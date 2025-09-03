Старение мозга начинается на тарелке: какие продукты тормозят память

Поддерживать ясность ума и хорошую память можно не только с помощью тренировок для мозга, но и благодаря правильному питанию. Диетолог и врач-терапевт Арина Мамина в беседе с Ufatime. ru рассказала, какие продукты особенно полезны для когнитивных функций.

Ягоды — главный союзник памяти

Свежие ягоды занимают первое место в рационе для здоровья мозга. Черника, ежевика и клубника богаты антиоксидантами, которые замедляют процессы старения нервных клеток. Клюква и малина помогают бороться с воспалением и способствуют ясности мышления.

Регулярное употребление ягод — даже в небольшом количестве — оказывает более выраженный положительный эффект, чем редкое и обильное.

Полезные овощи

Особое внимание стоит уделить овощам с высоким содержанием витаминов и микроэлементов:

• брокколи и шпинат — источники витамина K и лютеина, улучшающих скорость умственных реакций;

• свекла — расширяет сосуды, стимулируя кровообращение и снабжение мозга кислородом;

• сырая морковь — содержит лютеолин, препятствующий возрастному снижению памяти.

Фрукты и орехи

Цитрусовые и киви насыщают организм витамином С, который защищает клетки от окислительного стресса. Яблоки полезно есть вместе с кожурой, так как именно в ней сосредоточено большое количество антиоксидантов.

Грецкие орехи и миндаль снабжают мозг полезными жирами и аминокислотами, поддерживающими нейронные связи.

Рыба, шоколад и другие продукты

Жирные сорта рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, помогают укреплять память и защищают от возрастных когнитивных нарушений. Темный шоколад улучшает кровообращение и повышает концентрацию благодаря содержанию флавоноидов.

Важна регулярность

Эксперт подчеркивает, что главный принцип — это системность. Ежедневное употребление небольшой порции ягод, орехов или других полезных продуктов принесет гораздо больше пользы, чем редкие "ударные дозы".

Таким образом, разнообразный рацион с акцентом на ягоды, овощи, орехи и рыбу способен поддерживать когнитивное здоровье и снижать риск возрастных нарушений памяти.