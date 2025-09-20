Эти продукты становятся опасными после морозилки: список анти-фаворитов

Большая порция супа, лишний кусок запеканки или контейнер с рагу — рука так и тянется убрать всё это в морозилку. Заморозка действительно продлевает срок хранения продуктов и экономит деньги, снижая риск отравления и потери еды.

"При хранении при минусовых температурах рост бактерий сильно замедляется или полностью прекращается", — объяснила диетолог Винчи Цуй.

Однако не все продукты одинаково переносят холод: у одних страдает вкус и текстура, у других возникают реальные риски безопасности.

"В холодильнике еда хранится три-четыре дня, а в морозильнике — три-четыре месяца для некоторых продуктов", — сказал эксперт по безопасности пищи Дарин Детвайлер.

Ниже — восемь категорий продуктов, которые лучше не замораживать.

1. Сырые яйца

В морозилке они могут лопнуть, и вы получите "яичный взрыв". Кроме беспорядка, это риск заражения сальмонеллой. Даже если скорлупа цела, желток становится густым и плохо смешивается с белком.

2. Приготовленные яйца

Омлеты и скрэмблы не опасны для здоровья, но после разморозки становятся резиновыми и безвкусными. То же касается майонеза, меренги и кремов на основе яиц.

3. Молочные продукты

Свежие йогурт, сметана, рикотта, творог и сливки расслаиваются. Полутвёрдые сыры вроде чеддера ещё можно заморозить, но качество всё равно пострадает. Молоко после разморозки становится зернистым.

4. Жареное

Курица, кальмары, овощи во фритюре — всё теряет хруст и превращается в мягкую массу. Лучше есть сразу, пока корочка остаётся золотистой.

5. Сырые овощи

Салат, сельдерей, огурцы, редис или помидоры после морозилки превращаются в "водянистую кашу". Исключение — если их предварительно замариновать или приготовить в супе или запеканке.

"Вода внутри кристаллизуется и разрушает структуру", — пояснил Дарин Детвайлер.

6. Фрукты с высоким содержанием воды

Арбузы, виноград, цитрусовые и яблоки теряют сочность и вкус. Чтобы не выбрасывать, их лучше превратить в варенье или соус.

7. Паста

Макароны после разморозки становятся клейкими и расползаются. Спасти их может соус: в лазанье или запеканке текстура сохраняется лучше.

"Соус и другие ингредиенты помогают удержать структуру блюда", — отметила Винчи Цуй.

8. Сильно приправленные блюда

Лук, чеснок, карри или паприка меняют вкус в морозилке: специи становятся горькими или приобретают затхлый оттенок. Поэтому лучше замораживать еду с минимальным количеством приправ и добавлять их при разогреве.

Итог

Заморозка — отличный способ продлить жизнь многим продуктам, но яйца, молочные, свежие овощи, фрукты и некоторые готовые блюда в морозильнике только потеряют свои качества. Ориентируйтесь на простое правило: чем выше содержание воды или чем нежнее текстура, тем хуже продукт перенесёт холод.