Судьба "Барселоны" решается прямо сейчас: на кону 10 миллиардов евро

Информация о возможной продаже одного из самых известных футбольных клубов Европы вызвала широкий резонанс в спортивной среде. Речь идёт о сумме, сопоставимой с крупнейшими сделками в истории мирового спорта, и о потенциальном новом владельце с колоссальными финансовыми ресурсами. Об этом сообщил журналист Франсуа Гальярдо на своей странице в соцсети X, представляя издание El Chiringuito. Интерес к "Барселоне" со стороны наследного принца Саудовской Аравии может стать переломным моментом для клуба.

Возможная сделка и позиция сторон

По данным Франсуа Гальярдо, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман намерен в ближайшее время сделать официальное предложение о покупке "Барселоны". Ожидаемая сумма сделки оценивается в 10 миллиардов евро, что существенно превышает текущие рыночные оценки клуба. Сам факт подготовки такого предложения указывает на серьёзность намерений потенциального покупателя.

При этом журналист подчёркивает, что сделка может столкнуться с серьёзными внутренними ограничениями. "Барселона" принадлежит сосьос — членам клуба, которые имеют право голоса и участвуют в выборах президента, а также в ключевых управленческих решениях. Именно их позиция может стать решающим фактором и воспрепятствовать продаже контрольного пакета.

Финансовый и исторический контекст

По информации издания Goal, финансирование возможной покупки может быть осуществлено через Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Этот фонд уже имеет опыт вложений в европейский футбол и в данный момент возглавляется самим Мухаммедом ибн Салманом. Дополнительным фактором в переговорах может стать долговая нагрузка "Барселоны", которая, по имеющимся данным, составляет 2,5 миллиарда евро.

Исторический статус клуба делает ситуацию ещё более показательной. "Барселона", основанная в 1899 году, является самым титулованным клубом Испании и стабильно входит в число самых дорогих в мире. По оценке Forbes, стоимость клуба достигает 5,6 миллиарда долларов, что подчёркивает масштаб возможной сделки и объясняет повышенное внимание к ней со стороны международных инвесторов.