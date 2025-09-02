Еда для глаз: что добавить в рацион, чтобы видеть чётче
Зрение зависит не только от регулярных визитов к офтальмологу, но и от питания. Правильный рацион способен укрепить глаза и снизить риск возрастных проблем.
Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra назвал 5 ключевых групп продуктов, которые особенно важны для сохранения остроты зрения.
1. Морковь и продукты с витамином А
Морковь — классика, когда речь идёт о зрении. Она богата бета-каротином, предшественником витамина А.
Польза:
-
улучшает адаптацию глаз к темноте,
-
предотвращает сухость роговицы,
-
поддерживает нормальную работу сетчатки.
2. Источники витамина С
Этот витамин-антиоксидант укрепляет капилляры сетчатки и защищает глаза от повреждений.
Полезные продукты:
-
цитрусовые,
-
киви,
-
гранаты,
-
сладкий перец,
-
капуста.
3. Тёмно-зелёные овощи
Шпинат, брокколи, кейл содержат лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, защищающие глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета.
4. Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сардины — источник омега-3 жирных кислот.
Они помогают:
-
укреплять сосуды глаз,
-
снижать сухость,
-
поддерживать здоровье макулы — области сетчатки, отвечающей за чёткое зрение.
5. Яйца
Особенно полезны желтки.
-
Цинк в составе помогает усваивать витамин А,
-
предотвращает развитие "куриной слепоты",
-
комплекс витаминов и минералов снижает риск дегенеративных заболеваний глаз.
Итог
Чтобы сохранить зрение надолго, важно включать в рацион продукты из всех пяти групп: морковь, овощи с витамином С, тёмно-зелёные листовые, жирную рыбу и яйца. Такое питание станет естественной профилактикой многих глазных заболеваний.
