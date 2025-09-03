Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полезные продукты на столе
Полезные продукты на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:37

Старение мозга начинается на тарелке: какие продукты тормозят память

Диетолог Мамина: ягоды и орехи замедляют возрастное снижение когнитивных функций

Поддерживать ясность ума и хорошую память можно не только с помощью тренировок для мозга, но и благодаря правильному питанию. Диетолог и врач-терапевт Арина Мамина в беседе с Ufatime. ru рассказала, какие продукты особенно полезны для когнитивных функций.

Ягоды — главный союзник памяти

Свежие ягоды занимают первое место в рационе для здоровья мозга. Черника, ежевика и клубника богаты антиоксидантами, которые замедляют процессы старения нервных клеток. Клюква и малина помогают бороться с воспалением и способствуют ясности мышления.

Регулярное употребление ягод — даже в небольшом количестве — оказывает более выраженный положительный эффект, чем редкое и обильное.

Полезные овощи

Особое внимание стоит уделить овощам с высоким содержанием витаминов и микроэлементов:
• брокколи и шпинат — источники витамина K и лютеина, улучшающих скорость умственных реакций;
• свекла — расширяет сосуды, стимулируя кровообращение и снабжение мозга кислородом;
• сырая морковь — содержит лютеолин, препятствующий возрастному снижению памяти.

Фрукты и орехи

Цитрусовые и киви насыщают организм витамином С, который защищает клетки от окислительного стресса. Яблоки полезно есть вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточено большое количество антиоксидантов.

Грецкие орехи и миндаль снабжают мозг полезными жирами и аминокислотами, поддерживающими нейронные связи.

Рыба, шоколад и другие продукты

Жирные сорта рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, помогают укреплять память и защищают от возрастных когнитивных нарушений. Темный шоколад улучшает кровообращение и повышает концентрацию благодаря содержанию флавоноидов.

Важна регулярность

Эксперт подчеркивает, что главный принцип — это системность. Ежедневное употребление небольшой порции ягод, орехов или других полезных продуктов принесет гораздо больше пользы, чем редкие "ударные дозы".

Таким образом, разнообразный рацион с акцентом на ягоды, овощи, орехи и рыбу способен поддерживать когнитивное здоровье и снижать риск возрастных нарушений памяти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии сегодня в 3:15

Сонливость, переедание и усталость: симптомы, которые нельзя списывать на погоду

Профессор рассказал, какие признаки могут указывать на сезонную депрессию и почему осенью чаще обостряются психические расстройства.

Читать полностью » Доктор Решетова: профилактику старения нужно начинать с 20–25 лет сегодня в 2:12

Организм не прощает промедлений: здоровье надо сохранять заранее

Врач объяснила, почему заботиться о долголетии нужно начинать уже в 20 лет и какие привычки реально помогают приблизиться к 100-летнему рубежу.

Читать полностью » Офтальмолог Светлаков назвал нехватку сна главной причиной подергивания века сегодня в 1:09

Глаз дергается сам по себе: привычка, которая может обернуться проблемой

Почему глаз может начать дергаться без видимой причины и как это связано с образом жизни, рассказал офтальмолог.

Читать полностью » Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов сегодня в 0:07

Как пить газировку и соки без вреда для зубов: простые хитрости стоматологов

Диетолог рассказала, какие привычные напитки сильнее всего разрушают зубную эмаль и почему даже натуральные соки могут быть небезопасны.

Читать полностью » Дерматологи объяснили, какие изменения происходят с волосами после 40 лет вчера в 23:41

Старение волос начинается раньше, чем вы думаете — и это не всегда про седину

После 40 волосы начинают вести себя иначе: становятся тоньше, суше и теряют блеск. Разбираем, что стоит за этими изменениями и как с ними справляться.

Читать полностью » Врач Перес: мочеиспускание под душем у женщин нарушает работу мышц тазового дна вчера в 23:19

Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Почему привычка мочиться в душе может обернуться нарушением работы мочевого пузыря и спровоцировать непроизвольное подтекание мочи у женщин

Читать полностью » Исследование JAMA: силовые тренировки снижают риск лимфедемы у женщин после лечения рака груди вчера в 23:10

Гантели сильнее химиотерапии: неожиданный союз медицины и фитнеса

Силовые тренировки могут изменить жизнь онкопациентов. Узнайте, как физическая активность помогает в борьбе с раком и восстанавливает уверенность.

Читать полностью » Дерматологи назвали ошибки ухода, из-за которых дольше держатся тёмные пятна на коже вчера в 22:36

Кремы не помогают, а пигментация становится ярче: что вы делаете не так

Даже самые дорогие сыворотки не спасут от тёмных пятен, если в уходе за кожей допускать эти ошибки. Разбираем, что делает пятна ещё заметнее.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Горячие источники Камчатки остаются популярным направлением туризма
Питомцы

Эмоциональная поддержка собак помогает при тревоге
Авто и мото

Москва и Подмосковье лидируют по числу машин для выкупа в первой половине 2025 года — Известия
Авто и мото

ТАСС: водителям в России грозит лишение прав до года за непропуск машин со спецсигналами
Садоводство

Осенняя обработка сада в Орловской области снижает риск болезней деревьев
Питомцы

Стачивание зубов грызунов: ветеринары рекомендуют использовать сено и веточки
Спорт и фитнес

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа
Культура и шоу-бизнес

Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet