Ноги
Ноги
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:41

Косточка на ноге не появляется случайно: что запускает механизм деформации

Врач Павел Керекеша назвал главные причины появления косточек на стопах

Кажется, что косточка на стопе появляется неожиданно, но на самом деле это итог множества скрытых факторов. Одни из них мы получаем в наследство, другие — приобретаем сами, не задумываясь о последствиях.

Главные причины деформации стопы

Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru отметил, что существует как минимум пять основных врагов ровной стопы:

  • наследственность - генетическая предрасположенность может передаваться по линии семьи, однако сама по себе не является приговором;
  • неправильная обувь - тесные модели с узким носком создают постоянное давление на сустав;
  • избыточный вес - нагрузка на стопы увеличивается, что ускоряет деформацию;
  • плоскостопие и слабость мышц стопы - снижают устойчивость суставов;
  • малоподвижный образ жизни и ревматоидные заболевания - артрит, подагра, псориаз способны не только ускорить, но и осложнить течение болезни.

Как снизить риск появления косточек

Керекеша подчеркивает: выбор обуви — ключевой элемент профилактики. "Самое главное — обувь. Она не должна быть тесной, должна быть свободной", — говорит эксперт.

Однако одними стельками или покупкой "правильных" кроссовок проблему не решить. По словам врача, ортопедические стельки помогают лишь временно, если человек не меняет привычки. Без регулярной физической активности и корректировки питания эффект будет минимальным.

Роль движения и образа жизни

Особенно полезно, как отмечает специалист, с детства ходить босиком — это укрепляет мышцы стопы и формирует правильный свод. В зрелом возрасте важно хотя бы несколько раз в неделю включать в режим простую гимнастику для ног, уделять внимание пешим прогулкам и избегать чрезмерного давления на суставы.

  • Женщины страдают от косточек в 3-4 раза чаще мужчин, что связано с ношением узкой обуви на каблуках.
  • У жителей стран, где принято ходить босиком (например, в некоторых регионах Индии и Африки), подобная деформация встречается значительно реже.
  • Первые признаки косточки можно заметить еще в подростковом возрасте, но чаще всего она активно развивается после 35 лет.

Чтобы сохранить здоровье стоп, важно сочетать несколько простых правил: выбирать качественную обувь, следить за весом, двигаться больше и не игнорировать первые сигналы организма.

