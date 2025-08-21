Почему трещины на пятках нельзя оставлять без внимания

Сухие и шелушащиеся пятки большинство из нас воспринимают как безобидную косметическую проблему. Однако, как предупреждает британский врач Дебора Ли, в некоторых случаях это может быть первым признаком грибковой инфекции — и игнорировать такие симптомы опасно.

Почему обычная "сухость" может оказаться грибком

Грибок стопы легко перепутать с обычной сухостью кожи:

пятки слегка шелушатся, появляются небольшие трещинки или покраснение. Но если инфекцию не лечить, она быстро разрушает защитный барьер кожи, открывая путь бактериальной инфекции.

По словам специалиста, грибок стопы нередко приводит к болезненным трещинам, волдырям и поражению ногтей — они становятся ломкими и меняют цвет.

Самое серьёзное — инфекции могут распространиться дальше и спровоцировать флегмону или даже сепсис.

Кто в группе риска

Особенно внимательно к состоянию кожи стоп стоит относиться:

пожилым людям;

пациентам с диабетом;

людям с ослабленным иммунитетом;

тем, кто постоянно носит тесную или синтетическую обувь.

Что делать при первых симптомах

При появлении шелушения, покраснения, неприятного запаха или трещин важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

На ранних стадиях эффективно помогают противогрибковые кремы, но при осложнениях может потребоваться системное лечение.