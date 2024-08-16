II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов проходит в Дзержинске

В Дзержинске 6 команд ампутантов участвует во II круге чемпионата России по футболу

В Дзержинске (Нижегородская область) проходит II круг чемпионата России по футболу среди ампутантов. Четвертый день на стадионе «Капролактамовец» параатлеты из 6 команд ведут борьбу за медали. Об этом сообщает пресс-центр Паралимпийского комитета России.



В соревнованиях принимают участие 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации:

«Динамо-Алтай» (Алтайский край),

«Ламан Аз» (Чеченская Республика),

«Иристон» (Республика Северная Осетия-Алания),

«СКИ Академия» (Волгоградская область),

«Патриот НН» (Нижегородская область),

СК «Кузнечики» (Удмуртская Республика).



Вот расписание игр на 16 и 17 августа:



16.08



10:00 «Ламан Аз» - «Патриот - НН»



11:00 «Динамо-Алтай» - «Иристон»



12:00 «Кузнечики» - СКИ «Академия»



17.08



10:00 «Кузнечики» - «Ламан Аз»



11:00 СКИ «Академия» - «Иристон»



12:00 «Патриот - НН» - «Динамо-Алтай»



17 августа в 14:00 состоится закрытие чемпионата.

Фото: Группа во ВК/Паралимпийский комитет России