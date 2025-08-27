Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:52

Ночной кошмар закончится: диета для идеального сна – вот что нужно съесть вечером

Еда перед сном: список продуктов от невролога Алексея Данилова для улучшения качества сна

Одним из ключевых факторов, влияющих на качество сна, является правильное питание. Специалисты отмечают, что-то, что мы едим перед сном, может значительно повлиять на продолжительность и глубину отдыха. Врач-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов, подчеркивает важность выбора продуктов для вечернего рациона и дает рекомендации по его оптимизации.

Алексей Данилов объясняет, что определенные аминокислоты и микроэлементы в продуктах могут способствовать выработке гормонов, регулирующих цикл сна и бодрствования. Особенно важна аминокислота триптофан, которая участвует в синтезе серотонина — нейромедиатора, отвечающего за настроение и спокойствие. После этого серотонин превращается в мелатонин — гормон, регулирующий суточные ритмы организма и вызывающий ощущение сонливости.

Продукты, богатые триптофаном

Врач рекомендует включать в вечерний рацион продукты, содержащие триптофан. Среди них — индейка, курица, яйца и творог. Эти продукты не только богаты этим аминокислотой, но и легко усваиваются организмом. Также полезны орехи и семена — источник микроэлементов и полезных жиров. Бананы являются отличным дополнением к ужину благодаря содержанию триптофана и калия, который помогает расслабить мышцы.

Алексей Данилов советует отказаться от употребления алкоголя и кофеина вечером. Алкоголь может вызвать кратковременное засыпание, но при этом ухудшает качество сна и вызывает пробуждения ночью. Кофеин же стимулирует нервную систему и мешает заснуть или приводит к поверхностному сну. Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе — его много в чае, шоколаде и некоторых газированных напитках.

Три продукта для улучшения сна

Среди наиболее эффективных продуктов для налаживания режима отдыха врач выделяет три особых варианта: киви, орехи и ромашковый чай. Киви богат серотонином — веществом, которое способствует расслаблению организма и подготовке к сну. Исследования показывают, что употребление киви за час до отхода ко сну помогает сократить время засыпания и повысить качество ночного отдыха.

Орехи являются кладезем микроэлементов — магния, цинка и селена. Эти вещества помогают снизить уровень стресса и способствуют более глубокому сну. Особенно полезны миндаль и грецкие орехи — их рекомендуется есть вечером или добавлять в легкие закуски.

Ромашковый чай — источник антиоксиданта апигенина. Он обладает успокаивающим эффектом на нервную систему и способствует расслаблению мышц. Регулярное употребление ромашкового чая перед сном помогает снизить тревожность и улучшить качество ночного отдыха.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что употребление киви перед сном увеличивает содержание серотонина в крови на 50 %, что способствует более быстрому засыпанию.
2. Микроэлементы в орехах помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса — что положительно влияет на качество сна.
3. Ромашковый чай используется в народной медицине уже более тысячи лет как средство для успокоения нервной системы и борьбы с бессонницей.

Правильное питание перед сном играет важнейшую роль в обеспечении качественного отдыха. Включение продуктов с высоким содержанием триптофана — таких как индейка, яйца или бананы — поможет организму вырабатывать больше серотонина и мелатонина. Отказ от кофеина и алкоголя также значительно улучшит качество ночного сна. Три продукта — киви, орехи и ромашковый чай — особенно эффективны для тех, кто хочет наладить режим отдыха без медикаментов.

