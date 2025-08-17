Леди Гага в эпицентре футбольного флешмоба: фанаты заполнили её соцсети

Можно ли представить, что мировая звезда шоу-бизнеса неожиданно становится объектом футбольного флешмоба? Именно это произошло с Леди Гагой: её соцсети буквально заполонили комментарии российских фанатов, и всё - из-за сенсации на футбольном поле.

Хет-трик, изменивший историю матча

9 августа в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги московский "Локомотив" встретился со "Спартаком". Игра закончилась победой "железнодорожников" со счетом 4:2, но главное внимание болельщиков привлек один игрок — Алексей Батраков. Форвард не просто отличился, а сделал невозможное: забил трижды в ворота принципиального соперника.

Это событие вошло в историю клуба. Раньше ни один футболист "Локомотива" не оформлял хет-трик против "Спартака". Для фанатов это стало поводом для настоящего праздника, который вскоре вышел далеко за пределы футбольного поля.

От бара до мировой поп-дивы

В одном из московских баров болельщики решили отпраздновать триумф необычным способом — они взяли знаменитый хит Леди Гаги Bad Romance и превратили его в фанатский гимн. Теперь припев звучал так: "О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Леша Батраков!"

Идея оказалась настолько заразительной, что в считанные часы она перекочевала в социальные сети. Под публикациями Леди Гаги стали появляться десятки однотипных комментариев с новой версией её песни.