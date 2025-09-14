Ошибка хозяйки: какие фрукты и овощи нельзя класть в холодильник

Холодильник кажется универсальным решением для хранения продуктов. Но есть продукты, которые под воздействием низкой температуры не только не сохраняются дольше, но и теряют вкус и структуру.

Помидоры

В холодильнике они становятся водянистыми и теряют аромат. Лучше хранить их на столе или в корзине при комнатной температуре.

Огурцы

Холод делает их мягкими и водянистыми. Оптимальное место хранения — тёмная прохладная полка вне холодильника.

Хлеб и выпечка

В холодильнике хлеб быстро черствеет, так как крахмал кристаллизуется. Для свежести его лучше держать в хлебнице или замораживать.

Картофель

При низкой температуре крахмал превращается в сахар, и вкус становится сладковатым. Картофель лучше хранить в сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.

Лук и чеснок

Холодильник ускоряет их прорастание и делает их влажными. Они лучше сохраняются в сетках или корзинах в сухом тёмном месте.

Фрукты с косточкой

Персики, сливы, абрикосы и нектарины теряют вкус в холодильнике. Им нужно дозревать при комнатной температуре, после чего их можно хранить недолго в прохладе.

Итог

Холодильник — незаменимый помощник, но не для всего. Знание особенностей хранения продуктов помогает сохранить их вкус и сократить пищевые отходы.