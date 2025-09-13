Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
шпинат
© Own work by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:51

Рыба, ягоды и зелень: простое меню для крепких нервов

Учёные назвали продукты, которые поддерживают психическое здоровье

Когда речь заходит о питании, чаще всего мы думаем о здоровье сердца, мышц или костей. Но мозг — такой же орган, которому нужны питательные вещества для работы. Учёные всё чаще отмечают: то, что мы едим, напрямую влияет на настроение, уровень энергии и даже риск развития депрессии или тревожности.

Исследования показывают, что рацион, основанный на цельных продуктах и растительной пище, снижает вероятность психических расстройств. В то же время привычка налегать на ультраобработанные продукты, готовые блюда и фастфуд повышает риски. Причина в том, что полезные витамины и минералы помогают выработке нейромедиаторов — серотонина, дофамина, ГАМК, которые отвечают за стабильность эмоций и спокойствие. Плюс правильная еда укрепляет микробиом кишечника, а он напрямую связан с мозгом.

Какие продукты лучше всего поддерживают психическое здоровье

Листовая зелень и продукты с витаминами группы B

Шпинат, капуста кейл, руккола, бобовые, орехи и цельные злаки богаты фолатом (B9), а также витаминами B1, B2 и B6. Они нужны для выработки серотонина и дофамина, а также для обеспечения мозга энергией. Дефицит этих витаминов, как отмечают исследования, может быть связан с депрессивными состояниями. Кроме того, зелень содержит антиоксиданты — витамины А, С и Е, которые снижают воспаление в мозге.

Жирная рыба и источники омега-3

Лосось, тунец, форель, а также льняное семя, грецкие орехи и чиа — богатый источник омега-3 жирных кислот. Эти вещества уменьшают воспаление и укрепляют клеточные мембраны нейронов. Учёные связывают их с поддержкой нейропластичности — способности мозга формировать новые связи. Это особенно важно для людей с депрессией, где такие связи могут быть ослаблены.

Ягоды

Черника, клубника, ежевика — каждая ягода богата своими антиоксидантами, включая витамин С и флавоноиды. Они помогают регулировать воспалительные процессы, поддерживают нервную систему и укрепляют связь кишечника с мозгом. Кроме того, ягоды служат отличной пищей для полезных бактерий микробиома.

Пребиотики

Лук, чеснок, сладкий картофель, овёс, ячмень и другие продукты с высоким содержанием пищевых волокон особенно полезны для микробиоты. При переработке пребиотиков в кишечнике выделяются короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление и стимулируют выработку серотонина. Такой процесс помогает организму мягко регулировать стрессовую реакцию.

Ферментированные продукты

Кимчи, кефир, йогурт, квашеная капуста содержат пробиотики — живые микроорганизмы, которые улучшают баланс кишечной флоры. Они уменьшают воспалительные процессы и повышают уровень нейромедиаторов, отвечающих за настроение.

Важное напоминание

Ни один продукт не является "лекарством" от психических заболеваний. Еда не заменяет терапию и лекарства, назначенные врачом. Но включение в рацион зелени, рыбы, ягод, пребиотических и ферментированных продуктов помогает поддерживать здоровый микробиом и снижать воспаление, а значит — создаёт прочный фундамент для психического благополучия.

