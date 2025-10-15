Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Консультация врача по лечению ожирения
Консультация врача по лечению ожирения
Опубликована сегодня в 7:17

Грибок подкрадывается незаметно: врачи рассказали, где чаще всего происходит заражение

Дерматолог Галлямова: при изменении цвета ногтей и зуде нельзя лечить грибок самостоятельно

Грибковые заболевания стоп и ногтей — одна из самых частых кожных проблем, особенно в тёплое время года. Болезнь начинается незаметно: лёгкий зуд, небольшое изменение цвета ногтя, шелушение между пальцами. Но без лечения грибок быстро распространяется, становится хроническим и тяжело поддаётся терапии.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в интервью Pravda. Ru рассказала, почему самолечение опасно и как правильно защитить себя от грибковой инфекции.

"Если изменился цвет или толщина ногтей, появилась ломкость, зуд или покраснение между пальцами — это уже повод насторожиться. Домашнее лечение недопустимо, так как грибковые инфекции бывают разными и требуют индивидуального подхода. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение", — подчеркнула врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Где можно заразиться грибком

По словам специалиста, грибок любит влажность и тепло — именно поэтому заразиться им проще всего в общественных местах с повышенной влажностью:

• бассейнах,
• банях,
• саунах,
• душевых,
• спортзалах.

"Заразиться инфекцией можно в бассейне, бане или сауне, где создается идеальная среда для грибка, а также при примерке чужой обуви или на пляже", — пояснила Галлямова.

Опасность представляют и повседневные привычки: примерка чужой обуви, ношение тесных кроссовок, повышенная потливость, отсутствие регулярной гигиены ног и педикюра. Даже плоскостопие может способствовать развитию грибка, поскольку оно ухудшает вентиляцию стоп.

Как распознать грибковую инфекцию

Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Первые признаки заражения легко упустить, но именно на этой стадии терапия наиболее эффективна.

Симптом Что происходит Почему опасно
Изменение цвета ногтя Ноготь желтеет или темнеет Признак внедрения грибка под пластину
Утолщение и ломкость Поверхность становится шероховатой Нарушается питание ногтевого ложа
Зуд и покраснение между пальцами Грибок поражает кожу Возможен переход на другие участки
Неприятный запах Размножение бактерий и грибов Указывает на запущенную форму

Грибок не проходит сам по себе. Без лечения он разрушает ногтевую пластину, поражает кожу и может передаваться членам семьи.

Почему самолечение опасно

Многие пытаются избавиться от грибка домашними средствами — уксусом, содой, йодом или даже отбеливателями. В лучшем случае это не помогает, в худшем — вызывает химические ожоги и ухудшает состояние кожи.

Исследователь, заведующий кафедрой фармацевтической технологии Пятигорского медико-фармацевтического института Дмитрий Компанцев предупреждает об ещё одной ошибке — использовании гормональных мазей без назначения врача.

"Самолечение грибков кортикостероидными мазями может представлять опасность, потому что они подавляют местный кожный иммунитет и ещё больше повышают уязвимость для грибковых инфекций", — отметил Дмитрий Компанцев.

Гормональные препараты снимают воспаление и зуд, но не убивают грибок. После временного облегчения болезнь возвращается с новой силой.

Как лечат грибок ногтей и стоп

Современная терапия грибковых инфекций включает комплексный подход.

  1. Диагностика. Врач берёт соскоб с ногтя или кожи, чтобы определить тип грибка.

  2. Местное лечение. Назначаются противогрибковые кремы, лаки или растворы (на основе тербинафина, клотримазола, нафтифина).

  3. Системная терапия. В запущенных случаях — таблетки, действующие изнутри.

  4. Аппаратная обработка ногтей. Помогает удалить поражённые участки.

  5. Профилактика рецидивов. Дезинфекция обуви и регулярная гигиена.

При правильном подходе улучшение наступает уже через 2-4 недели, но курс необходимо завершить полностью, чтобы уничтожить все споры грибка.

Советы шаг за шагом: как защитить ноги

  1. Носите обувь из натуральных материалов. Кожа и текстиль позволяют ногам "дышать".

  2. Меняйте носки ежедневно. Отдавайте предпочтение хлопку.

  3. Используйте антиперспиранты для стоп. Они снижают потливость и предотвращают рост грибков.

  4. Не ходите босиком в бассейнах и душевых. Надевайте резиновые шлёпанцы.

  5. Дезинфицируйте обувь. Обрабатывайте внутреннюю поверхность антисептиком или специальным спреем.

  6. Следите за педикюром. Используйте личные инструменты и стерилизуйте их.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пользоваться чужими тапочками или обувью в гостях.
    Последствие: заражение грибком стопы.
    Альтернатива: всегда иметь свою сменную пару.

  • Ошибка: срезать поражённые ногти самостоятельно.
    Последствие: травма и распространение инфекции.
    Альтернатива: аппаратная чистка в клинике.

  • Ошибка: прекращать лечение при первых улучшениях.
    Последствие: возврат инфекции.
    Альтернатива: продолжать курс до контрольного анализа.

А что если грибок не лечить?

Без терапии грибок постепенно разрушает ноготь, распространяясь на соседние пальцы, кожу и даже внутренние органы у людей с ослабленным иммунитетом. Запущенная форма может привести к воспалению, боли и деформации ногтевых пластин.

