Грибок подкрадывается незаметно: врачи рассказали, где чаще всего происходит заражение

Грибковые заболевания стоп и ногтей — одна из самых частых кожных проблем, особенно в тёплое время года. Болезнь начинается незаметно: лёгкий зуд, небольшое изменение цвета ногтя, шелушение между пальцами. Но без лечения грибок быстро распространяется, становится хроническим и тяжело поддаётся терапии.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в интервью Pravda. Ru рассказала, почему самолечение опасно и как правильно защитить себя от грибковой инфекции.

"Если изменился цвет или толщина ногтей, появилась ломкость, зуд или покраснение между пальцами — это уже повод насторожиться. Домашнее лечение недопустимо, так как грибковые инфекции бывают разными и требуют индивидуального подхода. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение", — подчеркнула врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Где можно заразиться грибком

По словам специалиста, грибок любит влажность и тепло — именно поэтому заразиться им проще всего в общественных местах с повышенной влажностью:

• бассейнах,

• банях,

• саунах,

• душевых,

• спортзалах.

"Заразиться инфекцией можно в бассейне, бане или сауне, где создается идеальная среда для грибка, а также при примерке чужой обуви или на пляже", — пояснила Галлямова.

Опасность представляют и повседневные привычки: примерка чужой обуви, ношение тесных кроссовок, повышенная потливость, отсутствие регулярной гигиены ног и педикюра. Даже плоскостопие может способствовать развитию грибка, поскольку оно ухудшает вентиляцию стоп.

Как распознать грибковую инфекцию

Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Первые признаки заражения легко упустить, но именно на этой стадии терапия наиболее эффективна.