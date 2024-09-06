Стало известно, игроком какого клуба стал бывший член "Спартака" Квинси Промес

Футбольный клуб "Дубай Юнайтед" сообщил о том, что подписал контракт с бывшим нападающим "Спартака" Квинси Промесом. Это стало возможным благодаря тому, что игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Пресс-служба клуба отметила, что Промес сделал успешную карьеру, играя за ведущие европейские клубы, такие как "Твенте", "Аякс", "Севилья" и "Спартак". Его приход значительно укрепил состав команды.

"Нам не терпится узнать, что нас ждёт в будущем, когда мы вместе отправимся в это путешествие", — говорится на этот счёт на официальном сайте клуба.

1 июля "Спартак" расторг контракт с Промесом после того, как игрок пропустил вторую половину сезона из-за задержания в Дубае. Сейчас футболист ожидает возможного решения об экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит до шести лет лишения свободы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение.

Фото: soccer.ru/ Дмитрий Голубович (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)