Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
В Дзержинске 6 команд ампутантов участвует во II круге чемпионата России по футболу
  1. Главная
  2. Спорт

II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов проходит в Дзержинске

В Дзержинске 6 команд ампутантов участвует во II круге чемпионата России по футболу

В Дзержинске (Нижегородская область) проходит II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов. Четвертый день на стадионе «Капролактамовец» параатлеты из 6 команд ведут борьбу за медали. Об этом сообщает пресс-центр Паралимпийского комитета России.

В соревнованиях принимают участие 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации:

  • «Динамо-Алтай» (Алтайский край),
  • «Ламан Аз» (Чеченская Республика),
  • «Иристон» (Республика Северная Осетия-Алания),
  • «СКИ Академия» (Волгоградская область),
  • «Патриот НН» (Нижегородская область),
  • СК «Кузнечики» (Удмуртская Республика).


Вот расписание игр на 16 и 17 августа:

16.08

10:00 «Ламан Аз» - «Патриот - НН»

11:00 «Динамо-Алтай» - «Иристон»

12:00 «Кузнечики» - СКИ «Академия»

17.08

10:00 «Кузнечики» - «Ламан Аз»

11:00 СКИ «Академия» - «Иристон»

12:00 «Патриот - НН» - «Динамо-Алтай»


17 августа в 14:00 состоится закрытие чемпионата.

Фото: Группа во ВК/Паралимпийский комитет России

Мир

Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта

Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта

Бывший президент США и претендент на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опережает нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которая, возможно, станет кандидатом от Демократической партии, на четыре процентных пункта. Такие данные предоставила социологическая компания Rasmussen Reports.

Читать полностью
Onet.pl: польские военные погибнут в окопах при конфликте с РФ из-за упадка в армии

Onet.pl: польские военные погибнут в окопах при конфликте с РФ из-за упадка в армии

Польская армия находится в упадке, поэтому в случае конфликта с Российской Федерацией военнослужащие республики будут погибать в окопах. Такое заявление сделали польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", о котором рассказывается на портале Onet. pl.

Читать полностью

Общество

Онколог Пикулин: на

Онколог Пикулин: на "нулевой" стадии можно выявить рак кожи и груди

Онколог Сергей Пикулин пояснил, что такие виды рака, как рак кожи, молочной железы и простаты, могут быть выявлены на самой ранней, "нулевой" стадии.

Читать полностью
Диетолог Писарева: монодиеты могут навредить здоровью

Диетолог Писарева: монодиеты могут навредить здоровью

Диетолог Ирина Писарева пояснила, что монодиеты, включая арбузную, могут навредить здоровью.

Читать полностью

Новости