Морщины в шоке: эти 6 продуктов вызывают преждевременное старение – избегайте их любой ценой

Определённые продукты могут негативно сказываться на коже, вызывая морщины и потерю упругости. Среди них сахар, фастфуд, колбасы, алкоголь, кофеин и соль, рассказала врач-косметолог Марият Мухина. Предупреждение специалиста подчеркивает важность правильного питания для поддержания здоровья и молодости кожи.

Трансжиры, консерванты и добавки: воспалительные процессы и старение кожи

Обезвоживание и отёчность: алкоголь, сухость кожи, мешки под глазами и лимфатические сосуды

Ещё один враг кожи — алкоголь, который способствует обезвоживанию организма, из-за чего кожа становится сухой и теряет упругость.

"Кроме того, алкоголь может привести к закупорке и воспалению лимфатических сосудов, вызвав отёчность и появление мешков под глазами", — говорит Мухина.

Отёки: избыток соли, истончение кожи и почечные отёки

"Для поддержания здоровья кожи и замедления её старения рекомендуется обогащать рацион свежими фруктами и овощами с высоким содержанием антиоксидантов, такими как ягоды, орехи и рыба с омега-3 жирными кислотами. Также важно поддерживать водный баланс, чтобы кожа оставалась увлажненной", — рекомендует специалист.

