Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:03

Волосы ломаются, кожа сохнет: чаще всего виновата тарелка, а не погода

Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи

Красота кожи и волос напрямую зависит не только от ухода снаружи, но и от того, что мы едим. Многие проблемы — сухость, ломкость, тусклость или акне — могут быть связаны с дефицитом питательных веществ. Поэтому питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и внешнего вида, считает интегративный нутрициолог Юлия Шарапова

Белок и аминокислоты — фундамент красоты

Чтобы волосы росли крепкими, а кожа оставалась упругой, организму необходим полноценный белок. Важно, чтобы в рационе присутствовали мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Особую пользу приносят костные бульоны, богатые коллагеном.

Жирные сорта рыбы — скумбрия, сельдь, лосось — содержат витамины D и E, а также омега-3 жирные кислоты. Они улучшают эластичность кожи, уменьшают воспаления и придают волосам здоровый блеск.

Жиры и масла для сияния кожи

Натуральные растительные масла (оливковое, льняное, кунжутное) и авокадо насыщают клетки витамином Е и полезными жирами. Эти продукты защищают кожу от сухости и замедляют процессы старения.

Железо, цинк и магний

Дефицит железа нередко приводит к выпадению волос и тусклости кожи. Источники — печень, красное мясо, шпинат и другая листовая зелень.

Цинк и магний укрепляют волосы, нормализуют работу сальных желез и поддерживают здоровый цвет лица. Их можно получить из орехов, бобовых и тыквенных семечек.

Антиоксиданты и витамины группы B

Яркие ягоды — черника, малина, ежевика, клубника — снабжают организм антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждений.

Крупы — гречка, овсянка, цельный рис — богаты витаминами группы B. Они необходимы для регенерации кожи и роста волос.

