Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Носки
Носки
© Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:37

Ноги пахнут не от пота: скрытый источник проблемы удивил многих

Стирка носков при 60 градусах снижает риск запаха ног — микробиолог Фристоун

Неприятный запах ног — это не вопрос гигиены в бытовом смысле, а следствие активности микроорганизмов, которые чувствуют себя особенно комфортно в теплой и влажной среде. Даже при регулярном мытье проблема может сохраняться, если не учитывать биологические причины. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на микробиолога Примроуз Фристоун.

Специалист объясняет, что эффективная борьба с запахом начинается не с маскировки, а с сокращения численности бактерий и грибков, обитающих на коже и в одежде.

Откуда берется неприятный запах

По словам Фристоун, на поверхности стоп живут более тысячи видов бактерий и грибков. Большинство из них скапливается между пальцами, где создаются оптимальные условия — тепло и повышенная влажность. Эти микроорганизмы питаются веществами, содержащимися в поте и отмерших клетках кожи.

Именно продукты их жизнедеятельности и формируют характерный резкий запах. При этом сам пот практически не имеет запаха, а проблема возникает только после его взаимодействия с микрофлорой кожи.

Почему важно стирать носки правильно

Ключевой рекомендацией микробиолог назвала стирку носков после каждой носки. За один день на ткани накапливаются миллионы бактерий, которые способны выживать в волокнах месяцами и затем повторно заселять кожу стоп.

Кроме того, микроорганизмы легко переносятся с носков в обувь, поэтому Фристоун советует не носить одну и ту же пару обуви ежедневно. Это снижает риск повторного размножения бактерий и уменьшает стойкость запаха.

Температура стирки и альтернатива

Фристоун подчеркнула, что стирать носки следует при температуре не ниже 60 градусов с обязательным использованием стирального порошка. Такой режим позволяет эффективно уничтожать большинство бактерий и грибков.

Если высокая температура по каким-то причинам недопустима, специалист рекомендует дополнительно проглаживать носки утюгом. Температура нагрева в диапазоне 180-220 градусов помогает компенсировать более щадящую стирку и снижает бактериальную нагрузку.

Материалы и уход за кожей

Отдельное внимание микробиолог советует уделять выбору тканей. Материалы, усиливающие потоотделение, создают благоприятную среду для микроорганизмов. Предпочтение лучше отдавать натуральным тканям — хлопку, шерсти или бамбуку.

Также Фристоун рекомендует мыть ноги дважды в день в воде температурой 30-40 градусов. Такой режим помогает удалять пот и бактерии, не пересушивая кожу и не нарушая ее защитные функции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на онлайн-консультации диетологов вырос в 1,4 раза — СберЗдоровье вчера в 21:42
Худеют не диетами: россияне массово пошли к специалистам за быстрым результатом

Россияне все чаще идут к диетологам: спрос подстегивают мода на ЗОЖ и растущая популярность препаратов для похудения.

Читать полностью » Блеск для губ MAC Cremesheen Glass стал хитом продаж — визажисты вчера в 20:10
Один штрих — и холод не страшен: зима уступает место кремовой формуле красоты

Мягкий блеск, который не липнет и ухаживает: MAC Cremesheen Glass в оттенке Strictly Plutonic стал фаворитом визажистов за комфорт, сияние и универсальный цвет.

Читать полностью » Системное воспаление снижает эффективность лечения психических расстройств — Biological Psychiatry вчера в 19:58
Стандартная терапия психических расстройств дала слабый эффект — виноват неожиданный биологический фактор

Системное воспаление может снижать эффективность терапии психических расстройств. Новые биомаркеры меняют подход к лечению и прогнозированию.

Читать полностью » Алкоголь на морозе нарушает терморегуляцию — нарколог Андрей Тюрин вчера в 18:47
На холоде алкоголь даёт ложный сигнал организму — чем это заканчивается

Алкоголь на морозе кажется быстрым решением, но врачи предупреждают о скрытых рисках и предлагают куда более надёжные способы согреться.

Читать полностью » Ремиссия преддиабета снижает риск смерти от болезней сердца на 58% — The Lancet Diabetes & Endocrinology вчера в 18:20
Преддиабет и сердце связали неожиданным образом: риск смерти падает, если сделать это вовремя

Нормализация сахара при преддиабете оказалась связана с резким снижением сердечно-сосудистых рисков, причём эффект сохраняется десятилетиями.

Читать полностью » Хронический стресс ослабляет иммунитет без явных симптомов — Science Times вчера в 18:13
Вы можете не чувствовать стресс — но тело уже платит цену: кортизол накапливает скрытый ущерб

Стресс может незаметно влиять на иммунитет, сон, сердце и мозг. Кортизол запускает скрытые изменения, которые важно распознать вовремя.

Читать полностью » Телефон следует класть экраном вниз для снижения тревожности — психологи вчера в 14:31
Всегда кладу телефон экраном вниз — окружающие сначала удивлялись, а потом начали делать так же

Привычка класть смартфон экраном вниз кажется мелочью, но на деле она влияет на заряд батареи, качество общения и даже на то, кто управляет вашим вниманием — вы или экран. Об этом сообщает автор колонки, проанализировав личный опыт и мнения специалистов.

Читать полностью » Хна укрепляет волосы и придает блеск без химии — трихологи вчера в 12:25
Хна для волос — натуральный способ, который спасёт от седины: вы удивитесь результату

Эксперты рассказали, как легко и безопасно закрасить седину с помощью хны. Натуральный метод, который укрепляет волосы и придает им блеск.

Читать полностью »

Новости
Дом
Хранение под мойкой освобождает место для инвентаря — эксперты по быту
Мир
Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT
Еда
Греческий йогурт используют для лёгкой версии сметаны — повара
Авто и мото
Кованые диски легче литых из-за технологии ковки — Хлебушкин
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet