Утверждён состав сборной России по футболу на матчи против команд Вьетнама и Таиланда

Тренерский персонал национальной сборной по футболу России объявил окончательный состав на предстоящие товарищеские матчи против команд из Вьетнама и Таиланда, сообщает РГ.
В итоговом списке значатся 27 футболистов, которые отправятся в Ханой, где 5 и 7 сентября под руководством Валерия Карпина встретятся с сборными Вьетнама и Таиланда.
Из-за травм Максим Глушенков, Юрий Горшков и Даниил Фомин не выступят на поле.
Карпин сообщил, что два футболиста, выступающих во французской Лиге 1 - Матвей Сафонов и Далер Кузяев, присоединятся к команде непосредственно в Ханое.
Он также отметил, что не целесообразно вызывать на эти матчи игрока из датского чемпионата Германа Онугху в связи с проблемами логистики.
По словам тренера, команда будет выходить на поле 5 и 7 сентября в разных составах.
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