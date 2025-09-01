Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриный бульон с морошковым уксусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:01

Секрет быстрого выздоровления: продукты, которые молниеносно ставят на ноги

Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде

Лечение простуды — это не только борьба с вирусами и бактериями, но и поддержка организма с помощью правильного питания. Как пояснила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалёва, для того чтобы восстановиться как можно быстрее, важно питаться легко усваиваемыми продуктами, которые поддержат иммунитет и помогут организму справиться с болезнью.

Какую пищу стоит включить в рацион при простуде

В период болезни особенно важно, чтобы еда была простая, легко усваиваемая и сбалансированная. Она должна содержать белки, углеводы и полезные жиры, которые помогут организму восстановиться.

Супы, отварная курятина и рыба - это идеальные блюда для поддержания здоровья. Они легки для переваривания и не перегружают пищеварительную систему, что важно в период болезни.
Запечённые овощи и фрукты также полезны, однако употребление их в свежем виде может привести к ощущению тяжести в животе из-за высокого содержания клетчатки. Поэтому лучше запекать или тушить их.

Что лучше исключить из рациона

Есть несколько продуктов, которые стоит исключить при простуде, чтобы не ухудшить процесс восстановления:

Жирные и жареные блюда - они требуют много энергии на переваривание, а организм в это время нуждается в ресурсах для борьбы с инфекцией.
Газировка, фастфуд и снеки - они могут нарушать работу иммунной системы и замедлять восстановление.
Красное мясо - оно труднее переваривается и может оказать дополнительную нагрузку на организм.

Как лучше готовить пищу

Чтобы еда легче усваивалась, рекомендуется использовать такие способы приготовления, как:

Варка
Запекание
Тушение
Приготовление на пару

Чем мягче и более гомогенная пища, тем легче её переварить, что способствует более быстрому восстановлению. В первые дни болезни лучше всего употреблять бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо.

Питание по мере улучшения состояния

Как только ваше состояние начнёт улучшаться, можно постепенно возвращаться к обычному питанию, но в первые дни болезни придерживайтесь простых и лёгких продуктов.

Три интересных факта

  1. Каши не только легко перевариваются, но и помогают успокоить раздражённую слизистую оболочку желудка.
  2. Тёплые супы и бульоны с овощами помогают поддерживать водный баланс и облегчают дыхание при заложенности носа.
  3. Во время болезни питьё должно быть частым и обильным: вода, травяные чаи и лёгкие компоты помогают избежать обезвоживания, поддерживают нормальную работу организма.

