Карпин назвал книгу, которую обязательно стоит прочитать футболистам

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался о том, какие книги стоит читать футболистам. Поводом для комментария стала инициатива министра спорта России Михаила Дегтярева о составлении обязательного списка литературы для молодых игроков.

Книга, которую назвал Карпин

Отвечая на вопрос журналистов, тренер предложил классический роман Даниэля Дефо.

"Что им нужно прочитать? [Роман Даниэля Дефо] "Робинзон Крузо". Это последнее, что читал [главный тренер мадридского "Атлетико"] Диего Симеоне", — указал Валерий Карпин.

Таким образом, Карпин связал свой выбор не только с личным мнением, но и с примером известного коллеги по тренерскому цеху.

Отношение к инициативе

Наставник "Динамо" добавил, что идея обязать футболистов читать книги ему в целом нравится. По его мнению, это может позитивно повлиять на развитие спортсменов, расширить их кругозор и дисциплинировать не меньше, чем работа на тренировочном поле.