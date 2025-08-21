Почему трещины на пятках нельзя оставлять без внимания
Сухие и шелушащиеся пятки большинство из нас воспринимают как безобидную косметическую проблему. Однако, как предупреждает британский врач Дебора Ли, в некоторых случаях это может быть первым признаком грибковой инфекции — и игнорировать такие симптомы опасно.
Почему обычная "сухость" может оказаться грибком
Грибок стопы легко перепутать с обычной сухостью кожи:
пятки слегка шелушатся, появляются небольшие трещинки или покраснение. Но если инфекцию не лечить, она быстро разрушает защитный барьер кожи, открывая путь бактериальной инфекции.
По словам специалиста, грибок стопы нередко приводит к болезненным трещинам, волдырям и поражению ногтей — они становятся ломкими и меняют цвет.
Самое серьёзное — инфекции могут распространиться дальше и спровоцировать флегмону или даже сепсис.
Кто в группе риска
Особенно внимательно к состоянию кожи стоп стоит относиться:
- пожилым людям;
- пациентам с диабетом;
- людям с ослабленным иммунитетом;
- тем, кто постоянно носит тесную или синтетическую обувь.
Что делать при первых симптомах
При появлении шелушения, покраснения, неприятного запаха или трещин важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
На ранних стадиях эффективно помогают противогрибковые кремы, но при осложнениях может потребоваться системное лечение.
