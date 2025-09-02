Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окуломика — здоровье через глаза
Окуломика — здоровье через глаза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:18

Еда для глаз: что добавить в рацион, чтобы видеть чётче

Офтальмолог назвал морковь и яйца ключевыми продуктами для здоровья глаз

Зрение зависит не только от регулярных визитов к офтальмологу, но и от питания. Правильный рацион способен укрепить глаза и снизить риск возрастных проблем.

Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra назвал 5 ключевых групп продуктов, которые особенно важны для сохранения остроты зрения.

1. Морковь и продукты с витамином А

Морковь — классика, когда речь идёт о зрении. Она богата бета-каротином, предшественником витамина А.

Польза:

  • улучшает адаптацию глаз к темноте,

  • предотвращает сухость роговицы,

  • поддерживает нормальную работу сетчатки.

2. Источники витамина С

Этот витамин-антиоксидант укрепляет капилляры сетчатки и защищает глаза от повреждений.

Полезные продукты:

  • цитрусовые,

  • киви,

  • гранаты,

  • сладкий перец,

  • капуста.

3. Тёмно-зелёные овощи

Шпинат, брокколи, кейл содержат лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, защищающие глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета.

4. Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины — источник омега-3 жирных кислот.

Они помогают:

  • укреплять сосуды глаз,

  • снижать сухость,

  • поддерживать здоровье макулы — области сетчатки, отвечающей за чёткое зрение.

5. Яйца

Особенно полезны желтки.

  • Цинк в составе помогает усваивать витамин А,

  • предотвращает развитие "куриной слепоты",

  • комплекс витаминов и минералов снижает риск дегенеративных заболеваний глаз.

Итог

Чтобы сохранить зрение надолго, важно включать в рацион продукты из всех пяти групп: морковь, овощи с витамином С, тёмно-зелёные листовые, жирную рыбу и яйца. Такое питание станет естественной профилактикой многих глазных заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире сегодня в 14:47

Когда суп конкурирует с шампанским: новый тренд европейских баров

Холодный суп из Андалусии прошёл путь от крестьянской еды до тренда. Узнайте, почему он завоевал мир и продолжает удивлять.

Читать полностью » Запекайте судака с овощами в духовке по инструкции кулинарного эксперта сегодня в 14:22

Быстрый ужин из судака с овощами: минимум усилий — максимум вкуса

Сочный судак с овощами в духовке — быстрый рецепт для ужина. Рыба, лук, морковь, помидоры: ароматно и просто! Идеально для семьи, без лишних хлопот.

Читать полностью » Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям сегодня в 13:20

Шоколадное суфле под ударом: срочный лайфхак, чтобы избежать падения воздушной мечты

Хотите приготовить идеальное шоколадное суфле? Узнайте, как сделать этот горячий и нежный десерт дома — с пошаговыми советами и хитростями для воздушной текстуры!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами сегодня в 13:11

Быстрый салат с курицей и опятами — идеальный рецепт для занятых

Быстрый салат с курицей и маринованными опятами: сытно, вкусно и просто. Идеально для повседневного стола — попробуйте, и он станет вашим фаворитом!

Читать полностью » Как приготовить куриный рулет с желатином по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 12:17

Как приготовить куриный рулет с желатином за час и удивить всех на празднике

Узнайте, как приготовить домашний куриный рулет с желатином — простой рецепт из минимального набора продуктов, который заменит магазинные мясные закуски и порадует вкусом.

Читать полностью » Как приготовить котлеты с сыром и помидорами в духовке сегодня в 12:05

Секреты идеальных котлет в духовке, которые сэкономят время и силы

Хотите разнообразить меню? Котлеты с помидорами и сыром в духовке — сытно, вкусно и просто! Идеально для обеда или ужина.

Читать полностью » Как приготовить салат с говяжьим языком сегодня в 11:59

Нежность языка и хруст огурца: сочетание, которое удивит даже гурманов

Уникальный салат с языком и огурцом — простое в приготовлении блюдо с изысканным вкусом. Узнайте секреты варки языка и советы по сборке идеального салата!

Читать полностью » Приготовление тушёной баранины с овощами в казане увеличивает питательную ценность блюда сегодня в 11:13

Баранина в казане: парадокс, когда овощи побеждают мясо в битве за вкус

Узнайте, как приготовить нежную и ароматную баранину с овощами в казане — сытное и полезное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области
Дом

Живые растения и кристаллы на прикроватной тумбочке: мнение специалистов по фэншуй
Красота и здоровье

Профессор Университета Пенсильвании: питание влияет на развитие нейтрофильной астмы
Авто и мото

Jaguar Land Rover сообщила о кибератаке и сбоях в работе заводов и дилерской сети
Культура и шоу-бизнес

Младший сын Алена Делона потребовал признать недействительным завещание 2022 года
Спорт и фитнес

Пять причин заняться боксом: здоровье, выносливость и уверенность в себе
Еда

Исследование Университета Макгилла: соль повышает давление через воспаление в мозге
Туризм

Сочи лидирует по бронированиям семейного отдыха в сентябре — данные сервиса "Твил"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet