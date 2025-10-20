Полезные продукты с подвохом: овощи и фрукты, от которых бурлит живот

Многие продукты, которые считаются полезными для здоровья, могут неожиданно стать источником неприятных ощущений в животе. Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик объяснила, почему даже овощи и фрукты способны вызывать метеоризм и как избежать этой проблемы.

"Вероятность возникновения метеоризма увеличивается в связи с употреблением лука, чеснока, спаржи, цветной капусты, яблок, груши, манго, черешни и молочной продукции", — сказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам специалиста, причина проста: эти продукты богаты сложными углеводами, которые плохо перевариваются. В кишечнике они начинают бродить, выделяя газы и вызывая чувство распирания.

Как образуются газы

Газ в кишечнике — естественное явление. Он образуется в результате пищеварения, когда бактерии перерабатывают непереваренные остатки пищи. Проблема возникает тогда, когда этот процесс становится слишком активным.

Сложные углеводы, особенно в продуктах растительного происхождения, требуют длительного расщепления. Если ферментов не хватает, пища начинает "бродить". В результате появляется вздутие, урчание, тяжесть и иногда — боль.

"Такая пища считается источником сложных углеводов, которые тяжело усваиваются организмом и начинают активно бродить в кишечнике, провоцируя избыточное скопление газов", — уточнила Чистик.

Что чаще всего вызывает метеоризм

• Овощи: лук, чеснок, спаржа, брокколи, цветная капуста, капуста кале.

• Фрукты: яблоки, груши, черешня, манго, персики.

• Бобовые: фасоль, горох, чечевица.

• Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр — особенно при непереносимости лактозы.

• Напитки: газировка, пиво, коктейли с сахаром.

• Жирные блюда: жареное мясо, фастфуд, соусы — замедляют перистальтику кишечника.

Гастроэнтеролог отмечает, что сильное газообразование часто сопровождается изжогой и отрыжкой, особенно у людей с чувствительным желудком или синдромом раздражённого кишечника.

Советы шаг за шагом: как снизить газообразование

Ешьте медленно. Быстрая еда провоцирует заглатывание воздуха и усиливает вздутие. Не смешивайте несовместимые продукты. Фрукты лучше есть отдельно от основного приёма пищи. Уменьшите количество газообразующих продуктов. Не исключайте их полностью — просто снижайте порцию. Добавьте специи. Имбирь, укроп и тмин помогают уменьшить брожение. Пейте тёплую воду. Она улучшает пищеварение и предотвращает застой. Следите за переносимостью молочных продуктов. При подозрении на лактозную непереносимость выбирайте безлактозные аналоги. Больше двигайтесь. Лёгкая физическая активность помогает избавиться от газов естественным путём.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть много сырых овощей сразу.

Последствие: брожение и вздутие.

Альтернатива: частично готовить овощи на пару — это снижает количество трудноперевариваемых волокон.

Ошибка: запивать еду газированными напитками.

Последствие: усиление метеоризма и отрыжки.

Альтернатива: пить воду без газа или травяные чаи.

Ошибка: полностью исключать все углеводы.

Последствие: нарушение микрофлоры и запоры.

Альтернатива: оставить в рационе сложные углеводы (овсянка, киноа, гречка), но соблюдать умеренность.

Таблица: продукты, вызывающие и предотвращающие вздутие