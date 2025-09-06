Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бессонница
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:14

Еда, которая превращает ночь в мучение: скрытые враги сна

Мамина: кофеин, выдержанные сыры и алкоголь ухудшают качество сна

Качество сна во многом определяется не только режимом дня и уровнем стресса, но и тем, что мы едим. Некоторые привычные продукты могут незаметно подрывать ночной отдых, делая его поверхностным и тревожным. Об этом напомнила врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

Прямая связь между едой и сном

По словам специалиста, многочисленные исследования подтверждают: рацион напрямую влияет на скорость засыпания и глубину сна. Даже небольшие порции определённых продуктов во второй половине дня способны вызвать бессонницу или частые пробуждения.

"Если у вас проблемы со сном, возможно, стоит понаблюдать, как организм реагирует на эти продукты во второй половине дня", — рекомендует врач Арина Мамина.

Три категории продуктов, мешающих засыпать

Эксперт выделила основные группы "вредителей" сна:

  1. Источники кофеина. Помимо кофе, это чёрный чай, энергетики и даже тёмный шоколад. Их стимулирующее действие сохраняется несколько часов и способно сместить естественный ритм сна.

  2. Сыры выдержанных сортов. Пармезан, чеддер и другие зрелые сыры содержат тирамин — вещество, которое вызывает выброс норадреналина. Этот гормон активизирует мозг, мешая расслаблению.

  3. Алкоголь. Он действительно может вызвать сонливость в первые минуты, но затем нарушает структуру сна, особенно его быструю фазу (REM). В итоге отдых становится неглубоким и прерывистым.

Итог

Даже привычные продукты способны негативно повлиять на качество сна, если употреблять их вечером. Чтобы избежать бессонницы, лучше ограничить кофеин и выдержанные сыры после обеда, а алкоголь — исключить перед сном.

