Карпин рассказал о своих мыслях на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил свои мысли перед предстоящим матчем 14-го тура РПЛ против "Оренбурга". Мы всегда приезжаем за два дня и проводим тренировки в том городе, где нам предстоит сыграть. Матч обещает быть непростым. В нашей команде тоже бывали моменты, когда мы не выигрывали более месяца. Все клубы периодически сталкиваются с неудачными результатами, сообщает soccer.ru.

С точки зрения стиля игры, мне понравилось многое в исполнении "Оренбурга". Однако у нас возникли сложности с составом: Мелехин получил четыре желтые карточки, и к тому же у Уткина есть некоторые ограничения, касающиеся его участия на данном поле.