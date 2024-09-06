Стало известно, игроком какого клуба стал бывший член "Спартака" Квинси Промес

Футбольный клуб "Дубай Юнайтед" сообщил о том, что подписал контракт с бывшим нападающим "Спартака" Квинси Промесом. Это стало возможным благодаря тому, что игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.
Пресс-служба клуба отметила, что Промес сделал успешную карьеру, играя за ведущие европейские клубы, такие как "Твенте", "Аякс", "Севилья" и "Спартак". Его приход значительно укрепил состав команды.
"Нам не терпится узнать, что нас ждёт в будущем, когда мы вместе отправимся в это путешествие", — говорится на этот счёт на официальном сайте клуба.
1 июля "Спартак" расторг контракт с Промесом после того, как игрок пропустил вторую половину сезона из-за задержания в Дубае. Сейчас футболист ожидает возможного решения об экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит до шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение.
Фото: soccer.ru/ Дмитрий Голубович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова
Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину
Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"
Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.