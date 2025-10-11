Худеете, но не худеете: продукты, которые тайно тормозят обмен веществ

Многие уверены, что для похудения достаточно меньше есть и больше двигаться. Однако, как отмечает врач-терапевт Маргарита Белоусова, важен не только объём пищи, но и её состав. Некоторые продукты, даже внешне "безобидные", мешают снижению веса, провоцируют переедание и замедляют обмен веществ.

"Похудение будет эффективным при отказе от употребления быстрых углеводов, включая выпечку, мучные изделия, сладкие газировки, кетчуп. Такая еда может вызвать чувство голода", — пояснила терапевт Маргарита Белоусова.

Почему быстрые углеводы тормозят похудение

Сладости, булочки, белый хлеб и сладкие напитки мгновенно повышают уровень сахара в крови. Организм реагирует выбросом инсулина, который помогает переработать глюкозу. Но когда уровень сахара резко падает, возникает чувство голода, и человек снова тянется к еде.

Так формируется "инсулиновая горка" — постоянные перепады, из-за которых аппетит не утихает, а калории превращаются в жир. Поэтому диетологи советуют заменять быстрые углеводы медленными: цельнозерновыми кашами, овощами и несладкими фруктами.

Кроме того, важно ограничить употребление соусов промышленного производства. В кетчупе, готовых заправках и сладких соусах содержится большое количество сахара и соли, что задерживает жидкость и мешает снижению массы тела.

Вредные "спутники" диеты: колбасы, сосиски, фастфуд

Даже при строгом контроле калорий можно не худеть, если в рационе присутствуют переработанные продукты.

К ним относятся сосиски, колбасы, фастфуд и чипсы. Они содержат большое количество скрытых жиров, соли, усилителей вкуса и консервантов. Такая еда не насыщает надолго, зато стимулирует мозг вырабатывать дофамин — гормон удовольствия, который заставляет нас есть больше.

"Сбросить вес мешают сосиски, колбасы, фастфуд, чипсы, алкоголь. Вес в лучшем случае будет стоять", — добавила врач Маргарита Белоусова.

К тому же подобные продукты приводят к задержке жидкости, повышению давления и перегрузке печени. Для эффективного похудения важно не только ограничить калории, но и очистить рацион от "пищевого мусора".

Сравнение калорийности популярных продуктов