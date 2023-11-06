Карпин рассказал о своих мыслях на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил свои мысли перед предстоящим матчем 14-го тура РПЛ против "Оренбурга". Мы всегда приезжаем за два дня и проводим тренировки в том городе, где нам предстоит сыграть. Матч обещает быть непростым. В нашей команде тоже бывали моменты, когда мы не выигрывали более месяца. Все клубы периодически сталкиваются с неудачными результатами, сообщает soccer.ru.
С точки зрения стиля игры, мне понравилось многое в исполнении "Оренбурга". Однако у нас возникли сложности с составом: Мелехин получил четыре желтые карточки, и к тому же у Уткина есть некоторые ограничения, касающиеся его участия на данном поле.
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