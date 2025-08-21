Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Трещины на пятке в жару
Трещины на пятке в жару
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:18

Почему трещины на пятках нельзя оставлять без внимания

Британский врач Дебора Ли: сухие пятки могут быть признаком грибковой инфекции

Сухие и шелушащиеся пятки большинство из нас воспринимают как безобидную косметическую проблему. Однако, как предупреждает британский врач Дебора Ли, в некоторых случаях это может быть первым признаком грибковой инфекции — и игнорировать такие симптомы опасно.

Почему обычная "сухость" может оказаться грибком

Грибок стопы легко перепутать с обычной сухостью кожи:
пятки слегка шелушатся, появляются небольшие трещинки или покраснение. Но если инфекцию не лечить, она быстро разрушает защитный барьер кожи, открывая путь бактериальной инфекции.

По словам специалиста, грибок стопы нередко приводит к болезненным трещинам, волдырям и поражению ногтей — они становятся ломкими и меняют цвет.
Самое серьёзное — инфекции могут распространиться дальше и спровоцировать флегмону или даже сепсис.

Кто в группе риска

Особенно внимательно к состоянию кожи стоп стоит относиться:

  • пожилым людям;
  • пациентам с диабетом;
  • людям с ослабленным иммунитетом;
  • тем, кто постоянно носит тесную или синтетическую обувь.

Что делать при первых симптомах

При появлении шелушения, покраснения, неприятного запаха или трещин важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
На ранних стадиях эффективно помогают противогрибковые кремы, но при осложнениях может потребоваться системное лечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американская кардиологическая ассоциация обновила рекомендации по лечению гипертонии вчера в 23:51

Борьба с гипертонией: как ограничение алкоголя и соли спасет ваше здоровье

Американская кардиологическая ассоциация обновила рекомендации по борьбе с гипертонией. Узнайте, как ограничения алкоголя и соли помогут вашему здоровью.

Читать полностью » Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом вчера в 23:23

Что не так с "безопасными" жидкостями для вейпов: правда о пропиленгликоле и глицерине

В Омске зафиксирован второй случай тяжёлых заболеваний лёгких, связанных с вейпингом. Как электронные сигареты влияют на здоровье и что скрывается за мифами о безопасности?

Читать полностью » Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой вчера в 22:44

Гораздо опаснее, чем сиденье: где в туалете прячутся настоящие микробы

Общественные туалеты не так страшны, как кажутся. Узнайте, чему стоит опасаться, а что на самом деле не передаётся через унитазы. Мойте руки и все будет в порядке!

Читать полностью » Врач рассказал, сколько алкоголя безопасно пить мужчине и женщине в день вчера в 22:26

Как посчитать свою дозу: безопасный предел алкоголя для мужчин и женщин

Какую дозу алкоголя можно считать опасной для здоровья? Узнайте, как правильно рассчитывать потребление алкоголя и избежать негативных последствий.

Читать полностью » Поддержите здоровье сердца: как 100 граммов лосося помогают в борьбе с заболеваниями сосудов вчера в 21:35

Омега-3 и белок для сердца: откройте главный секрет здорового питания после 60

Узнайте, почему кардиологи настоятельно рекомендуют лосось для людей старшего возраста и как он помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Читать полностью » Эксперты перечислили ежедневные привычки, которые снижают риски болезней вчера в 20:29

Попкорн вместо чипсов и книга вместо телефона: маленькие замены, которые дают большой эффект

Исследования показывают, что 53% американцев начинают считать алкоголь вредным. Узнайте, как простые изменения в привычках могут улучшить здоровье.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты, помогающие при диабете 2 тип вчера в 19:21

Диабет можно повернуть вспять: продукты, которые меняют правила игры

Откройте для себя 4 продукта, которые могут кардинально изменить подход к диабету второго типа: их свойства помогут стабилизировать уровень сахара и улучшить здоровье.

Читать полностью » Осенью 2025 скинни-джинсы возвращаются как альтернатива широким моделям вчера в 18:49

Эти джинсы снова в моде: осень 2025 готовит громкое возвращение

Этой осенью скинни-джинсы возвращаются в моду. Дизайнеры переосмыслили их стиль, сделав их удобнее и универсальнее, чем в 2010-х.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Дом

Установка холодильника без ошибок: главные правила
Садоводство

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля
Садоводство

Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе
Культура и шоу-бизнес

Депутат Михаил Романов предложил включить песню "Веночек" Кадышевой в школьную программу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru