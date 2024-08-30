Утверждён состав сборной России по футболу на матчи против команд Вьетнама и Таиланда

Сборная по футболу России сыграет с командами из Вьетнама и Таиланда

Тренерский персонал национальной сборной по футболу России объявил окончательный состав на предстоящие товарищеские матчи против команд из Вьетнама и Таиланда, сообщает РГ.

В итоговом списке значатся 27 футболистов, которые отправятся в Ханой, где 5 и 7 сентября под руководством Валерия Карпина встретятся с сборными Вьетнама и Таиланда.

Из-за травм Максим Глушенков, Юрий Горшков и Даниил Фомин не выступят на поле.

Карпин сообщил, что два футболиста, выступающих во французской Лиге 1 - Матвей Сафонов и Далер Кузяев, присоединятся к команде непосредственно в Ханое.

Он также отметил, что не целесообразно вызывать на эти матчи игрока из датского чемпионата Германа Онугху в связи с проблемами логистики.

По словам тренера, команда будет выходить на поле 5 и 7 сентября в разных составах.

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