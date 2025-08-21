Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Банка с рисом в холодильнике
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:06

Ошибка на кухне: продукты, которые портятся в холодильнике

Какие продукты не нужно хранить в холодильнике и почему

Мы привыкли автоматически складывать всё в холодильник, думая, что так продукты сохранятся дольше. Но на самом деле некоторые из них там только портятся. Я проверил это на личном опыте: переставил привычные "холодильные" продукты в шкаф или на полку, и они стали храниться лучше и вкуснее.

Продукты, которые не любят холод

  • Хлеб — в холодильнике он быстро черствеет и покрывается плесенью. Оптимально держать его в хлебнице или замораживать порционно.
  • Помидоры — холод убивает их вкус и аромат, а кожица становится водянистой. Лучше хранить в корзине при комнатной температуре.
  • Картофель — в холодильнике крахмал превращается в сахар, и вкус меняется. Прохладное тёмное место гораздо надёжнее.
  • Лук и чеснок — в закрытом холодильнике они отсыревают и начинают гнить. Им тоже нужна сухая и проветриваемая среда.
  • Базилик и другие нежные травы — в холоде быстро вянут, а в воде в стакане стоят дольше.

Личный опыт

Я заметил, что как только перестал класть помидоры в холодильник, они перестали "стеклянеть" и дольше сохраняли аромат. Хлеб тоже оказался вкуснее, когда я стал хранить его в полотняном мешочке на кухонной полке. А с луком и чесноком проблема решилась, как только я убрал их в корзину рядом с картофелем.

Вывод

Холодильник — не универсальное решение для хранения. Иногда продукты там живут меньше и теряют качества. Достаточно знать несколько простых правил — и еда будет не только свежей, но и вкусной.

