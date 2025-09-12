Уголовное дело против Смолова: пострадавшие ждут первого шага полиции

Инцидент с участием известного футболиста Федора Смолова продолжает вызывать широкий общественный резонанс. История началась в конце мая в одном из московских кафе, где произошла ссора, переросшая в драку. Сейчас внимание приковано к уголовному делу, возбужденному после конфликта. Пока следственные органы никого не вызывали на допрос, но участники потасовки ожидают, что это произойдет в ближайшее время.

Как развивались события

Вечером 28 мая в столичном кафе "Кофемания" Смолов отдыхал с друзьями. Компания громко обсуждала футбольные темы, что вызвало недовольство других посетителей. По словам очевидцев, напряжение усилилось, когда футболист попытался завести разговор с женщиной за соседним столиком. Ее резкий ответ стал отправной точкой для словесной перепалки, которая вскоре переросла в физический конфликт.

В потасовке пострадали двое мужчин. Один из них, предприниматель Андрей Попелуха, позже рассказал журналистам, что сам он серьезных травм не получил. Гораздо тяжелее пришлось его знакомому и коллеге Владимиру Кузьминову: врачи зафиксировали у него перелом челюсти. Именно эти повреждения, по словам Попелухи, и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Первая реакция и помощь

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему помощь. Из медицинского учреждения в правоохранительные органы была направлена телефонограмма о полученных телесных повреждениях. Именно этот документ запустил дальнейшие процессуальные шаги.

По словам Попелухи, сам он не знает точных деталей дела и пока не получил официальных повесток.

"Возбудили и возбудили, я об этом ничего не знаю. Посмотрим, что дальше будет <…> Давайте до конца недели посмотрим, что это будет. Пригласят нас на опрос в правоохранительные органы или нет", — пояснил предприниматель Андрей Попелуха.

Вопрос компенсации

Интересный момент связан с попыткой урегулировать конфликт. По информации Попелухи, Федор Смолов через адвоката положил на депозит нотариуса один миллион рублей. Эти деньги предназначены для компенсации вреда пострадавшему Владимиру Кузьминову.

"Он через адвоката, насколько мы поняли, положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию всех вопросов. <…> Бумага какая-то гуляет, что он миллион рублей положил на депозит безотзывной на адрес Кузьминова", — рассказал Попелуха.

Сам он подчеркивает, что пока не может подтвердить или опровергнуть подлинность этих документов, но слухи об этом активно обсуждаются.