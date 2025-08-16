Когда спорт становится ловушкой: что скрывает внезапное онемение стоп

Каждый, кто хоть раз ощущал онемение стоп во время прогулки или тренировки, знает: это чувство вызывает тревогу. Но врачи успокаивают — в большинстве случаев причина вовсе не опасна и легко устраняется.

Физиотерапевт Дэйв Кэнди (Dave Candy, PT, DPT), сертифицированный специалист в области ортопедической физической терапии, отмечает:

"Онемение стоп при занятиях спортом редко указывает на серьёзное заболевание. Но это сигнал: пора что-то поменять в тренировочном процессе, иначе в будущем проблема может усугубиться".

Тем не менее врачи напоминают: если онемение сопровождается болью, слабостью или другими неврологическими симптомами, откладывать визит к врачу нельзя.

Основные причины онемения стоп

По словам подиатра Нели Лобковой (Nelya Lobkova, DPM), чаще всего проблема связана с нарушением работы нервов и нагрузкой на стопу:

Нейропраксия (сдавление нерва)

Слишком тугие шнурки могут пережимать поверхностный малоберцовый нерв. Хорошая новость — повреждение обратимое, стоит лишь ослабить обувь и укрепить мышцы стопы.

Неврома (разрастание ткани вокруг нерва)

Обычно проявляется онемением в области подушечки стопы. Часто встречается у велосипедистов из-за неверной установки креплений в велообуви.

Синдром компартмента

Перегрузка сухожилий и мышц приводит к сдавлению нервов и сосудов. Если numbness возникает после травмы и не проходит — это уже повод для срочной медицинской помощи.

Атрофия жировой подушки

Потеря естественной амортизации чаще встречается у женщин старше 50 лет. В результате нагрузка на кости возрастает, и стопа реагирует онемением.





Как влияет тип тренировки

Велоспорт

Главный "виновник" — седло, сдавливающее седалищный нерв. Решение: подобрать сиденье другой формы или изменить посадку. Иногда помогает смена положения корпуса.

Силовые тренировки

При приседаниях и жиме стоя часто переразгибается поясница, из-за чего сдавливаются нервные корешки. Важно следить за техникой и не брать чрезмерный вес.

Эллиптический тренажёр

Онемение может быть связано как с позвоночником (например, при стенозе), так и с плоскостопием. Здесь помогают ортопедические стельки и правильный наклон корпуса вперёд.

Групповые занятия

Прыжки, бег на месте, силовые комплексы усиливают нагрузку на стопы. Врачи советуют: cushioned shoes, пить достаточно воды, не тренироваться босиком (кроме йоги или пилатеса).





Что важно запомнить

Лёгкое онемение — частый спутник тренировок, но игнорировать его не стоит.

Самая частая ошибка — слишком туго завязанные шнурки.

При хронических ощущениях лучше пройти обследование: иногда проблема кроется не в стопах, а в позвоночнике или сосудах.

Интересный факт: по данным Американской академии ортопедических хирургов, синдром компартмента чаще встречается у бегунов на длинные дистанции и военных, регулярно выполняющих марш-броски.