Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.11.2023 : 93,0351
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.11.2023 : 99,0111
Карпин рассказал о своих мыслях на матч с
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:09

Карпин рассказал о своих мыслях на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил свои мысли перед предстоящим матчем 14-го тура РПЛ против "Оренбурга". Мы всегда приезжаем за два дня и проводим тренировки в том городе, где нам предстоит сыграть. Матч обещает быть непростым. В нашей команде тоже бывали моменты, когда мы не выигрывали более месяца. Все клубы периодически сталкиваются с неудачными результатами, сообщает soccer.ru.

С точки зрения стиля игры, мне понравилось многое в исполнении "Оренбурга". Однако у нас возникли сложности с составом: Мелехин получил четыре желтые карточки, и к тому же у Уткина есть некоторые ограничения, касающиеся его участия на данном поле.

Мир

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

﻿На Украине более 8 тысяч уголовных дел были возбуждены в связи с уклонением от призыва на мобилизацию.

Читать полностью
План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

﻿Универсальный план обороны, предложенный Государственным советом обороны Литвы, предоставит каждому гражданину ясное представление о его роли в обеспечении национальной безопасности в случае агрессии.

Читать полностью

Общество

Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ

Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ

6 ноября певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене международной выставки-форума "Россия" в ВДНХ в рамках концерта, организованного павильоном Банка России под названием "Умные финансы".

Читать полностью
Лавров заявил, что он не против Хэллоуина

Лавров заявил, что он не против Хэллоуина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что традиции, привнесенные с Запада, включая Хеллоуин, представляют собой что-то разрушительное или угрожающее.

Читать полностью

Новости