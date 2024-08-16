II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов проходит в Дзержинске

В Дзержинске (Нижегородская область) проходит II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов. Четвертый день на стадионе «Капролактамовец» параатлеты из 6 команд ведут борьбу за медали. Об этом сообщает пресс-центр Паралимпийского комитета России.
В соревнованиях принимают участие 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации:
- «Динамо-Алтай» (Алтайский край),
- «Ламан Аз» (Чеченская Республика),
- «Иристон» (Республика Северная Осетия-Алания),
- «СКИ Академия» (Волгоградская область),
- «Патриот НН» (Нижегородская область),
- СК «Кузнечики» (Удмуртская Республика).
Вот расписание игр на 16 и 17 августа:
16.08
10:00 «Ламан Аз» - «Патриот - НН»
11:00 «Динамо-Алтай» - «Иристон»
12:00 «Кузнечики» - СКИ «Академия»
17.08
10:00 «Кузнечики» - «Ламан Аз»
11:00 СКИ «Академия» - «Иристон»
12:00 «Патриот - НН» - «Динамо-Алтай»
17 августа в 14:00 состоится закрытие чемпионата.
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