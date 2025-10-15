Грибок подкрадывается незаметно: врачи рассказали, где чаще всего происходит заражение
Грибковые заболевания стоп и ногтей — одна из самых частых кожных проблем, особенно в тёплое время года. Болезнь начинается незаметно: лёгкий зуд, небольшое изменение цвета ногтя, шелушение между пальцами. Но без лечения грибок быстро распространяется, становится хроническим и тяжело поддаётся терапии.
Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в интервью Pravda. Ru рассказала, почему самолечение опасно и как правильно защитить себя от грибковой инфекции.
"Если изменился цвет или толщина ногтей, появилась ломкость, зуд или покраснение между пальцами — это уже повод насторожиться. Домашнее лечение недопустимо, так как грибковые инфекции бывают разными и требуют индивидуального подхода. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение", — подчеркнула врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Где можно заразиться грибком
По словам специалиста, грибок любит влажность и тепло — именно поэтому заразиться им проще всего в общественных местах с повышенной влажностью:
• бассейнах,
• банях,
• саунах,
• душевых,
• спортзалах.
"Заразиться инфекцией можно в бассейне, бане или сауне, где создается идеальная среда для грибка, а также при примерке чужой обуви или на пляже", — пояснила Галлямова.
Опасность представляют и повседневные привычки: примерка чужой обуви, ношение тесных кроссовок, повышенная потливость, отсутствие регулярной гигиены ног и педикюра. Даже плоскостопие может способствовать развитию грибка, поскольку оно ухудшает вентиляцию стоп.
Как распознать грибковую инфекцию
Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Первые признаки заражения легко упустить, но именно на этой стадии терапия наиболее эффективна.
|Симптом
|Что происходит
|Почему опасно
|Изменение цвета ногтя
|Ноготь желтеет или темнеет
|Признак внедрения грибка под пластину
|Утолщение и ломкость
|Поверхность становится шероховатой
|Нарушается питание ногтевого ложа
|Зуд и покраснение между пальцами
|Грибок поражает кожу
|Возможен переход на другие участки
|Неприятный запах
|Размножение бактерий и грибов
|Указывает на запущенную форму
Грибок не проходит сам по себе. Без лечения он разрушает ногтевую пластину, поражает кожу и может передаваться членам семьи.
Почему самолечение опасно
Многие пытаются избавиться от грибка домашними средствами — уксусом, содой, йодом или даже отбеливателями. В лучшем случае это не помогает, в худшем — вызывает химические ожоги и ухудшает состояние кожи.
Исследователь, заведующий кафедрой фармацевтической технологии Пятигорского медико-фармацевтического института Дмитрий Компанцев предупреждает об ещё одной ошибке — использовании гормональных мазей без назначения врача.
"Самолечение грибков кортикостероидными мазями может представлять опасность, потому что они подавляют местный кожный иммунитет и ещё больше повышают уязвимость для грибковых инфекций", — отметил Дмитрий Компанцев.
Гормональные препараты снимают воспаление и зуд, но не убивают грибок. После временного облегчения болезнь возвращается с новой силой.
Как лечат грибок ногтей и стоп
Современная терапия грибковых инфекций включает комплексный подход.
-
Диагностика. Врач берёт соскоб с ногтя или кожи, чтобы определить тип грибка.
-
Местное лечение. Назначаются противогрибковые кремы, лаки или растворы (на основе тербинафина, клотримазола, нафтифина).
-
Системная терапия. В запущенных случаях — таблетки, действующие изнутри.
-
Аппаратная обработка ногтей. Помогает удалить поражённые участки.
-
Профилактика рецидивов. Дезинфекция обуви и регулярная гигиена.
При правильном подходе улучшение наступает уже через 2-4 недели, но курс необходимо завершить полностью, чтобы уничтожить все споры грибка.
Советы шаг за шагом: как защитить ноги
-
Носите обувь из натуральных материалов. Кожа и текстиль позволяют ногам "дышать".
-
Меняйте носки ежедневно. Отдавайте предпочтение хлопку.
-
Используйте антиперспиранты для стоп. Они снижают потливость и предотвращают рост грибков.
-
Не ходите босиком в бассейнах и душевых. Надевайте резиновые шлёпанцы.
-
Дезинфицируйте обувь. Обрабатывайте внутреннюю поверхность антисептиком или специальным спреем.
-
Следите за педикюром. Используйте личные инструменты и стерилизуйте их.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пользоваться чужими тапочками или обувью в гостях.
Последствие: заражение грибком стопы.
Альтернатива: всегда иметь свою сменную пару.
-
Ошибка: срезать поражённые ногти самостоятельно.
Последствие: травма и распространение инфекции.
Альтернатива: аппаратная чистка в клинике.
-
Ошибка: прекращать лечение при первых улучшениях.
Последствие: возврат инфекции.
Альтернатива: продолжать курс до контрольного анализа.
А что если грибок не лечить?
Без терапии грибок постепенно разрушает ноготь, распространяясь на соседние пальцы, кожу и даже внутренние органы у людей с ослабленным иммунитетом. Запущенная форма может привести к воспалению, боли и деформации ногтевых пластин.
