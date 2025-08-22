Косточка на ноге не появляется случайно: что запускает механизм деформации

Кажется, что косточка на стопе появляется неожиданно, но на самом деле это итог множества скрытых факторов. Одни из них мы получаем в наследство, другие — приобретаем сами, не задумываясь о последствиях.

Главные причины деформации стопы

Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru отметил, что существует как минимум пять основных врагов ровной стопы:

наследственность - генетическая предрасположенность может передаваться по линии семьи, однако сама по себе не является приговором;

- генетическая предрасположенность может передаваться по линии семьи, однако сама по себе не является приговором; неправильная обувь - тесные модели с узким носком создают постоянное давление на сустав;

- тесные модели с узким носком создают постоянное давление на сустав; избыточный вес - нагрузка на стопы увеличивается, что ускоряет деформацию;

- нагрузка на стопы увеличивается, что ускоряет деформацию; плоскостопие и слабость мышц стопы - снижают устойчивость суставов;

- снижают устойчивость суставов; малоподвижный образ жизни и ревматоидные заболевания - артрит, подагра, псориаз способны не только ускорить, но и осложнить течение болезни.

Как снизить риск появления косточек

Керекеша подчеркивает: выбор обуви — ключевой элемент профилактики. "Самое главное — обувь. Она не должна быть тесной, должна быть свободной", — говорит эксперт.

Однако одними стельками или покупкой "правильных" кроссовок проблему не решить. По словам врача, ортопедические стельки помогают лишь временно, если человек не меняет привычки. Без регулярной физической активности и корректировки питания эффект будет минимальным.

Роль движения и образа жизни

Особенно полезно, как отмечает специалист, с детства ходить босиком — это укрепляет мышцы стопы и формирует правильный свод. В зрелом возрасте важно хотя бы несколько раз в неделю включать в режим простую гимнастику для ног, уделять внимание пешим прогулкам и избегать чрезмерного давления на суставы.

Женщины страдают от косточек в 3-4 раза чаще мужчин, что связано с ношением узкой обуви на каблуках.

У жителей стран, где принято ходить босиком (например, в некоторых регионах Индии и Африки), подобная деформация встречается значительно реже.

Первые признаки косточки можно заметить еще в подростковом возрасте, но чаще всего она активно развивается после 35 лет.

Чтобы сохранить здоровье стоп, важно сочетать несколько простых правил: выбирать качественную обувь, следить за весом, двигаться больше и не игнорировать первые сигналы организма.