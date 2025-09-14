Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фрукты и овощи
Фрукты и овощи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:11

Ошибка хозяйки: какие фрукты и овощи нельзя класть в холодильник

Некоторые продукты теряют вкус и текстуру при хранении в холодильнике

Холодильник кажется универсальным решением для хранения продуктов. Но есть продукты, которые под воздействием низкой температуры не только не сохраняются дольше, но и теряют вкус и структуру.

Помидоры

В холодильнике они становятся водянистыми и теряют аромат. Лучше хранить их на столе или в корзине при комнатной температуре.

Огурцы

Холод делает их мягкими и водянистыми. Оптимальное место хранения — тёмная прохладная полка вне холодильника.

Хлеб и выпечка

В холодильнике хлеб быстро черствеет, так как крахмал кристаллизуется. Для свежести его лучше держать в хлебнице или замораживать.

Картофель

При низкой температуре крахмал превращается в сахар, и вкус становится сладковатым. Картофель лучше хранить в сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.

Лук и чеснок

Холодильник ускоряет их прорастание и делает их влажными. Они лучше сохраняются в сетках или корзинах в сухом тёмном месте.

Фрукты с косточкой

Персики, сливы, абрикосы и нектарины теряют вкус в холодильнике. Им нужно дозревать при комнатной температуре, после чего их можно хранить недолго в прохладе.

Итог

Холодильник — незаменимый помощник, но не для всего. Знание особенностей хранения продуктов помогает сохранить их вкус и сократить пищевые отходы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разделение вещей на категории помогает организовать пространство на кухне сегодня в 8:09

Как за один день превратить хаотичную кухню в удобное пространство

Порядок на кухне достигается пошагово: очистка поверхностей, сортировка вещей, организация хранения, уборка техники и регулярные мелкие действия.

Читать полностью » Организация кухни помогает сократить время на готовку и уборку сегодня в 7:04

Как порядок на кухне превращается в экономию времени

Экономия времени на кухне начинается с простых привычек: контейнеры, подписи, разделение зон, планирование меню и уборка в процессе готовки.

Читать полностью » Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов сегодня в 6:01

Почему стеклянные контейнеры вытесняют пластик с кухни

Стеклянные контейнеры лучше для дома: они долговечнее, не впитывают запахи и подходят для духовки. Пластик легче и удобнее в дороге, но менее практичен в быту.

Читать полностью » Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению сегодня в 5:59

Контейнеры для дома: простое решение от хаоса и запахов

Контейнеры с крышками помогают сохранить свежесть продуктов, защитить холодильник от запахов и организовать порядок. Важно правильно выбрать материал и формат.

Читать полностью » Итальянский подход к уборке: план, настроение и ежедневные привычки сегодня в 3:15

Порядок начинается с наряда: неожиданный лайфхак итальянских хозяек

Итальянки превращают уборку в праздник: музыка, ароматы и план по зонам помогают поддерживать порядок без усталости.

Читать полностью » В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м сегодня в 3:12

Льготы только для просторных квартир: почему студии объявили врагом семьи

В Совфеде предложили запретить использование семейной ипотеки для покупки студий и малометражек, считая, что такие квартиры не улучшают жизнь семей.

Читать полностью » Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета сегодня в 2:19

Турецкие квартиры ломают привычные правила: прихожая исчезает, а гостиная становится дворцом

Отсутствие прихожих, плитка на полу даже в спальнях и система «1+1»: какие особенности турецкого жилья удивляют иностранцев.

Читать полностью » Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания сегодня в 1:16

Балкон превращается в огород: советы садовода

Садовод рассказала, как превратить балкон в зимний огород: от утепления и освещения до выбора горшков для томатов и огурцов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя
Садоводство

Учёные: овсянка улучшает структуру земли, а пшено и перловка вызывают гниение
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече
Красота и здоровье

Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией
Еда

Салат с кальмарами и пекинской капустой готовится с добавлением овощей
Наука

Ботулотоксин: как микродозы яда спасают от мигрени и разглаживают морщины
Туризм

Размер порций в американских ресторанах связан с культурой изобилия
Спорт и фитнес

Разминка для спины дома: врачи раскрыли пользу кошки — коровы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet