Роман Даниэля Дефо] "Робинзон Крузо". Это последнее, что читал [главный тренер мадридского "Атлетико"] Диего Симеоне", — указал Валерий Карпин.

Таким образом, Карпин связал свой выбор не только с личным мнением, но и с примером известного коллеги по тренерскому цеху.

Отношение к инициативе

Наставник "Динамо" добавил, что идея обязать футболистов читать книги ему в целом нравится. По его мнению, это может позитивно повлиять на развитие спортсменов, расширить их кругозор и дисциплинировать не меньше, чем работа на тренировочном поле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Келли Старретт назвал эффективные бытовые способы сжечь калории сегодня в 7:10

Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Вы удивитесь, но садоводство, шопинг и даже игра на барабанах могут заменить тренажёрный зал. Какие повседневные занятия помогают сжечь калории?

Читать полностью » Бег для похудения: тренер Марни Кунц назвала эффективные способы увеличить расход калорий сегодня в 6:50

Бег сжигает жир, но только если знать эти 7 правил

Бег помогает худеть, но чтобы он приносил максимум результата, важно знать несколько хитростей. Как превратить пробежку в мощный инструмент для снижения веса?

Читать полностью » Эксперт Джеффри Пол назвал эффективные упражнения для разминки перед тренировкой сегодня в 6:10

Всего 11 минут в день — и риск болезней снижается в разы

Начать тренироваться после долгого перерыва нелегко. Как правильно выбрать нагрузку и избежать ошибок — советы экспертов для новичков.

Читать полностью » Эми Бантем: для поддержания веса нужно более 300 минут ходьбы в неделю сегодня в 5:50

Ходьба против ожирения: сколько шагов нужно, чтобы гены перестали работать против вас

Ходьба кажется слишком простой для похудения, но наука говорит обратное. Сколько шагов нужно и как извлечь максимум пользы из прогулок?

Читать полностью » Джин Ли назвала комплекс пилатеса для укрепления бицепсов и трицепсов сегодня в 5:10

Семь движений, после которых руки выглядят так, будто вы тренировались с гантелями

Хотите подтянутые и стройные руки без тренажеров? Семь упражнений из пилатеса помогут укрепить мышцы и удивят результатом.

Читать полностью » Лучшие виды кардио для похудения зависят от уровня подготовки — диетолог Раутенстайн сегодня в 4:50

Тренировки, которые сжигают жир даже во сне — секрет кардио

Кардионагрузка помогает сжигать калории и улучшает здоровье, но только в комплексе с питанием и режимом она ведёт к устойчивому результату.

Читать полностью » Тренеры: бицепс нужно прорабатывать отдельно для гармоничного телосложения сегодня в 4:48

Достаточно 2 упражнений на бицепс — и форма руки меняется на глазах

Бицепс можно накачать быстро, но только при правильном подходе. Узнайте, какие упражнения и принципы реально работают.

Читать полностью » Движение в течение дня снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — CDC сегодня в 4:10

Маленькие привычки, которые сжигают калории даже во сне

Движение — это не только спорт. Узнайте, как мелкие активности в течение дня помогают сохранить здоровье и удерживать вес.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва
Красота и здоровье

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз
Красота и здоровье

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера
Общество

В Госдуме уточняют детали законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо
Садоводство

Осенняя подготовка теплицы: простые шаги к рекордному урожаю
Туризм

Морские экскурсии Камчатки: киты, тюлени и Тихий океан
Общество

ВТБ назвал ключевые факторы, определяющие курс рубля в 2025 году
Общество

ЦБ ввёл новые правила: банки будут ограничивать снятие наличных при подозрениях на мошенничество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet