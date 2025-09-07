Почему утренняя усталость может начинаться с вечернего ужина

Качество сна во многом зависит не только от образа жизни, но и от питания. Некоторые продукты способны негативно влиять на ночной отдых, вызывая трудности с засыпанием или прерывая естественные фазы сна.

Кофеин и его скрытые источники

Первым в списке нарушителей сна традиционно стоит кофе. Однако, как отмечают врачи, кофеин содержится не только в нём. Черный чай, энергетические напитки и даже тёмный шоколад обладают выраженным стимулирующим эффектом. Эти продукты повышают бодрость, ускоряют сердцебиение и мешают организму переключиться в состояние покоя.

Сыр и неожиданный эффект

Неожиданным "врагом сна" оказался сыр, особенно выдержанные сорта — пармезан, чеддер и подобные. В них присутствует вещество тирамин, которое стимулирует выработку норадреналина. Этот нейромедиатор повышает активность мозга, что мешает расслаблению и полноценному отдыху.

Алкоголь и фазы сна

Многие считают, что бокал вина или другой алкогольный напиток помогает быстрее заснуть. Действительно, спиртное вызывает сонливость, но одновременно нарушает естественную структуру сна. Особенно страдает быстрая (REM) фаза, которая необходима для восстановления нервной системы и переработки информации. В итоге сон становится поверхностным и менее восстанавливающим.

"Если у вас проблемы со сном, возможно, стоит понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня", — подытожила врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

Что можно сделать

Чтобы улучшить качество сна, врачи советуют ограничивать употребление продуктов со скрытым кофеином, не злоупотреблять выдержанными сырами вечером и избегать спиртного перед сном. Замена их на лёгкий ужин и тёплый травяной чай поможет заснуть быстрее и чувствовать себя бодрее утром.