Девушка на белковой диете
Девушка на белковой диете
Опубликована сегодня в 3:12

Худеете, но не худеете: продукты, которые тайно тормозят обмен веществ

Врач Белоусова: отказ от быстрых углеводов делает процесс похудения эффективнее

Многие уверены, что для похудения достаточно меньше есть и больше двигаться. Однако, как отмечает врач-терапевт Маргарита Белоусова, важен не только объём пищи, но и её состав. Некоторые продукты, даже внешне "безобидные", мешают снижению веса, провоцируют переедание и замедляют обмен веществ.

"Похудение будет эффективным при отказе от употребления быстрых углеводов, включая выпечку, мучные изделия, сладкие газировки, кетчуп. Такая еда может вызвать чувство голода", — пояснила терапевт Маргарита Белоусова.

Почему быстрые углеводы тормозят похудение

Сладости, булочки, белый хлеб и сладкие напитки мгновенно повышают уровень сахара в крови. Организм реагирует выбросом инсулина, который помогает переработать глюкозу. Но когда уровень сахара резко падает, возникает чувство голода, и человек снова тянется к еде.

Так формируется "инсулиновая горка" — постоянные перепады, из-за которых аппетит не утихает, а калории превращаются в жир. Поэтому диетологи советуют заменять быстрые углеводы медленными: цельнозерновыми кашами, овощами и несладкими фруктами.

Кроме того, важно ограничить употребление соусов промышленного производства. В кетчупе, готовых заправках и сладких соусах содержится большое количество сахара и соли, что задерживает жидкость и мешает снижению массы тела.

Вредные "спутники" диеты: колбасы, сосиски, фастфуд

Даже при строгом контроле калорий можно не худеть, если в рационе присутствуют переработанные продукты.

К ним относятся сосиски, колбасы, фастфуд и чипсы. Они содержат большое количество скрытых жиров, соли, усилителей вкуса и консервантов. Такая еда не насыщает надолго, зато стимулирует мозг вырабатывать дофамин — гормон удовольствия, который заставляет нас есть больше.

"Сбросить вес мешают сосиски, колбасы, фастфуд, чипсы, алкоголь. Вес в лучшем случае будет стоять", — добавила врач Маргарита Белоусова.

К тому же подобные продукты приводят к задержке жидкости, повышению давления и перегрузке печени. Для эффективного похудения важно не только ограничить калории, но и очистить рацион от "пищевого мусора".

Сравнение калорийности популярных продуктов

Продукт Калорийность (ккал/100 г) Эффект на вес
Белый хлеб 250-270 Повышает аппетит
Картофель фри 320-350 Способствует отёкам
Сосиски 300-400 Замедляют обмен веществ
Темный шоколад (70%) 540-600 При избытке мешает похудению
Авокадо 220-240 Полезен, но калориен
Орехи 500-700 Перекус — не более 20-30 г
Жирная рыба (лосось, скумбрия) 250-300 Источник омега-3, но требует умеренности

Даже полезные продукты могут мешать снижению веса, если употреблять их без меры. Например, орехи и авокадо богаты жирами и витаминами, но калорийность у них выше, чем у некоторых десертов.

А что если вес "стоит"?

Иногда стрелка весов не двигается, даже при соблюдении диеты. Это не всегда плохо: вначале организм перестраивается, а жир может заменяться мышечной тканью.

Если же вес не уходит более трёх недель, стоит пересмотреть рацион: уменьшить количество скрытых калорий, ограничить масло, орехи, семечки и шоколад. Также помогает контроль порций — ешьте из маленьких тарелок и не добирайте добавку.

FAQ

Можно ли есть сладкое при похудении?
Иногда — в небольшом количестве и только в первой половине дня. Лучше выбирать горький шоколад до 20 г.

Чем заменить хлеб и выпечку?
Лаваш из цельнозерновой муки, хлебцы, овсяные лепёшки или киноа.

Полезен ли авокадо при диете?
Да, но не более половины плода в день. Избыток жиров тормозит снижение веса.

Какие напитки ускоряют обмен веществ?
Вода с лимоном, зелёный чай, цикорий, кофе без сахара.

Нужно ли считать калории?
Не обязательно ежедневно, но полезно понимать энергетическую ценность продуктов, чтобы не превышать дневной лимит.

