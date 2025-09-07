Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Послеродовая депрессия
Послеродовая депрессия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:15

Почему утренняя усталость может начинаться с вечернего ужина

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание

Качество сна во многом зависит не только от образа жизни, но и от питания. Некоторые продукты способны негативно влиять на ночной отдых, вызывая трудности с засыпанием или прерывая естественные фазы сна.

Кофеин и его скрытые источники

Первым в списке нарушителей сна традиционно стоит кофе. Однако, как отмечают врачи, кофеин содержится не только в нём. Черный чай, энергетические напитки и даже тёмный шоколад обладают выраженным стимулирующим эффектом. Эти продукты повышают бодрость, ускоряют сердцебиение и мешают организму переключиться в состояние покоя.

Сыр и неожиданный эффект

Неожиданным "врагом сна" оказался сыр, особенно выдержанные сорта — пармезан, чеддер и подобные. В них присутствует вещество тирамин, которое стимулирует выработку норадреналина. Этот нейромедиатор повышает активность мозга, что мешает расслаблению и полноценному отдыху.

Алкоголь и фазы сна

Многие считают, что бокал вина или другой алкогольный напиток помогает быстрее заснуть. Действительно, спиртное вызывает сонливость, но одновременно нарушает естественную структуру сна. Особенно страдает быстрая (REM) фаза, которая необходима для восстановления нервной системы и переработки информации. В итоге сон становится поверхностным и менее восстанавливающим.

"Если у вас проблемы со сном, возможно, стоит понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня", — подытожила врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

Что можно сделать

Чтобы улучшить качество сна, врачи советуют ограничивать употребление продуктов со скрытым кофеином, не злоупотреблять выдержанными сырами вечером и избегать спиртного перед сном. Замена их на лёгкий ужин и тёплый травяной чай поможет заснуть быстрее и чувствовать себя бодрее утром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Редкая патология foetus in foetu выявлена у ребёнка в Гургаоне сегодня в 4:12

Операция длилась два часа и собрала 15 хирургов: как спасали месячного ребёнка

В Индии врачи спасли месячного ребёнка, удалив из её организма два недоразвитых эмбриона. Почему это редкое явление удивило даже опытных специалистов?

Читать полностью » Зарема Омарова: укусы ос и шершней могут вызвать сильную боль и аллергию сегодня в 3:19

Опасность рядом: почему именно осенью укусы становятся особенно рискованными

Даже осенью укусы насекомых могут быть опасны. Какие виды активны в это время года и почему их укусы нередко приводят к серьёзным осложнениям.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка сегодня в 2:16

Язва не щадит даже здоровых: как коварный недуг выбирает жертву

Helicobacter pylori, стресс, лекарства и наследственность — главные факторы риска язвы желудка. Почему болезнь развивается и как её распознать.

Читать полностью » Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения сегодня в 1:13

Почему тревожные сны могут оказаться сигналом болезни

Почему тревожные сновидения могут ускорить старение организма и сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем — объяснение психиатра.

Читать полностью » Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Осень — время задуматься о профилактике. Почему вакцинация против гриппа особенно важна для офисных работников, школьников и тех, кто заботится о пожилых.

Читать полностью » Development: калий из сладкого картофеля помогает регулировать давление и снижает нагрузку на сердце вчера в 23:46

Сладкий картофель: один секрет для поддержания здоровья и молодости

Сладкий картофель — это не только вкусно, но и полезно. Укрепите иммунитет, поддержите сердце и улучшите пищеварение с этим удивительным продуктом.

Читать полностью » Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце вчера в 23:20

Скромная гречка, которая борется с воспалением и старением

Гречка не чудо-продукт, но её регулярное употребление помогает сердцу, сосудам, контролю сахара и работе кишечника. Разбираем, за что её ценят врачи.

Читать полностью » Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга вчера в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Почему когнитивные способности могут сохраняться до глубокой старости и какие привычки помогают тренировать мозг и защищать его от преждевременного старения

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Питомцы

Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти
Наука и технологии

Уникальный способ размножения муравья-жнеца Messor ibericus раскрыли ученые Nature
Еда

Домашняя пицца с колбасой и сыром получается ароматной
Еда

Правильные картофельные драники получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Упражнения в дороге: как поддерживать форму в командировке и путешествии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet