Ошибка хозяйки: какие фрукты и овощи нельзя класть в холодильник
Холодильник кажется универсальным решением для хранения продуктов. Но есть продукты, которые под воздействием низкой температуры не только не сохраняются дольше, но и теряют вкус и структуру.
Помидоры
В холодильнике они становятся водянистыми и теряют аромат. Лучше хранить их на столе или в корзине при комнатной температуре.
Огурцы
Холод делает их мягкими и водянистыми. Оптимальное место хранения — тёмная прохладная полка вне холодильника.
Хлеб и выпечка
В холодильнике хлеб быстро черствеет, так как крахмал кристаллизуется. Для свежести его лучше держать в хлебнице или замораживать.
Картофель
При низкой температуре крахмал превращается в сахар, и вкус становится сладковатым. Картофель лучше хранить в сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.
Лук и чеснок
Холодильник ускоряет их прорастание и делает их влажными. Они лучше сохраняются в сетках или корзинах в сухом тёмном месте.
Фрукты с косточкой
Персики, сливы, абрикосы и нектарины теряют вкус в холодильнике. Им нужно дозревать при комнатной температуре, после чего их можно хранить недолго в прохладе.
Итог
Холодильник — незаменимый помощник, но не для всего. Знание особенностей хранения продуктов помогает сохранить их вкус и сократить пищевые отходы.
