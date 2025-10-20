Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек открывает холодильник
Человек открывает холодильник
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:31

Полезные продукты с подвохом: овощи и фрукты, от которых бурлит живот

Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие продукты вызывают метеоризм и вздутие живота

Многие продукты, которые считаются полезными для здоровья, могут неожиданно стать источником неприятных ощущений в животе. Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик объяснила, почему даже овощи и фрукты способны вызывать метеоризм и как избежать этой проблемы.

"Вероятность возникновения метеоризма увеличивается в связи с употреблением лука, чеснока, спаржи, цветной капусты, яблок, груши, манго, черешни и молочной продукции", — сказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам специалиста, причина проста: эти продукты богаты сложными углеводами, которые плохо перевариваются. В кишечнике они начинают бродить, выделяя газы и вызывая чувство распирания.

Как образуются газы

Газ в кишечнике — естественное явление. Он образуется в результате пищеварения, когда бактерии перерабатывают непереваренные остатки пищи. Проблема возникает тогда, когда этот процесс становится слишком активным.

Сложные углеводы, особенно в продуктах растительного происхождения, требуют длительного расщепления. Если ферментов не хватает, пища начинает "бродить". В результате появляется вздутие, урчание, тяжесть и иногда — боль.

"Такая пища считается источником сложных углеводов, которые тяжело усваиваются организмом и начинают активно бродить в кишечнике, провоцируя избыточное скопление газов", — уточнила Чистик.

Что чаще всего вызывает метеоризм

Овощи: лук, чеснок, спаржа, брокколи, цветная капуста, капуста кале.
Фрукты: яблоки, груши, черешня, манго, персики.
Бобовые: фасоль, горох, чечевица.
Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр — особенно при непереносимости лактозы.
Напитки: газировка, пиво, коктейли с сахаром.
Жирные блюда: жареное мясо, фастфуд, соусы — замедляют перистальтику кишечника.

Гастроэнтеролог отмечает, что сильное газообразование часто сопровождается изжогой и отрыжкой, особенно у людей с чувствительным желудком или синдромом раздражённого кишечника.

Советы шаг за шагом: как снизить газообразование

  1. Ешьте медленно. Быстрая еда провоцирует заглатывание воздуха и усиливает вздутие.

  2. Не смешивайте несовместимые продукты. Фрукты лучше есть отдельно от основного приёма пищи.

  3. Уменьшите количество газообразующих продуктов. Не исключайте их полностью — просто снижайте порцию.

  4. Добавьте специи. Имбирь, укроп и тмин помогают уменьшить брожение.

  5. Пейте тёплую воду. Она улучшает пищеварение и предотвращает застой.

  6. Следите за переносимостью молочных продуктов. При подозрении на лактозную непереносимость выбирайте безлактозные аналоги.

  7. Больше двигайтесь. Лёгкая физическая активность помогает избавиться от газов естественным путём.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть много сырых овощей сразу.
    Последствие: брожение и вздутие.
    Альтернатива: частично готовить овощи на пару — это снижает количество трудноперевариваемых волокон.

  • Ошибка: запивать еду газированными напитками.
    Последствие: усиление метеоризма и отрыжки.
    Альтернатива: пить воду без газа или травяные чаи.

  • Ошибка: полностью исключать все углеводы.
    Последствие: нарушение микрофлоры и запоры.
    Альтернатива: оставить в рационе сложные углеводы (овсянка, киноа, гречка), но соблюдать умеренность.

Таблица: продукты, вызывающие и предотвращающие вздутие

Вызывают газы Предотвращают вздутие
Лук, чеснок, бобовые, капуста Имбирь, мята, укроп, тмин
Газированные напитки Тёплая вода, травяные чаи
Молочные продукты Безлактозное молоко, кефир
Жирные и жареные блюда Отварное мясо, рыба на пару

А что если вздутие появляется постоянно?

Если метеоризм стал регулярным спутником, стоит обратиться к гастроэнтерологу. Возможно, причина — нарушение ферментной активности, дисбактериоз или синдром раздражённого кишечника. Врач может назначить анализы, диету или ферментные препараты, которые помогут нормализовать пищеварение.

Самостоятельно бороться с симптомом с помощью сорбентов или лекарств без назначения специалиста не стоит: можно "смазать" картину и пропустить заболевание.

Мифы и правда

Миф 1. Вздутие — признак переедания.
Правда. Оно может возникать и при нормальном питании, если нарушен баланс микрофлоры или ферментная активность.

Миф 2. От фруктов вреда не бывает.
Правда. Некоторые фрукты содержат много фруктозы и клетчатки, вызывающих брожение.

Миф 3. Газообразование — всегда от молока.
Правда. Только при дефиците фермента лактазы. У многих людей молочные продукты не вызывают симптомов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как быстро снять вздутие?
Помогает лёгкий массаж живота по часовой стрелке и тёплое питьё.

Можно ли принимать ферменты постоянно?
Нет. Длительный приём без назначения врача может привести к снижению естественной выработки ферментов.

Какие напитки уменьшают газообразование?
Тёплый чай с мятой, фенхелем или имбирём, а также простая вода без газа.

Нужно ли полностью исключать капусту и бобовые?
Нет. Их можно употреблять в умеренных количествах после термической обработки.

Три интересных факта

  1. В норме в кишечнике человека образуется до 1,5 литра газа в день — и это физиологическая норма.

  2. Люди, которые едят в спешке, заглатывают до 40% лишнего воздуха.

  3. Взрослые с лактазной недостаточностью составляют до 30% населения России.

Исторический контекст

Проблема метеоризма известна с древности. Ещё античные врачи связывали вздутие с "застоем ветров" в животе. В XIX веке медики впервые доказали, что газы образуются из-за брожения углеводов. Сегодня медицина рассматривает метеоризм не как болезнь, а как симптом, который помогает понять, что пищеварительная система работает не в балансе.

