Ноги пахнут не от пота: скрытый источник проблемы удивил многих

Неприятный запах ног — это не вопрос гигиены в бытовом смысле, а следствие активности микроорганизмов, которые чувствуют себя особенно комфортно в теплой и влажной среде. Даже при регулярном мытье проблема может сохраняться, если не учитывать биологические причины. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на микробиолога Примроуз Фристоун.

Специалист объясняет, что эффективная борьба с запахом начинается не с маскировки, а с сокращения численности бактерий и грибков, обитающих на коже и в одежде.

Откуда берется неприятный запах

По словам Фристоун, на поверхности стоп живут более тысячи видов бактерий и грибков. Большинство из них скапливается между пальцами, где создаются оптимальные условия — тепло и повышенная влажность. Эти микроорганизмы питаются веществами, содержащимися в поте и отмерших клетках кожи.

Именно продукты их жизнедеятельности и формируют характерный резкий запах. При этом сам пот практически не имеет запаха, а проблема возникает только после его взаимодействия с микрофлорой кожи.

Почему важно стирать носки правильно

Ключевой рекомендацией микробиолог назвала стирку носков после каждой носки. За один день на ткани накапливаются миллионы бактерий, которые способны выживать в волокнах месяцами и затем повторно заселять кожу стоп.

Кроме того, микроорганизмы легко переносятся с носков в обувь, поэтому Фристоун советует не носить одну и ту же пару обуви ежедневно. Это снижает риск повторного размножения бактерий и уменьшает стойкость запаха.

Температура стирки и альтернатива

Фристоун подчеркнула, что стирать носки следует при температуре не ниже 60 градусов с обязательным использованием стирального порошка. Такой режим позволяет эффективно уничтожать большинство бактерий и грибков.

Если высокая температура по каким-то причинам недопустима, специалист рекомендует дополнительно проглаживать носки утюгом. Температура нагрева в диапазоне 180-220 градусов помогает компенсировать более щадящую стирку и снижает бактериальную нагрузку.

Материалы и уход за кожей

Отдельное внимание микробиолог советует уделять выбору тканей. Материалы, усиливающие потоотделение, создают благоприятную среду для микроорганизмов. Предпочтение лучше отдавать натуральным тканям — хлопку, шерсти или бамбуку.

Также Фристоун рекомендует мыть ноги дважды в день в воде температурой 30-40 градусов. Такой режим помогает удалять пот и бактерии, не пересушивая кожу и не нарушая ее защитные функции.