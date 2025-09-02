Еда для глаз: что добавить в рацион, чтобы видеть чётче

Зрение зависит не только от регулярных визитов к офтальмологу, но и от питания. Правильный рацион способен укрепить глаза и снизить риск возрастных проблем.

Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra назвал 5 ключевых групп продуктов, которые особенно важны для сохранения остроты зрения.

1. Морковь и продукты с витамином А

Морковь — классика, когда речь идёт о зрении. Она богата бета-каротином, предшественником витамина А.

Польза:

улучшает адаптацию глаз к темноте,

предотвращает сухость роговицы,

поддерживает нормальную работу сетчатки.

2. Источники витамина С

Этот витамин-антиоксидант укрепляет капилляры сетчатки и защищает глаза от повреждений.

Полезные продукты:

цитрусовые,

киви,

гранаты,

сладкий перец,

капуста.

3. Тёмно-зелёные овощи

Шпинат, брокколи, кейл содержат лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, защищающие глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета.

4. Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины — источник омега-3 жирных кислот.

Они помогают:

укреплять сосуды глаз,

снижать сухость,

поддерживать здоровье макулы — области сетчатки, отвечающей за чёткое зрение.

5. Яйца

Особенно полезны желтки.

Цинк в составе помогает усваивать витамин А,

предотвращает развитие "куриной слепоты",

комплекс витаминов и минералов снижает риск дегенеративных заболеваний глаз.

Итог

Чтобы сохранить зрение надолго, важно включать в рацион продукты из всех пяти групп: морковь, овощи с витамином С, тёмно-зелёные листовые, жирную рыбу и яйца. Такое питание станет естественной профилактикой многих глазных заболеваний.