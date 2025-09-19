Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Пять продуктовых привычек, которые помогают мозгу выдерживать нагрузки

Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами

Многие замечают, что в современном ритме трудно поддерживать высокую концентрацию внимания. Постоянный поток информации, стресс и недосып делают своё дело. Однако грамотный выбор продуктов может помочь мозгу работать эффективнее.

Миндаль и кофе — естественные стимуляторы

По словам диетолога Дарьи Русаковой, миндаль — один из самых полезных орехов для мозга. Он содержит витамины B6 и B9, которые улучшают передачу нервных сигналов, а также витамин Е — мощный антиоксидант, защищающий нейроны от окислительного стресса.

Кофе же стимулирует центральную нервную систему. Кофеин блокирует аденозин — нейромедиатор сна, повышая бодрость и концентрацию.

Жирные кислоты для мозга

"Отлично повышают концентрацию внимания продукты, богатые витаминами группы B, такие как яйца, авокадо и так далее", — добавила врач-диетолог Дарья Русакова.

Она также рекомендовала включать в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами. Жирная рыба, грецкие орехи и семена льна помогают улучшать передачу сигналов между клетками мозга.

Сладкое — но с пользой

Натуральный тёмный шоколад и черника содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Они усиливают кровоток к гиппокампу — области мозга, отвечающей за память. Это делает такие продукты отличным дополнением к рациону студентов и людей с высокой умственной нагрузкой.

Зелёный чай матча

Врач-эндокринолог Елена Чуракина ранее отмечала, что зелёный чай матча содержит L-теанин. Эта аминокислота усиливает концентрацию, улучшает память и придаёт спокойную сосредоточенность. В отличие от кофе, матча действует мягче и дольше, не вызывая резких скачков энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать день с энергетиков.
Последствие: резкий подъём и столь же быстрое падение сил.
Альтернатива: чашка матча или натурального кофе с орехами.

Ошибка: полностью исключать жиры.
Последствие: мозг недополучает омега-3, снижается память.
Альтернатива: включать в рацион рыбу, авокадо, орехи.

Ошибка: злоупотреблять сладким для "подзарядки".
Последствие: перегрузка сахарами и падение концентрации.
Альтернатива: тёмный шоколад и ягоды.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте утро с завтрака, включающего белки и полезные жиры (яйца, авокадо, орехи).

  2. В течение дня добавляйте перекусы из черники или горсти миндаля.

  3. Для поддержания энергии пейте зелёный чай матча или кофе, но не более 2-3 чашек в день.

  4. Раз в неделю включайте в меню жирную рыбу.

  5. При повышенной умственной нагрузке поддерживайте организм витаминами группы B.

А что если…

Если заменить сладкие батончики и фастфуд на орехи, ягоды и зелёный чай, уже через несколько недель можно заметить улучшение памяти, устойчивость к стрессу и более ровный уровень энергии в течение дня.

Часто задаваемые вопросы

Сколько орехов нужно есть для пользы мозгу?
Достаточно горсти (20-30 г) миндаля или грецких орехов в день.

Что лучше для концентрации — кофе или матча?
Кофе действует быстрее и ярче, матча — мягче и дольше. Можно чередовать.

Можно ли полностью заменить витамины питанием?
При разнообразном рационе — да, но при повышенной нагрузке врач может рекомендовать витаминные комплексы.

Исторический контекст

Чай матча известен в Японии с XIII века и использовался монахами для медитации и длительных практик. В Европе же для поддержания внимания традиционно пили кофе, а студенты во все времена прибегали к орехам и шоколаду перед экзаменами.

Заключение

Концентрация внимания во многом зависит от образа жизни. Сбалансированное питание с орехами, рыбой, ягодами и правильными напитками помогает мозгу работать быстрее и эффективнее.

